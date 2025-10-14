लखनऊ में हादसा: पटाखा लेकर जाते समय रास्ते में हुआ विस्फोट, दो युवकों की मौत

राजधानी लखनऊ में मंगलवार को हादसा हो गया। पटाखा लेकर जा रहे दो बाइक सवारों की विस्फोट के बाद मौत हो गई। हादसे में एक गाय की भी जान चली गई।

राजधानी लखनऊ में मंगलवार को हादसा हो गया। पटाखा लेकर जा रहे दो बाइक सवारों की विस्फोट के बाद मौत हो गई। हादसे में एक गाय की भी जान चली गई। घटना के बाद आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उनकी शिनाख्त कराने में जुटी है। मरने वाले दोनों युवक आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।

घटना गोसाईगंज के मलौली गांव की है। जानकारी के अनुसार दो युवक शादी के लिए आतिशबाजी लेने के लिए गए थे। दोनों बाइक से पटाखे खरीदकर वापस घर लौट रहे थे। बाइक सवारों के सामने अचानक से गाय हो गई, जिससे वह टकरा गए। टक्कर लगने के बाद दोनों बाइक से गिर पड़े। इसी बीच पटाखों से विस्फोट हो गया। घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि गाय ने भी दम तोड़ दिया।