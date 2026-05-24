आगरा चौपाटी जिप लाइन पर हादसा: लॉक खुला, 45 फीट ऊंचाई से गिरा व्यापारी का बेटा; दर्दनाक मौत

पंकज अग्रवाल चूड़ी कारोबारी हैं। अपनी पत्नी रिंकी अग्रवाल, बेटे कुनाल अग्रवाल और छोटे बेटे के साथ आगरा घूमने आए थे। बच्चों के कहने पर परिवार चौपाटी पहुंचा। वहां कुनाल ने जिप लाइन पर जाने की जिद की। चौपाटी में करीब 120 मीटर लंबी और 45 फीट ऊंची जिप लाइन है। बेटे के कहने पर माता-पिता तैयार हो गए।

UP News : आगरा के ताजगंज क्षेत्र स्थित चौपाटी में रविवार को फिरोजाबाद के चूड़ी व्यापारी के 16 वर्षीय बेटे की जिप लाइन से गिरकर मौत हो गई। जिप लाइन पर दस मीटर आगे जाते ही लॉक खुल गया और माता-पिता की आंखों के सामने बेटा 45 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया। उसे अस्पताल पहुंचाने तक का मौका नहीं मिला। हादसे से चौपाटी में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने चौपाटी मैनेजर और जिप लाइन संचालक को हिरासत में ले लिया है।

गांधी नगर, उत्तर (फिरोजाबाद) निवासी पंकज अग्रवाल चूड़ी कारोबारी हैं। अपनी पत्नी रिंकी अग्रवाल, बेटे कुनाल अग्रवाल और छोटे बेटे के साथ आगरा घूमने आए थे। बच्चों के कहने पर परिवार चौपाटी पहुंचा। वहां कुनाल ने एडवेंचर्स गेम देखकर जिप लाइन पर जाने की जिद की। चौपाटी में करीब 120 मीटर लंबी और 45 फीट ऊंची जिप लाइन है। बेटे के कहने पर माता-पिता तैयार हो गए।

एसीपी ताज सुरक्षा मयंक तिवारी ने बताया कि कुनाल जिप लाइन पर सवार हुआ। दस मीटर ही आगे बढ़ा था कि अचानक उसकी पुली का लॉक खुल गया। वह ऊपर से सीधे नीचे गिरा। यह देख चौपाटी में मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अफरा-तफरी मच गई। परिजन दौड़कर बेटे के पास पहुंचे। उसमें चंद सासें ही बची थीं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही कुनाल ने दम तोड़ दिया। कुनाल का शव देखकर माता-पिता फूट-फूटकर रोने लगे। उन्हें संभालना मुश्किल हो गया।

पुलिस ने जैसे-तैसे परिजनों को संभाला। हादसे के बाद जिप लाइन का संचालन रुकवा दिया गया। जिन लोगों ने टिकट के रुपये जमा किए थे, उन्हें वापस करने के लिए कहा गया। जिप लाइन संचालक और चौपाटी मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार जिप लाइन के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित हैं। हेलमेट पहनाया जाता है, ताकि दुर्घटना होने पर सवार सुरक्षित रहे। लेकिन आगरा चौपाटी में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा गया था।