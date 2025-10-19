प्रयागराज में हादसा: जगुआर कार ने कई लोगों को कुचला, दो गाड़ियों में भी मारी टक्कर, एक की मौत

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में रविवार की शाम हादसा हो गया। एक जगुआर कार ने कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए जबकि एक युवक की मौत हो गई।

दिवाली की पूर्व संध्या पर प्रयागराज में हादसा हो गया। राजरूपपुर में रविवार शाम दीवाली के बाजार में भीड़ के बीच एक जगुआर कार बेकाबू होकर तेज रफ्तार में घुस गई जिसकी चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। तीन चारपहिया व आधा दर्जन दोपहिया वाहनों को भी टक्कर मारते हुए जगुआर सड़क किनारे फास्ट फूड के ठेले से टकरा गई। आक्रोशित लोगों ने जगुआर कार में तोड़फोड़ करने के बाद चक्काजाम कर दिया। कार चालक के नशे में धुत होने का आरोप लगाया गया। घटनास्थल पर डीसीपी समेत कई थाने की पुलिस फोर्स पहुंच गई। घायलों और कार चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम लगभग साढ़े चार बजे राजरूपपुर बाजार में अचानक तेज रफ्तार जगुआर कार सड़क किनारे खड़ी तीन कारों और चार बाइक को टक्कर मारते हुए बढ़ती चली गई। बेकाबू गाड़ी ने आठ लोगों को भी टक्कर मार दी। जगुआर के नीचे आने से 55 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन प्रदीप पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 40 वर्षीय उमेश व उसका दस वर्षीय पुत्र आयुष के अलावा विजय चौरसिया, सुनील शर्मा, बबलू समेत अन्य लोग घायल हो गए।

अचानक हुए हादसे से बाजार में खरीदारी करने आए लोगों में भगदड़ मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जगुआर में जमकर तोड़फोड़ की। कार चालक रचित मध्यान की भी लोगों ने पिटाई करने की कोशिश की, लेकिन पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे बचा लिया। आक्रोशित लोगों ने राजरूपपुर चौराहे पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य समेत धूमनगंज, कैंट, खुल्दाबाद समेत कई थाने की पुलिस फोर्स पहुंच गई। डीसीपी ने आक्रोशित लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। सभी घायलों समेत कार चालक रचित मध्यान को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।