यूपी के 10 लाख शिक्षकों और शिक्षामित्रों को सुरक्षा कवच, 8 जुलाई को सीएम योगी देंगे सौगात

उत्तर प्रदेश सरकार 8 जुलाई को एसबीआई के साथ एमओयू करेगी। इससे परिषदीय स्कूलों के करीब 10 लाख शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया व अन्य कर्मियों को विशेष सैलरी पैकेज, एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा, ग्रुप लाइफ कवर और अन्य सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुविधाएं मिलेंगी।

यूपी के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयां व अन्य कर्मियों को सामूहिक बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसमें एक करोड़ रुपये तक दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ एमओयू करेगा। इससे 10 लाख स्थाई व संविदा शिक्षकों-कर्मियों को लाभ मिलेगा। एसबीआई के विशेष सैलेरी पैकेज में बीमा सुरक्षा का लाभ इन्हें दिलाया जाएगा। सामूहिक बीमा कराए जाने की मांग शिक्षक-कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे जिसे पूरा कर राहत दी जाएगी। इससे ये एक करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्राप्त करेंगे।

8 जुलाई को सीएम योगी देंगे सौगात आठ जुलाई को वाराणसी में होने वाले कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्ड और डीबीटी वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एसबीआई से एमओयू किया जाएगा। जिससे 4.50 लाख स्थाई व 5.50 लाख अस्थाई शिक्षक-कर्मियों को इसका लाभ दिलाया जाएगा। जिन स्थाई कर्मियों का वेतन 10 हजार से अधिक है, उन्हें 10 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। वहीं इसके साथ ही एक करोड़ का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, एक करोड़ का स्थायी दिव्यांगता बीमा कवर और 1.60 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा।

बेटियों की शादी के लिए एडऑन कवर यही नहीं किसी भी तरह की अनहोनी की स्थिति में कर्मियों के बच्चों की शिक्षा और बेटियों की शादी के लिए एडऑन कवर भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शिक्षक-कर्मियों के परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। दूसरी ओर जिन कर्मियों का वेतन खाता पहले ही एसबीआई में खुला है उनका खाता सैलेरी पैकेज में बदला जाएगा। जिनका खाता एसबीआई में नहीं है, उन्हें इसमें खोलने को प्रेरित किया जाएगा, जिससे वह इसका लाभ ले सकें।