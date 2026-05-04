शादी के मंडप तक एंबुलेंस से पहुंचा हादसे में घायल दूल्हा, व्हीलचेयर पर लिए सात फेरे

हिमांशु का एक पैर टूटने की वजह से उसे बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में हिमांशु का इलाज चल रहा था। इस बीच परिवार ने डॉक्टरों से उसकी शादी का हवाला देते हुए बात की लेकिन हिमांशु अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली। परिवार के लोगों ने निर्धारित तारीख पर ही शादी करने का फैसला लिया।

UP News : उत्तर प्रदेश के बरेली के फरीदपुर क्षेत्र की एक शादी में कुछ अलग तरह का वाकया देखने को मिला। यहां शादी से तीन दिन पहले सड़क हादसे में घायल हुए दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल से छुट्टी नहीं हो सकी तो एंबुलेंस से दूल्हे को बारात के साथ लाया गया, फिर दूल्हे ने व्हीलचेयर पर बैठकर दुल्हन के साथ सात फेरे लिए। इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। लोग दुल्हन और दूल्हे पक्ष की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं और दोनों की इस बात के लिए तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने एक-दूसरे की परेशानी का ध्यान रखा।

फरीदपुर क्षेत्र के भमोरा के ग्राम कुड्ढा के रहने वाले उमेश सिंह यादव के बेटे हिंमाशु यादव का विवाह फरीदपुर के अंधरपुरा गांव के नन्हें की बेटी से तय किया गया था। चार मई को बारात की तिथि तय हुई। तीन दिन पहले दूल्हा हिंमाशु यादव किसी काम से बाइक लेकर भमोरा गया था, वह भमोरा से लौट रहा था। तभी सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी।

जिसमें वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। हिमांशु का एक पैर टूटने की वजह से परिवार के लोगों ने उसे बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में हिमांशु का इलाज चल रहा था। इस बीच परिवार ने डॉक्टरों से उसकी शादी का हवाला देते हुए बात की लेकिन हिमांशु की हालत को देखते हुए उसे अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली।

उधर, हिमांशु के एक्सीडेंट से नावाकिफ कई मेहमान बारात में शामिल होने के लिए पहुंच गए। दुल्हन पक्ष ने सारी तैयारियां कर ली थीं। शादी टलने की स्थिति में दोनों परिवारों को काफी दिक्कत होती। ऐसे में परिवार के लोगों ने निर्धारित तारीख पर ही शादी करने का फैसला लिया। अब सवाल यह था कि आखिर दूल्हा शादी के लिए दुल्हन घर पहुंचेगा कैसे? तब डॉक्टरों से बात की गई।