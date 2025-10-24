आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हादसा: मंत्री की कार से टकराया ट्रक, बाल-बाल बचीं बेबी रानी मौर्य
संक्षेप: आगरा-लखनऊ एकसप्रेस-वे पर शुक्रवार की देर शाम हादसा हो गया। हादसे में बाल विकास, पुष्टाहार एवं महिला कल्याण विभाग मंत्री बेबी रानी मौर्य बाल-बाल बच गईं। हादसा उस समय हुआ जब मंत्री बेबी रानी मौर्य लखनऊ जा रही थीं।
यूपी में आगरा-लखनऊ एकसप्रेस-वे पर हादसा हो गया। हादसे में बाल विकास, पुष्टाहार एवं महिला कल्याण विभाग मंत्री बेबी रानी मौर्य बाल-बाल बच गईं। हादसा उस समय हुआ जब मंत्री बेबी रानी मौर्य लखनऊ जा रही थीं। शुक्रवार की रात फिरोजाबाद के नसीरपुर थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 56 किमी पर काफिले के पास से गुजरे ट्रक का टायर फट गया। साइड से जा रही कैबिनेट मंत्री की कार से ट्रक जा टकराया। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई और हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे सीओ सिरसागंज ने यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया और दूसरी कार से कैबिनेट मंत्री को लखनऊ के लिए रवाना किया।
घटना शुक्रवार की रात की है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जनपद हाथरस के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के बाद अपनी सरकारी गाडी फॉरच्यूनर संख्या यूपी 32 ईजी 3354 से लखनऊ के लिए जा रही थीं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 56 किमी पर यातायात को एकल मार्ग से संचालित किया जा रहा था। इसी दौरान सरकारी गाड़ी के बराबर में चल रहे ट्रक संख्या यूपी 80 डीटी 2878 का अचानक से टायर फट गया और वह कैबिनेट मंत्री की सरकारी गाड़ी से जा टकराया।
हादसे में ट्रक के टकराने से कैबिनेट मंत्री की फारच्यूनर चालक साइड से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद बेबी रानी मौर्य को कार से निकाला गया और घटनास्थल से तत्काल सूचना जिला प्रशासन को दी गई। मौके पर सीओ सिरसागंज अनिवेश कुमार और थाना प्रभारी नसीरपुर ज्ञानेंद्र कुमार सोलंकी पहुंचे। तत्काल दूसरी गाड़ी की व्यवस्था की गई और घटना के संबंध में सीओ से कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वाहनों को लेकर सुरक्षा और बढ़ाई जाए। यातायात को लेकर प्रभावी नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाए जाएं। इसके बाद दूसरी गाड़ी से बेबी रानी मौर्य लखनऊ के लिए रवाना हो गईं। सीओ ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारू करा दिया है। ट्रक चालक को नसीरपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।