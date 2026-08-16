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यूपी में हादसा: नोएडा से उन्नाव जा रही तेज रफ्तार कार पलटी, तीन लोगों की मौत, चार घायल

By Dinesh Rathour
हाथरस, भाषा
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हाथरस में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी नोएडा से उन्नाव की ओर जा रहे थे।  

road accident
हाथरस में हादसा

Hathras Accident: यूपी के हाथरस में भीषण हादसा हो गया। सिकंदराराऊ थाना कोतवाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और एक बच्चे सहित चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र में एटा हाईवे पर गांव उमरावपुर के पास शनिवार-रविवार की दरमियानी रात नोएडा से उन्नाव जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस के अनुसार, नोएडा के एकमूर्ति से सात लोग कार में सवार होकर उन्नाव जा रहे थे। कार रामजी (26) चला रहा था जो हरदोई जिले का रहने वाला था। इसके अलावा अवधेश (62), जगतपाल (50), राजीव कुमार (33) और उनकी पत्नी गोल्डी (30), बेटा नक्श (ढाई वर्ष) और माया (35) थीं।

उन्होंने बताया कि कार जब सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव उमरावपुर के पास एटा राजमार्ग पर पहुंची, तभी तेज रफ्तार होने के कारण वह अनियंत्रित होकर पलट गई। उन्होंने बताया कि हादसे में रामजी, अवधेश और जगतपाल की मौत हो गई। वहीं राजीव कुमार, गोल्डी, उनके बेटे नक्श और माया घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल सिकंदराराऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चारों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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कुशीनगर में दो बाईकों की टक्कर में एक की हुई मौत

वहीं दूसरा हादसा कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र में जखनियां चौराहे पर हुआ। यहां दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार कुशीनगर जिले में खड्डा थाना क्षेत्र में बोधी छपरा निवासी प्रेम कुशवाहा (50) तथा हीरा यादव (38) एक बाईक से रात आठ बजे घर से निकले। जखनियां चौराहे के पास सामने से आ रही एक बाईक पर दो व्यक्ति सवार से टक्कर हो गई। जिसमें पहले बाइक सवार प्रेम कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे बाइक पर सवार नरसिंह कुशवाहा (37) तथा राम दुलारे (34) बुरी तरह घायल हो गए। ये भी बोधी छपरा के दूसरे टोले के निवासी बताए जा रहे हैं। तीनों घायलों को पुलिस ने तुर्कहां सीएचसी भिजवाया। इस संबंध में खड्डा थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने आज रविवार को सुबह बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायलों का इलाज तुर्कहां सीएचसी में चल रहा है। तीनों घायल व्यक्ति खतरे से बाहर है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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