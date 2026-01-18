अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर हादसा: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप में बस ने मारी टक्कर, 23 घायल

संक्षेप: आधी रात के बाद घने कोहरे के बीच शुक्रवार रात करीब साढ़े 3 बजे जोगापुर में बस श्रद्धालुओं की पिकअप में बस ने टक्कर मारी तो आसपास के लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक पिकअप पलटने से श्रद्धालुओं शोर सुनकर लोग उठे लेकिन कोहरे में अंधेरे के बीच उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा।

मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे संत कबीर नगर के श्रद्धालुओं से भरी पिकअप में कोहरे के बीच गोंडा से आ रही डबल डेकर बस ने शुक्रवार रात टक्कर मार दी। इसमें पिकअप पलट गई और उसमें सवार श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने 23 घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा। मामूली घायल श्रद्धालुओं को करीब स्थित सीताराम धाम पर पहुंचा दिया गया। गंभीर रूप से घायल एक महिला को प्रयागराज रेफर कर दिया गया। पिकअप में 37 लोग सवार थे।

संत कबीर नगर के सांधा थाना क्षेत्र के लोहरौली, दुधारा के 37 लोग पिकअप के डाला में तीन मंजिल बनाकर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। शुक्रवार रात करीब साढ़े तीन बजे अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर नगर कोतवाली क्षेत्र के जोगापुर में गोंडा से श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज जा रही डबल डेकर बस ने पिकअप में पीछे से टक्कर मार दी। इससे पिकअप पलट गई और उसमें सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस भी क्षतिग्रस्त हुई और करीब 200 मीटर आगे जाकर रुक गई। हादसा देखकर हाईवे किनारे आंवला खाद्य पदार्थ की दुकान लगाने वाले लोग शोर मचाने लगे। आसपास के लोगों के साथ ही करीब में रहने वाले ट्रक ऑपरेटर यूनियन जिलाध्यक्ष विजय सिंह भी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। शहर कोतवाल सुभाष यादव, भंगवा चुंगी चौकी इंचार्ज अंकित श्रीवास्तव पहुंचे और घायलों को पिकअप से निकालकर मेडिकल कॉलेज भेजा। यहां चुन्नीलाल की 70 वर्षीय पत्नी कमला देवी, गोरख की 40 वर्षीय पत्नी सुनीता, भैयालाल की 6 वर्षीय बेटी अंशिका, राजेंद्र की 40 वर्षीय पत्नी सोनमती, दयाराम का 40 वर्षीय बेटा नरेश, संतराम का 40 वर्षीय बेटा रामअंजोर, 65 वर्षीय जसवंत, 40 वर्षीय और उसका छह वर्षीय बेटा आर्यन, ओमप्रकाश का 15 वर्षीय बेटा आदित्य, 65 वर्षीय संतराम, 50 वर्षीय कर्मराज, 55 वर्षीय मुरारीलाल और की 55 वर्षीय पत्नी सुशीला को भर्ती कर लिया गया। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल 75 वर्षीय सुक्खू को प्रयागराज रेफर कर दिया गया। इसके अलावा 44 वर्षीय चंपा देवी, 32 वर्षीय आशा देवी, 60 वर्षीय रेशमा, 32 वर्षीय राजू, 39 वर्षीय मालती, 42 वर्षीय अदावत, 50 वर्षीय कन्हैयालाल को भी भर्ती किया गया। अन्य को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। पिकअप में सवार अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई थीं। डीएम शिवसहाय अवस्थी, एसपी दीपक भूकर ने शनिवार सुबह मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का हाल जाना।

कोहरे के बीच अंधेरे में सुनाई दे रही थीं सिर्फ चीखें आधी रात के बाद घने कोहरे के बीच शुक्रवार रात करीब साढ़े तीन बजे नगर कोतवाली इलाके के जोगापुर में बस श्रद्धालुओं की पिकअप में बस ने टक्कर मारी तो आसपास के लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक पिकअप पलटने से श्रद्धालुओं शोर सुनकर लोग उठे लेकिन कोहरे में अंधेरे के बीच उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। लोग आवाज सुनते हुए उनके पास तक पहुंचे।

रात साढ़े तीन बजे घने कोहरे के बीच हाईवे पर वाहन रेंग रहे थे। हाईवे की लाइट अंधेरे में गुम हो गई थी। वाहनों की लाइट करीब आने पर जुगनू की तरह दिख रही थी। करीब ही आंवला खाद्य पदार्थ की दुकानें लगाने वालों ने बताया कि दो तीन दुकानदारों के बीच एक व्यक्ति जागता रहता है। रात को जोरदार टक्कर की आवाज के कुछ देर बार लोगों का शोर सुनाई पड़ने लगा। घर के लोग गहरी नींद में थे लेकिन जगाया तो सभी घरों के लोग बाहर आ गए। पिकअप करीब 100 मीटर दूर पलटी थी लेकिन कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। रोने की आवाज सुनते हुए करीब पहुंचे तो सभी को पिकअप से बाहर निकाला गया। पुलिस के साथ मौके पर पहुंची दो एंबुलेंस से घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। श्रद्धालुओं के बताने पर महिलाओं बच्चों सहित 37 श्रद्धालुओं की गिनती की तो लोगों ने राहत की सांस ली। शनिवार सुबह क्रेन बुलाकर पिकअप भी बाहर निकाली गई। इसके बाद लोगों ने उसमें रखा खाने पीने का सामान बाहर निकाला।

हाईवे किनारे अब भी डंप है मिट्टी, मोरंग और गिट्टी माधमेले के दौरान भी हाईवे किनार डंप मिट्टी और मोरंग नहीं हटाया गया। कई जगह सड़क तक फैली गिट्टी आवागमन में अवरोधक बन रही। इनसे कोहरे में वाहन चालकों को मुश्किल होती है।

डबल डेकर बस में सवार थे करीब 125 श्रद्धालु गोंडा से श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज जा रही डबल डेकर बस में करीब 125 श्रद्धालु सवार थे। रात में पिकअप में टक्कर मारने के बाद बस करीब 200 मीटर आगे जाकर रुक गई। उसके चालक और खलासी भाग निकले। सभी यात्री सड़क पर आकर ठिठुरने लगे। मौके पर पहुंचे ट्रक ऑपरेटर यूनियन जिलाध्यक्ष विजय सिंह ने एक रोडवेज और एक निजी बस बुलाई तो श्रद्धालु दोनों से प्रयागराज रवाना हुए। उन्होंने बताया कि बस में करीब 125 श्रद्धालु सवार थे। उन्हें प्रयागराज भेजने के लिए दो बस बुलानी पड़ी।

‘गंगा माई सबका बचाई लिहीं, बिना नहाए घरे न लउटब’ गंगा माई सबका बचाई लिहीं, बिना नहाए घरे न लउटब। जे अस्पताल में अहां उनके भी नाम पर डुबकी लगाइब। सिर, हाथ, पैर और चेहरे पर चोटें होने के बावजूद शनिवार सुबह सीताराम धाम पर मौजूद श्रद्धालु मां गंगा की कृपा से सबके बच जाने की बात कहते रहे। वे गंगा स्नान किए बिना घर वापस जाने को तैयार नहीं थे।

सोनमती का मुंह नहीं खुल रहा था। फिर भी गंगा नहाने की जिद करती रही। गांव से दो बोलेरो से आए लोगों से बिना गंगा स्नान किए घर लौटने से इनकार करती रही। पास में बैठी अंशिका के भी सिर में चोट लगी थी। पास में बैठी कई अन्य महिलाएं भी गंगा स्नान के बाद ही घर लौटने की जिद ठाने रहीं। उनका कहना था कि जिस हिसाब से बस ने पिकअप को कोहरे के बीच खाई में धकेला है यही घटना कहीं और होती तो रात को कोई उनकी आवाज भी न सुन पाता। फोन पर भी वह लोग न बता पाते कि कहां पर घटना हुई है। रात में पुलिस भी कब पहुंचती कुछ पता नहीं नहीं। श्रद्धालुओं ने मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों की भी सराहना की। कहा कि इतनी रात को सभी ने उनकी बहुत मदद की।