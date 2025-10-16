आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हादसा: शौच के लिए रुके दो विदेशी नागरिकों को कार ने रौंदा, मौत

संक्षेप: उन्नाव में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा हो गया। शौच के लिए एक्सप्रेस-वे पर रुके दो विदेशी नागरिकों को कार ने रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

यूपी के उन्नाव में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा हो गया। शौच के लिए लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर कार रुकवाकर उतरे दो थाई पर्यटकों को पीछे से आई तेज रफ्तार दूसरी कार ने रौंद दिया। इससे दोनों की मौत हो गई। वहीं, हादसे को अनजाम देनेवाली कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए खंती में पलट गई। पलटी कार के दो सवार मौके से भाग निकले। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

थाईलैंड निवासी 51 वर्षीय सकुलसक थिनटुप्थाई और 57 वर्षीय अनन चक्कानाकोरन अपने देश के प्रामों और महिला साथी वोंग सोमबून रैम के साथ भारत भ्रमण पर आए थे। जनपद श्रावस्ती में बौद्ध तीर्थस्थल भ्रमण किया। श्रावस्ती में भ्रमण के वहां के थानाक्षेत्र नवीन माडल के कटरा गांव निवासी 35 वर्षीय प्रकाश पुत्र पारस की कार बुक की। दिल्ली लौट रहे थे। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नसिरापुर गांव के पास किलोमीटर संख्या 240 हवाई पट्टी पर गुरुवार शाम करीब साढ़े चार बजे कार किनारे रुकवाई। दोनों दाई तरफ कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरे। शौच के लिए किनारे जा रहे थे, तभी पीछे से आई दूसरी तेज रफ्तार ने उन्हें टक्कर मार दिया।

कार दोनों को रौंदते हुए थोड़ी दूरी पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पारकर खंती में जा पलटी। हादसे में घायल दोनों थाई पर्यटकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं, पलटी कार में सवार दो युवक निकलकर मौके से भाग गए। ड्राइवर पकड़ा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पलटी कार के ड्राइवर को हिरासत में लेकर दोनों मृतकों के शव पीएम को भेजे।