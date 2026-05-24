Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आगरा चौपाटी जिप लाइन पर हादसा: लॉक खुला, 45 फीट ऊंचाई से गिरा व्यापारी का बेटा; दर्दनाक मौत

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, आगरा
share

पंकज अग्रवाल चूड़ी कारोबारी हैं। अपनी पत्नी रिंकी अग्रवाल, बेटे कुनाल अग्रवाल और छोटे बेटे के साथ आगरा घूमने आए थे। बच्चों के कहने पर परिवार चौपाटी पहुंचा। वहां कुनाल ने जिप लाइन पर जाने की जिद की। चौपाटी में करीब 120 मीटर लंबी और 45 फीट ऊंची जिप लाइन है। बेटे के कहने पर माता-पिता तैयार हो गए।

आगरा चौपाटी जिप लाइन पर हादसा: लॉक खुला, 45 फीट ऊंचाई से गिरा व्यापारी का बेटा; दर्दनाक मौत

UP News : आगरा के ताजगंज क्षेत्र स्थित चौपाटी में रविवार को फिरोजाबाद के चूड़ी व्यापारी के 16 वर्षीय बेटे की जिप लाइन से गिरकर मौत हो गई। जिप लाइन पर दस मीटर आगे जाते ही लॉक खुल गया और माता-पिता की आंखों के सामने बेटा 45 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया। उसे अस्पताल पहुंचाने तक का मौका नहीं मिला। हादसे से चौपाटी में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने चौपाटी मैनेजर और जिप लाइन संचालक को हिरासत में ले लिया है।

गांधी नगर, उत्तर (फिरोजाबाद) निवासी पंकज अग्रवाल चूड़ी कारोबारी हैं। अपनी पत्नी रिंकी अग्रवाल, बेटे कुनाल अग्रवाल और छोटे बेटे के साथ आगरा घूमने आए थे। बच्चों के कहने पर परिवार चौपाटी पहुंचा। वहां कुनाल ने एडवेंचर्स गेम देखकर जिप लाइन पर जाने की जिद की। चौपाटी में करीब 120 मीटर लंबी और 45 फीट ऊंची जिप लाइन है। बेटे के कहने पर माता-पिता तैयार हो गए।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:यूपी के फिर से सीएम बनेंगे योगी, अखिलेश को नहीं करता सपोर्ट: तेज प्रताप यादव

एसीपी ताज सुरक्षा मयंक तिवारी ने बताया कि कुनाल जिप लाइन पर सवार हुआ। दस मीटर ही आगे बढ़ा था कि अचानक उसकी पुली का लॉक खुल गया। वह ऊपर से सीधे नीचे गिरा। यह देख चौपाटी में मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अफरा-तफरी मच गई। परिजन दौड़कर बेटे के पास पहुंचे। उसमें चंद सासें ही बची थीं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही कुनाल ने दम तोड़ दिया। कुनाल का शव देखकर माता-पिता फूट-फूटकर रोने लगे। उन्हें संभालना मुश्किल हो गया।

पुलिस ने जैसे-तैसे परिजनों को संभाला। हादसे के बाद जिप लाइन का संचालन रुकवा दिया गया। जिन लोगों ने टिकट के रुपये जमा किए थे, उन्हें वापस करने के लिए कहा गया। जिप लाइन संचालक और चौपाटी मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार जिप लाइन के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित हैं। हेलमेट पहनाया जाता है, ताकि दुर्घटना होने पर सवार सुरक्षित रहे। लेकिन आगरा चौपाटी में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा गया था।

ये भी पढ़ें:सड़क पर कैंटर ड्राइवर का दुस्साहस, हेड कांस्टेबल को 3 KM खिड़की पर लटकाकर ले गया
ये भी पढ़ें:यूपी: जिस तेंदुए को देखकर फैला था डर, वो जंगल में मरी पाई गई; मौत पर सस्पेंस
ये भी पढ़ें:बिजली के फील्ड कर्मचारियों को बायोमीट्रिक हाजिरी से राहत, बड़े अभियान की तैयारी

पर्यटकों के लिए बनाई गई है चौपाटी

पहाड़ों पर पर्यटकों के लिए जिस तरह रोमांचक खेलों का क्रेज बढ़ रहा है अब उसी तरह से कई शहरों में इस तरह गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। आगरा चौपाटी को एडीए ने इसी उद्देश्य से बनाया है। ताजमहल समेत अन्य स्मारकों पर घूमने के साथ पर्यटक चौपाटी में स्थानीय खान-पान का स्वाद चखने के लिए एडवेंचर्स स्पोर्ट्स में भाग ले सकें। जिप लाइन बच्चों को आकर्षित करती है। जिप लाइन में एक निर्धारित ऊंचाई पर एक तरफ से दूसरी तरफ मजबूत स्टील केबल (रस्सी) बंधी होती है। सवार हार्नेस और पुली के जरिए इस केबल पर लटककर पुली की सहायता से हवा में फिसलते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।