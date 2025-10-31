बागपत में हादसा: सब्जी लेकर दिल्ली जा रही पिकअप पलटी, तीन किसानों की मौत, 11 घायल

संक्षेप: बागपत में हादसा हो गया। सब्जी बेचने दिल्ली जा रहे किसानों की पिकअप बागपत-मेरठ हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में पिकअप सवार तीन किसानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 किसान घायल हो गए।

यूपी के बागपत में हादसा हो गया। सब्जी बेचने दिल्ली जा रहे किसानों की पिकअप बागपत-मेरठ हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में पिकअप सवार तीन किसानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 किसान घायल हो गए। कई किसानों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। घायलों को उपचार के लिए मेरठ और दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

डौला गांव के रहने वाले काफी किसानों ने सब्जी की फसल उगाई हुई है। शुक्रवार दोपहर गांव के करीब 15 किसानों ने गांव की ही एक पिकअप किराए पर बुक की। किसानों ने उसमें भिंडी लेकर दिल्ली की आजादपुर मंडी में बेचने के लिए निकल पड़े। बताया जाता है कि जैसे ही पिकअप बागपत-मेरठ हाईवे पर मीतली गांव के पास पहुंची, तो उसका एक्सल टूट गया और पहिया गड्ढे में चला गया। गड्ढे में पहिया गिरते ही पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप के नीचे दबने से 65 वर्षीय किसान जान मोहम्मद, 55 वर्षीय किसान रज्जू और 45 वर्षीय किसान असफाक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसमें सवार 11 किसान घायल हो गए। पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसने मृतकों के शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, साथ ही घायलों को टटीरी के सर्वोदय और बालैनी के देवभूमि नर्सिंग होम भिजवाया।