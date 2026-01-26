Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAccident in UP Car tire bursts while returning from Delhi two young men from Pilibhit die
यूपी में हादसा: दिल्ली से वापस लौटते समय कार का फटा टायर, पीलीभीत के दो युवकों की मौत

यूपी में हादसा: दिल्ली से वापस लौटते समय कार का फटा टायर, पीलीभीत के दो युवकों की मौत

संक्षेप:

दिल्ली से वापस लौट रहे पूरनपुर के दो युवकों की कार का टायर फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पूरनपुर के दो युवकों की मौत हो गई।  

Jan 26, 2026 09:57 pm ISTDinesh Rathour पीलीभीत
share Share
Follow Us on

यूपी में एक और हादसा हो गया। दिल्ली से वापस लौट रहे पूरनपुर के दो युवकों की कार का टायर फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पूरनपुर के दो युवकों की मौत हो गई। जानकारी लगते ही परिजनों कोहराम मच गया। वह उनका शव लेने के लिए अमरोहा रवाना हो गए। नगर के मोहल्ला कायस्थान के रहने वाले शिवम सक्सेना (40) पुत्र राजीव जौहरी एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। रविवार को शिवम अपने दोस्त क्षितिज अग्निहोत्री (35) पुत्र संजीव अग्निहोत्री उर्फ गुड्डू निवासी कोतवाली रोड के साथ कार से दिल्ली गए थे। सोमवार को दोनों वापस घर लौट रहे थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जनपद अमरोहा के थाना डिडौली के गांव हरियाना में अचानक शिवम की कार का टायर फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर कई फीट हवा में उछलकर पोल से टकराकर सड़क की दूसरी ओर जाकर पलट गई। हादसे में शिवम सक्सेना की मौके पर ही मौत हो गई। घायल क्षितिज अग्निहोत्री को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान क्षितिज की मौत हो गई। हादसे की जानकारी लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। क्षितिज अग्निहोत्री ब्लॉक कार्यालय में संविदा पर खंड प्रेरक के पद पर कार्यरत थे। हादसे की जानकारी लगते ही शोक संवेदना व्यक्त करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजन घटनास्थल के लिए रवाना हो गए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Pilibhit News Road Accident Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |