शादी के मंडप तक एंबुलेंस से पहुंचा हादसे में घायल दूल्हा, व्हीलचेयर पर लिए सात फेरे
हिमांशु का एक पैर टूटने की वजह से उसे बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में हिमांशु का इलाज चल रहा था। इस बीच परिवार ने डॉक्टरों से उसकी शादी का हवाला देते हुए बात की लेकिन हिमांशु अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली। परिवार के लोगों ने निर्धारित तारीख पर ही शादी करने का फैसला लिया।
UP News : उत्तर प्रदेश के बरेली के फरीदपुर क्षेत्र की एक शादी में कुछ अलग तरह का वाकया देखने को मिला। यहां शादी से तीन दिन पहले सड़क हादसे में घायल हुए दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल से छुट्टी नहीं हो सकी तो एंबुलेंस से दूल्हे को बारात के साथ लाया गया, फिर दूल्हे ने व्हीलचेयर पर बैठकर दुल्हन के साथ सात फेरे लिए। इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। लोग दुल्हन और दूल्हे पक्ष की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं और दोनों की इस बात के लिए तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने एक-दूसरे की परेशानी का ध्यान रखा।
फरीदपुर क्षेत्र के भमोरा के ग्राम कुड्ढा के रहने वाले उमेश सिंह यादव के बेटे हिंमाशु यादव का विवाह फरीदपुर के अंधरपुरा गांव के नन्हें की बेटी से तय किया गया था। चार मई को बारात की तिथि तय हुई। तीन दिन पहले दूल्हा हिंमाशु यादव किसी काम से बाइक लेकर भमोरा गया था, वह भमोरा से लौट रहा था। तभी सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी।
जिसमें वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। हिमांशु का एक पैर टूटने की वजह से परिवार के लोगों ने उसे बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में हिमांशु का इलाज चल रहा था। इस बीच परिवार ने डॉक्टरों से उसकी शादी का हवाला देते हुए बात की लेकिन हिमांशु की हालत को देखते हुए उसे अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली।
उधर, हिमांशु के एक्सीडेंट से नावाकिफ कई मेहमान बारात में शामिल होने के लिए पहुंच गए। दुल्हन पक्ष ने सारी तैयारियां कर ली थीं। शादी टलने की स्थिति में दोनों परिवारों को काफी दिक्कत होती। ऐसे में परिवार के लोगों ने निर्धारित तारीख पर ही शादी करने का फैसला लिया। अब सवाल यह था कि आखिर दूल्हा शादी के लिए दुल्हन घर पहुंचेगा कैसे? तब डॉक्टरों से बात की गई।
सोमवार को हिमांशु अस्पताल की एंबुलेंस से फरीदपुर के अंधरपुरा गांव दुल्हन के घर पहुंचा। उसे व्हीलचेयर से बारात के पंडाल में लाया गया। इस दौरान डॉक्टरों द्वारा बताए गए सभी एहतियात बरते गए। जयमाल कार्यक्रम के बाद व्हीलचेयर पर बैठकर हिमांशु ने दुल्हन के साथ भांवरे ली। यह क्षण देखकर बाराती-घराती भावुक हो गए। सबने दुल्हन और दूल्हे को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा किया।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें