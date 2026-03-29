यूपी में हादसा: बिना हेलमेट निकले बाइक सवार जीजा-साले को कार ने मारी टक्कर, तीन की मौत

हरदोई में रविवार को भीषण हादसा हो गया। बिना हेलमेट घर से निकले बाइक सवार चार युवकों को ईको कार ने टक्कर मार दी। जिससे जीजा-साले समेत तीन की मौके पर ही मौत हो गई।

Hardoi Accident News: यूपी के हरदोई में रविवार को भीषण हादसा हो गया। बिना हेलमेट घर से निकले बाइक सवार चार युवकों को ईको कार ने टक्कर मार दी। जिससे जीजा-साले समेत तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। हादसा सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के खितौली मोड़ के पास गंगा एक्सप्रेस वे सर्विस रोड पर हुआ। लंकुश 45 वर्ष तीन दिन पहले ही हरियाणा से नौकरी करके घर लौटा था।

रविवार दोपहर लगभग दो बजे साले बहनोई समेत चार लोग प्लेटिना मोटरसाइकिल से सवायजपुर किसी काम से निकले थे। गंगा एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर जैसे ही बाइक सवार चढ़े तभी सवायजपुर की तरफ से तेज रफ्तार इको कार ने टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही तीनों लोगों को मौत हो गई व एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हेलमेट न लगे होने की वजह से तीनों मृतकों के सिर में गंभीर चोटें आईं। राहगीरों ने एंबुलेंस से सभी को सीएचसी सवायजपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने लंकुश, दीपू, गोविंद मृत घोषित कर दिया जबकि घायल होरी लाल को जिला अस्पताल रिफर कर दिया।

कार सवार एक युवक घायल इको कार में सवार निहाल निवासी खुदरगंज शाहजहांपुर घायल अवस्था में पहुंचा। उसके परिजन उसे किसी निजी अस्पताल ले गए। सूचना पर पहुंची सवायजपुर कोतवाली पुलिस ने तीनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर दुर्घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश ब्लाक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी सवायजपुर सीएचसी पहुंचे। मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। परिजनों ने बताया लंकुश का बहनोई गोविंद 18 वर्ष अपनी पत्नी को लेकर दो दिन पहले ही ससुराल आया था।