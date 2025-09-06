लखीमपुर में हादसा: निर्माणाधीन पुल से टकराकर नदी में पलटी 20 लोगों से भरी नाव, पिता-पुत्री लापता

लखीमपुर खीरी में शनिवार को हादसा हो गया। बाढ़ प्रभावित गांवों से नकहा बाजार आ रहे ग्रामीणों की नाव नौव्वापुर निर्माणाधीन पुल से टकरा कर शारदा नदी में पलट गई। नाव में करीब बीस लोग सवार थे।

यूपी के लखीमपुर खीरी में शनिवार को हादसा हो गया। बाढ़ प्रभावित गांवों से नकहा बाजार आ रहे ग्रामीणों की नाव नौव्वापुर निर्माणाधीन पुल से टकरा कर शारदा नदी में पलट गई। नाव में करीब बीस लोग सवार थे। बाकी लोग तो तैर कर बाहर आ गए। लेकिन एक युवक और उसकी बेटी लापता है। उनकी तलाश पानी में शुरू कर दी गई। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं।

नकहा के आसपास का इलाका बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। लोग अपने घरों में कैद हैं। शनिवार को नकहा की बाजार लगती है। शनिवार सुबह करीब साढ़े 8 बजे खीरी थाना क्षेत्र के गांव नौव्वापुर निवासी करीब 20 ग्रामीण नाव से नकहा आ रहे थे। उनकी नाव नौव्वापुर में ही एक निर्माणाधीन पुल से टकरा गई। हादसे में नाव टूट गई। ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। धीरे-धीरे ग्रामीण नदी के पानी में डूबने लगे। नाव में सवार 18 लोग तो किसी तरह बाहर निकल आए। लेकिन नौव्वापुर निवासी कैलाश और उसकी बेटी लापता है। हादसे की सूचना पुलिस और प्रशासन को मिली। सूचना पाकर एसडीएम सदर तहसीलदार मौके पर पहुंच गए। उधर पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। लापता पिता-पुत्री की तलाश में गोताखोरों को लगाया गया है।

बाढ़ से प्रभावित हो रही फसलों का एसडीएम ने किया सर्वे शारदा नदी से आई बाढ़ का पानी शहरी इलासे से तो निकल गया है लेकिन कुछ गांवों के अलावा किसानों के खेतों में बाढ़ का अभी भी भरा हुआ है। खेतों में भरे बाढ़ के पानी के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो रहीं हैं। किसानों की इस बड़ी समस्या को देखते हुए एसडीएम लेखपाल सहित टीम के साथ कई गांवों में पहुंचे और फसलों का निरीक्षण करते हुए सर्वे कराया। इस दौरान एसडीएम ने ग्रामीणों से वार्ता करते हुए उन्हें मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया।