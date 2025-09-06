Accident in Lakhimpur Kheri boat carrying 20 people capsized river father and daughter missing लखीमपुर में हादसा: निर्माणाधीन पुल से टकराकर नदी में पलटी 20 लोगों से भरी नाव, पिता-पुत्री लापता, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखीमपुर में हादसा: निर्माणाधीन पुल से टकराकर नदी में पलटी 20 लोगों से भरी नाव, पिता-पुत्री लापता

लखीमपुर खीरी में शनिवार को हादसा हो गया। बाढ़ प्रभावित गांवों से नकहा बाजार आ रहे ग्रामीणों की नाव नौव्वापुर निर्माणाधीन पुल से टकरा कर शारदा नदी में पलट गई। नाव में करीब बीस लोग सवार थे।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरीSat, 6 Sep 2025 04:09 PM
यूपी के लखीमपुर खीरी में शनिवार को हादसा हो गया। बाढ़ प्रभावित गांवों से नकहा बाजार आ रहे ग्रामीणों की नाव नौव्वापुर निर्माणाधीन पुल से टकरा कर शारदा नदी में पलट गई। नाव में करीब बीस लोग सवार थे। बाकी लोग तो तैर कर बाहर आ गए। लेकिन एक युवक और उसकी बेटी लापता है। उनकी तलाश पानी में शुरू कर दी गई। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं।

नकहा के आसपास का इलाका बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। लोग अपने घरों में कैद हैं। शनिवार को नकहा की बाजार लगती है। शनिवार सुबह करीब साढ़े 8 बजे खीरी थाना क्षेत्र के गांव नौव्वापुर निवासी करीब 20 ग्रामीण नाव से नकहा आ रहे थे। उनकी नाव नौव्वापुर में ही एक निर्माणाधीन पुल से टकरा गई। हादसे में नाव टूट गई। ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। धीरे-धीरे ग्रामीण नदी के पानी में डूबने लगे। नाव में सवार 18 लोग तो किसी तरह बाहर निकल आए। लेकिन नौव्वापुर निवासी कैलाश और उसकी बेटी लापता है। हादसे की सूचना पुलिस और प्रशासन को मिली। सूचना पाकर एसडीएम सदर तहसीलदार मौके पर पहुंच गए। उधर पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। लापता पिता-पुत्री की तलाश में गोताखोरों को लगाया गया है।

बाढ़ से प्रभावित हो रही फसलों का एसडीएम ने किया सर्वे

शारदा नदी से आई बाढ़ का पानी शहरी इलासे से तो निकल गया है लेकिन कुछ गांवों के अलावा किसानों के खेतों में बाढ़ का अभी भी भरा हुआ है। खेतों में भरे बाढ़ के पानी के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो रहीं हैं। किसानों की इस बड़ी समस्या को देखते हुए एसडीएम लेखपाल सहित टीम के साथ कई गांवों में पहुंचे और फसलों का निरीक्षण करते हुए सर्वे कराया। इस दौरान एसडीएम ने ग्रामीणों से वार्ता करते हुए उन्हें मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया।

जानकारी देते हुए एसडीएम डा. अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देशानुसार बाढ़ के पानी से किसानों की फसलों के हुए नुकसान का सर्वे उनके द्वारा टीम के साथ खुद जाकर किया जा रहा है। बताया कि पलिया तहसील क्षेत्र के थाना मझगई के गांव लियाकत पुरवा व चौरी कला में जाकर सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान एसडीएम डा. अवनीश कुमार ने किसानों की फसलों का नुकसान का सर्वे करते हुए मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया है।

