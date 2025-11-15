यूपी में भीषण हादसा: गोला जा रहीं स्कूटी सवार छात्राओं को ट्रक ने रौंदा, तीन लोगों की मौत

संक्षेप: लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा हो गया। स्कूटी पर सवार होकर गोला जा रहीं तीन छात्राओं को एक ट्रक ने रौंद दिया। घटना के बाद तीनों छात्राएं बुरी तरह से घायल हो गईं, जिन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया।

यूपी के लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा हो गया। स्कूटी पर सवार होकर गोला जा रहीं तीन छात्राओं को एक ट्रक ने रौंद दिया। घटना के बाद तीनों छात्राएं बुरी तरह से घायल हो गईं, जिन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना से परिवार में कोहराम मचा है। घटना हैदराबाद थाना क्षेत्र के अहमदनगर गांव के पास की है। जानकारी के अनुसार गोला के सीजीएनपीजी कॉलेज में पढ़ने वाली तीन छात्राएं संसारपुर कस्बे से स्कूटी पर सवार होकर गोला जा रहीं थीं। जैसे ही स्कूटी सवार तीनों छात्राएं एनएच-730 पर पहुंची तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मारते हुए उन्हें रौंद दिया।

घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर दौड़े। हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस तीनों गंभीर रूप से घायल छात्राओं को लेकर गोला सीएचसी पहुंची। यहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। तीनों छात्राओं की मौत की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। जहां अपनी-अपनी बेटियों के शवों को देखकर परिजन दहाड़े मारकर रोने लगे। वहीं पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।