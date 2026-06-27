लखनऊ के इटौंजा में हादसा: मोहर्रम में भरभराकर गिरा मकान का छज्जा, मलबे में दबकर दो बच्चों की मौत

लखनऊ में शुक्रवार की देर शाम मोहर्रम में हादसा हो गया। मकान का छज्जा अचानक से भरभराकर गिर गया। जिसके मलबे में दबकर दोनों बच्चों की मौत हो गई। हादसे को लेकर घर में कोहराम मचा है।

Lucknow Hadsa News: राजधानी लखनऊ के इटौंजा में शुक्रवार की देर शाम हादसा हो गया। महोना में मोहर्रम के मौके पर कुछ लोग मकान के छज्जे पर खड़े होकर सबील में बालूशाही और कोल्डड्रिंक और बिस्कुट वितरित कर रहे थे। इस दौरान उधर से गुजरे जुलूस के लोग और कुछ राहगीर बालूशाही और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए छज्जे पर लटक गए। भार बढ़ने से एकाएक छज्जा भरभरा कर गिर गया। लोग मलबे में दब गए। हादसे में 12 वर्षीय अरमान और 13 वर्षीय अली की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हुए। घायलों में चार की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को ट्रामा और शौ-शय्या संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया है।

एसीपी बीकेटी विकास कुमार पांडेय के मुताबिक महोना वार्ड संख्या नौ के पकरिया मोहल्ले में शुक्रवार रात मुस्ताल अली और गुलजार अपने घर के छज्जे पर सबील वितरण कर रहे थे। सबील में बालूशाही, कोल्डड्रिंक और बिस्कुट बांटे जा रहे थे। लोग सबील ले रहे थे। इस बीच उधर से जुलूस गुजरा। जुलूस के लोग भी सबील लेने के लिए पहुंच गए। लोग अधिक थे और वितरण करने वाले कम। इस बीच कुछ लोग बालूशाही, कोल्डड्रिंक लेने के लिए छज्जे पर लटक गए। एकाएक भार अधिक बढ़ा तो छज्जा भरभरा कर गिर गया। वितरण करने और सबील लेने वाले लोग छज्जे के मलबे के नीचे दब गए। घटना से अफरा-तफरी मच गई।

लोगों दौड़े और मलबे में दबे लोगों को निकालना शुरू किया। इस बीच इटौंजा पुलिस, पुलिस उपायुक्त उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी भी पहुंचे। आनन फानन पुलिस बल और लोगों की मदद से लोगों को निकाला गया। घायलों को शौ-शय्या संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया। उसमें से कई गंभीर थे। उन्हें ट्रामा सेंटर ले जाया गया। ट्रामा में भर्ती चार घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे में मोहम्मद हमजा, रुशदा, जियाउल, मन्ना, सना, अजमल, मोहम्मद हसीब, जियांग, मुश्ताक घायल हुए हैं।

बिना सुरक्षा व्यवस्था के बांट रहे थे सबील, लापरवाही से हुए हादसा महोना के वार्ड संख्या नौ के पकरिया मोहल्ले में सबील वितरण के दौरान आयोजक मुश्ताक और अन्य ने सुरक्षा के कोई बंदोबस्त नहीं किए थे। मोहल्ले वालों का कहना है कि मुश्ताक और उनके घरवाले कमजोर छज्जे पर खड़े होकर सबील वितरित कर रहे थे। कुछ लोग तो बिस्कुट के पैकेट उछालकर फेंक रहे थे। नीचे खड़े लोग पैकेट और कोल्डड्रिंक की छोटी बोतल कैच कर रहे थे।

इस बीच जब एकाएक जुलूस निकला और लोग बढ़े तो भीड़ बेकाबू हो गई। लोग बालूशाही, बिस्कुट के पैकेट और कोल्डड्रिंक की छोटी बोतले लेने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। धक्का मुक्की में लोग आगे बढ़े और छज्जे पर लटक गए। छज्जा कमजोर था और भरभरा कर गिर गया। मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई। वितरण सामग्री फैल गई थी। लोग दौड़े और मलबे में दबे घायलों को निकालने लगे। आनन फानन निकाला गाड़ियों से लेकर अस्पताल पहुंचाने लगे। इस बीच पुलिस पहुंची। पुलिस ने स्थिति संभाली लोगों को जीप से अस्पताल भेजा।

मोहल्ले में छाया मातम हादसे में दो बच्चों की मौत से पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। लोग सबील वितरण करने वाले आयोजक को कोस रहे थे। अगर मुश्ताक और उनके घरवाले नीचे चबूतरे पर खड़े होकर सबील वितरण करते तो यह हादसा न होता।