आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर हादसा: मंत्री की कार से टकराया ट्रक, बाल-बाल बचीं बेबी रानी मौर्य

संक्षेप: आगरा-लखनऊ एकसप्रेस-वे पर शुक्रवार की देर शाम हादसा हो गया। हादसे में बाल विकास, पुष्टाहार एवं महिला कल्याण विभाग मंत्री बेबी रानी मौर्य बाल-बाल बच गईं। हादसा उस समय हुआ जब मंत्री बेबी रानी मौर्य लखनऊ जा रही थीं।

यूपी में आगरा-लखनऊ एकसप्रेस-वे पर हादसा हो गया। हादसे में बाल विकास, पुष्टाहार एवं महिला कल्याण विभाग मंत्री बेबी रानी मौर्य बाल-बाल बच गईं। हादसा उस समय हुआ जब मंत्री बेबी रानी मौर्य लखनऊ जा रही थीं। शुक्रवार की रात फिरोजाबाद के नसीरपुर थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 56 किमी पर काफिले के पास से गुजरे ट्रक का टायर फट गया। साइड से जा रही कैबिनेट मंत्री की कार से ट्रक जा टकराया। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई और हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे सीओ सिरसागंज ने यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया और दूसरी कार से कैबिनेट मंत्री को लखनऊ के लिए रवाना किया।

घटना शुक्रवार की रात की है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जनपद हाथरस के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के बाद अपनी सरकारी गाडी फॉरच्यूनर संख्या यूपी 32 ईजी 3354 से लखनऊ के लिए जा रही थीं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 56 किमी पर यातायात को एकल मार्ग से संचालित किया जा रहा था। इसी दौरान सरकारी गाड़ी के बराबर में चल रहे ट्रक संख्या यूपी 80 डीटी 2878 का अचानक से टायर फट गया और वह कैबिनेट मंत्री की सरकारी गाड़ी से जा टकराया।