यूपी में हादसा: मूर्ति विसर्जन से लौट रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंदा, दो बहनों की मौत, आधा दर्जन घायल

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सुलतानपुरThu, 9 Oct 2025 02:53 PM
यूपी के सुलतानपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। देहात कोतवाली क्षेत्र के कमनगढ़ गांव स्थित बाईपास पर गुरुवार भोर में श्रद्धालु दुर्गा प्रतिमा विसर्जन मेला देखकर वापस पैदल लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल श्रद्धालुओं को कुचल दिया। जिसमें दो सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 6 अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है।

मृतकों की पहचान सगी बहनें सीमा (16) और रीमा (10) पुत्री रामकरन निषाद, निवासी ओदरा थाना कोतवाली देहात के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रात करीब 1:30 बजे यह हादसा हुआ। घटना में लगभग 6 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिनमें तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों में रेखा निषाद (18), अंजलि निषाद (10), कुलदीप निषाद (20), अनितमा (10), संजनी निषाद (15) और सावित्री निषाद पत्नी बसंत राम, निवासी माठीया थाना कूरेभार शामिल हैं। रामकरन निषाद के पांच पुत्र हैं, दो बेटियों की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरे क्षेत्र में मातम और कोहराम का माहौल। देहात कोतवाल अखंड देव मिश्रा ने बताया कि, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दुर्घटना करने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।

Sultanpur News Up Latest News Road Accident
