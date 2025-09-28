Accident in Badaun Four people from Rajasthan who had come to immerse ashes drowned three were rescued woman missing बदायूं में हादसा: अस्थि विसर्जन करने आए राजस्थान के चार लोग डूबे, तीन को बचाया, महिला लापता, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Dinesh Rathour बदायूंSun, 28 Sep 2025 10:55 PM
यूपी के बदायूं में रविवार को हादसा हो गया। राजस्थान से परिजनों के साथ अपनी चाची की अस्थियां विसर्जन करने आई महिला परिवार के चार लोगों के साथ गंगा में डूब गई। तीन लोगों को गोताखोरों ने समय रहते सुरक्षित बचा लिया, जबकि महिला लापता हो गई। उसकी तलाश में फ्लड पीएसी के जवान और गोताखोरों की टीम कछला चौकी पुलिस के निर्देशन में जुटी रही। देर शाम तक महिला की कोई पता नहीं चल पाया था।

हादसा उझानी कोतवाली के कछला के भागीरथ गंगा घाट पर हुआ। यहां रविवार सुबह राजस्थान के अलवर जिले के थाना रामगढ़ के गांव सैंथली की 50 वर्षीय महिला मंगला देवी पत्नी नानकराम अपने भतीजे खेमचंद पुत्र रामचंद्र सहित परिवार के आठ लोगों के साथ अपनी चाची की अस्थियां विसर्जन करने कछला स्थित भागीरथ घाट आई थी। अस्थि विसर्जन के बाद सभी एक साथ गंगा स्नान कर रहे थे। इसी दौरान मंगला देवी तेज बहाव में बहने लगी। उसे बचाने के प्रयास में भतीजा खेमचंद और परिवार के दो अन्य सदस्य भी पानी में चले गए, जिन्हें गोताखोरों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया।

मंगला देवी गंगा के तेज बहाव में बह गई। परिवार के शोर मचाने पर गोताखोरों ने काफी प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की अन्य टीम बुलाकर तलाश शुरू की। फ्लड पीएसी की टीम ने मोटरबोट की मदद से शाम तक रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कपिल कुमार ने बताया कि महिला श्रद्धालु की तलाश जारी है और यदि नहीं मिली तो सुबह फिर से गंगा में रेस्क्यू शुरू किया जाएगा।

