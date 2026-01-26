यूपी में हादसा: दिल्ली से वापस लौटते समय कार का फटा टायर, पीलीभीत के दो युवकों की मौत
दिल्ली से वापस लौट रहे पूरनपुर के दो युवकों की कार का टायर फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पूरनपुर के दो युवकों की मौत हो गई।
यूपी में एक और हादसा हो गया। दिल्ली से वापस लौट रहे पूरनपुर के दो युवकों की कार का टायर फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पूरनपुर के दो युवकों की मौत हो गई। जानकारी लगते ही परिजनों कोहराम मच गया। वह उनका शव लेने के लिए अमरोहा रवाना हो गए। नगर के मोहल्ला कायस्थान के रहने वाले शिवम सक्सेना (40) पुत्र राजीव जौहरी एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। रविवार को शिवम अपने दोस्त क्षितिज अग्निहोत्री (35) पुत्र संजीव अग्निहोत्री उर्फ गुड्डू निवासी कोतवाली रोड के साथ कार से दिल्ली गए थे। सोमवार को दोनों वापस घर लौट रहे थे।
जनपद अमरोहा के थाना डिडौली के गांव हरियाना में अचानक शिवम की कार का टायर फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर कई फीट हवा में उछलकर पोल से टकराकर सड़क की दूसरी ओर जाकर पलट गई। हादसे में शिवम सक्सेना की मौके पर ही मौत हो गई। घायल क्षितिज अग्निहोत्री को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान क्षितिज की मौत हो गई। हादसे की जानकारी लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। क्षितिज अग्निहोत्री ब्लॉक कार्यालय में संविदा पर खंड प्रेरक के पद पर कार्यरत थे। हादसे की जानकारी लगते ही शोक संवेदना व्यक्त करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजन घटनास्थल के लिए रवाना हो गए।