यूपी में एक और हादसा: दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर, साले-बहनोई समेत तीन की मौत
संक्षेप: चित्रकूट के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा हो गया। दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
चित्रकूट के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा हो गया। दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में दो लोग आपस में साले-बहनोई बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
घटना पसगवां थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 730 ए पर रविवार को रात 10 बजे करीब पसगवां थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर जागीर निवासी 35 वर्षीय विजय कुमार अपनी बाइक पर पीछे अपने साले 32 वर्षीय जितेंद्र कुमार को बैठा कर कस्बा बरवर से जरूरी सामान खरीद कर वापस लौट रहे थे, तभी सिमरा जानीपुर निवासी 30 वर्षीय रोहित अपने साथी 28 वर्षीय ऋतिक को पीछे बैठाकर मोहम्मदी से घर वापस लौट रहे थे। दोनों बाइकें सेमरा मोड पर पहुंचते ही आपस में टकरा गई।
हादसा इतना जोरदार था कि चारों दूर गिरे जाकर। काफी देर बाद सूचना पर एंबुलेंस से सभी घायलों को मोहम्मदी सीएचसी पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सीओ मोहम्मदी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में डॉक्टर ने जांच के दौरान विजय, जितेंद्र और रोहित को मृत घोषित कर दिया है। पीछे बैठे ऋतिक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।