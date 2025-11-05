कानपुर में हादसा: अचानक बेकाबू होकर नाले में गिरा ऑटो, दो की जान गई; 10 घायल

Hindustan Hindi News
संक्षेप: हादसा, कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में बिठूर रोड पर नवशील धाम के पास हुआ। कार्तिक पूर्णिमा पर कानपुर देहात के करीब दर्जन भर लोग ऑटो में बैठकर बिठूर के ब्रह्मावर्त घाट में स्नान करने के लिए जा रही थी। ऑटो, अभी बिठूर रोड के नवशील धाम के पास पहुंचा था।

Wed, 5 Nov 2025 12:56 PMAjay Singh संवाददाता, कानपुर
Accident in Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर में बुधवार की सुबह एक ऑटो सड़क पर अचानक बेकाबू हो गया। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ऑटो एक नाले में जा गिरा। इस हादसे में ऑटो में बैठे एक युवक और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आनन-फानन में कल्याणपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तक पहुंचाया। डॉक्टर घायलों के इलाज में जुटे हैं।

हादसा, कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में बिठूर रोड पर नवशील धाम के पास हुआ। कार्तिक पूर्णिमा पर कानपुर देहात के सुधीर, समता के अलावा करीब दर्जन भर लोग ऑटो में बैठकर बिठूर के ब्रह्मावर्त घाट में स्नान करने के लिए जा रही थी। ऑटो, अभी बिठूर रोड के नवशील धाम के पास पहुंचा था। तभी, ऑटो अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे नाले में जा घुसा। हादसे में बुरी तरह घायल बिसरपुर कानपुर देहात के रहने वाले सुधीर और गजनेर की रहने वाली समता की मौत हो गई। वहीं घटना में 10 सवारियां भी घायल हुई हैं। कल्याणपुर के इंस्पेक्टर अजय मिश्रा ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायलों को कल्याणपुर सीएचसी और हैलट में भर्ती कराया गया है।

कार्तिक पूर्णिमा पर आज बदला रहेगा ट्रैफिक

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर बिठूर से जाजमऊ और गंगा बैराज के आसपास मार्गों का रूट डायवर्जन किया गया है। डीसीपी ट्रैफिक रवींद्र कुमार ने बताया कि यह व्यवस्था मंगलवार शाम 6 बजे से प्रभावी होकर बुधवार को स्नान की भीड़ वापस होने तक जारी रहेगा।

बुधवार को गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। उधर,कल यानी मंगलवार को टीआई पश्चिम जोन प्रभारी ने कल्याणपुर क्रासिंग पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहनों पर जाति लिखे वालों का चालान किया। टाटमिल चौराहे पर सेक्टर प्रभारी ने कारों में लगी काली फिल्म उतरवाई। कहा कि हर वाहन सवार नियमों का पालन करें तो 50 फीसदी हादसे टाले जा सकते हैं।

