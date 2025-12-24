यूपी में हादसा, ट्रेन की चपेट में आए बाइक से पटरी पार कर रहे 5 लोग; दर्दनाक मौत

संक्षेप: 12204 गरीब रथ एक्सप्रेस लगभग दो घंटे की देरी से चल रही थी। इसी दौरान शाहजहांपुर के रोजा स्टेशन के पास अवैध रूप से रेलवे पटरी पार कर रहे बाइक सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। अचानक तेज रफ्तार ट्रेन पहुंचने से बाइक समेत सभी लोगों को जोरदार टक्कर लगी। हादसे में पांचों की मौके पर ही मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बुधवार की शाम करीब साढ़े छह बजे दर्दनाक हादसा हो गया। यहां रोजा स्टेशन के पास बाइक से पटरी पार कर रहे पांच लोग ट्रेन की चपेट में आ। इसमें पांचों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में दो मासूम बच्चे हैं। अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस की चपेट में बाइक सवार पांचों लोग आ गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बताया गया कि 12204 गरीब रथ एक्सप्रेस लगभग दो घंटे की देरी से चल रही थी। इसी दौरान रोजा स्टेशन के पास अवैध रूप से रेलवे पटरी पार कर रहे बाइक सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। अचानक तेज रफ्तार ट्रेन पहुंचने से बाइक समेत सभी लोगों को जोरदार टक्कर लगी, जिससे पांचों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद बाइक ट्रेन में फंस गई। जिस पर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। करीब आधे घंटे तक ट्रेन मौके पर खड़ी रही, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे रवाना किया गया।