Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsaccident in shahjahanpur of up 5 people crossing tracks on bike hit by train tragic death
यूपी में हादसा, ट्रेन की चपेट में आए बाइक से पटरी पार कर रहे 5 लोग; दर्दनाक मौत

यूपी में हादसा, ट्रेन की चपेट में आए बाइक से पटरी पार कर रहे 5 लोग; दर्दनाक मौत

संक्षेप:

12204 गरीब रथ एक्सप्रेस लगभग दो घंटे की देरी से चल रही थी। इसी दौरान शाहजहांपुर के रोजा स्टेशन के पास अवैध रूप से रेलवे पटरी पार कर रहे बाइक सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। अचानक तेज रफ्तार ट्रेन पहुंचने से बाइक समेत सभी लोगों को जोरदार टक्कर लगी। हादसे में पांचों की मौके पर ही मौत हो गई।

Dec 24, 2025 07:46 pm ISTAjay Singh संवाददाता, शाहजहांपुर
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बुधवार की शाम करीब साढ़े छह बजे दर्दनाक हादसा हो गया। यहां रोजा स्टेशन के पास बाइक से पटरी पार कर रहे पांच लोग ट्रेन की चपेट में आ। इसमें पांचों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में दो मासूम बच्चे हैं। अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस की चपेट में बाइक सवार पांचों लोग आ गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बताया गया कि 12204 गरीब रथ एक्सप्रेस लगभग दो घंटे की देरी से चल रही थी। इसी दौरान रोजा स्टेशन के पास अवैध रूप से रेलवे पटरी पार कर रहे बाइक सवार पांच लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। अचानक तेज रफ्तार ट्रेन पहुंचने से बाइक समेत सभी लोगों को जोरदार टक्कर लगी, जिससे पांचों की मौके पर ही मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:भजन करने के लिए थोड़े बैठे हैं, मठ काफी है, विधानसभा में गरजे योगी

हादसे के बाद बाइक ट्रेन में फंस गई। जिस पर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। करीब आधे घंटे तक ट्रेन मौके पर खड़ी रही, इसके बाद आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे रवाना किया गया।

ये भी पढ़ें:दंगाई का इलाज कैसे होता है, बरेली के मौलाना से पूछो; योगी बोले- यूपी में सब चंगा

मृतकों की पहचान खीरी जिले के उचौलिया थाना क्षेत्र के गांव बनगवां निवासी के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Train Accident अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |