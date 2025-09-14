गोंडा में हादसा:, भरभराकर ढहा मकान, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत, तीन घायल

यूपी के गोंडा में हादसा हो गया। कोतवाली देहात क्षेत्र के मेवातियान मोहल्ले में स्थित एक जर्जर मकान रविवार दोपहर गिराते समय भरभराकर ढह गया। इस घटना में चार मजदूर छत के मलबे में दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद तीन मजदूरों को जिंदा निकाल लिया गया जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई।

मकान ढहने की घटना दोपहर 12 बजे के आसपास हुई। सूचना मिलते ही पुलिस व स्थानीय लोग पहुंच गए और बचाव कार्य में जुट गए। लोगों ने इंजमाम पुत्र नन्हकू, साहिल पुत्र सोनू व गुफरान पुत्र फहीम को मलबे से घायलावस्था में बाहर निकाल लिया जबकि एक मजदूर की मौत हो गई। मरने वाले मजदूर की अभी पहचान नहीं हो पाई है। प्रभारी डीएम व सीडीओ अंकिता जैन ने बताया कि तीन मजदूरों को बाबू ईश्वर शरण अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि एक की मौत हुई है। मरने वाले मजदूर के शिनाख्त की कोशिश की जा रही है।