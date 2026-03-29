यूपी में हादसा: बिना हेलमेट निकले बाइक सवार जीजा-साले को कार ने मारी टक्कर, तीन की मौत
हरदोई में रविवार को भीषण हादसा हो गया। बिना हेलमेट घर से निकले बाइक सवार चार युवकों को ईको कार ने टक्कर मार दी। जिससे जीजा-साले समेत तीन की मौके पर ही मौत हो गई।
Hardoi Accident News: यूपी के हरदोई में रविवार को भीषण हादसा हो गया। बिना हेलमेट घर से निकले बाइक सवार चार युवकों को ईको कार ने टक्कर मार दी। जिससे जीजा-साले समेत तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। हादसा सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के खितौली मोड़ के पास गंगा एक्सप्रेस वे सर्विस रोड पर हुआ। लंकुश 45 वर्ष तीन दिन पहले ही हरियाणा से नौकरी करके घर लौटा था।
रविवार दोपहर लगभग दो बजे साले बहनोई समेत चार लोग प्लेटिना मोटरसाइकिल से सवायजपुर किसी काम से निकले थे। गंगा एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर जैसे ही बाइक सवार चढ़े तभी सवायजपुर की तरफ से तेज रफ्तार इको कार ने टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही तीनों लोगों को मौत हो गई व एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हेलमेट न लगे होने की वजह से तीनों मृतकों के सिर में गंभीर चोटें आईं। राहगीरों ने एंबुलेंस से सभी को सीएचसी सवायजपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने लंकुश, दीपू, गोविंद मृत घोषित कर दिया जबकि घायल होरी लाल को जिला अस्पताल रिफर कर दिया।
कार सवार एक युवक घायल
इको कार में सवार निहाल निवासी खुदरगंज शाहजहांपुर घायल अवस्था में पहुंचा। उसके परिजन उसे किसी निजी अस्पताल ले गए। सूचना पर पहुंची सवायजपुर कोतवाली पुलिस ने तीनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर दुर्घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश ब्लाक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी सवायजपुर सीएचसी पहुंचे। मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। परिजनों ने बताया लंकुश का बहनोई गोविंद 18 वर्ष अपनी पत्नी को लेकर दो दिन पहले ही ससुराल आया था।
छह महीने पहले हुई थी गोविंद की शादी
छह महीने पहले गोविंद की शादी बंथला मजरा चकौती कला में हुई थी। मृतक दीपू पुत्र संतराम 17 वर्ष चार भाइयों में सबसे छोटा था। दीपू के परिवार में उसके पिता भाई धर्मेंद्र, जितेंद्र, व सतेंद्र हैं सभी खेती बाड़ी से परिवार चलाते थे। जबकि मोटरसाइकिल पर सवार चौथा व्यक्ति होरीलाल गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रिफर कर दिया। वहीं सवायजपुर थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार ने बताया इको चालक फरार है। जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। बंथला गांव में हुईं तीन मौतों से पूरे गांव में मातम पसरा है। गोविंद की 6 माह पहले हुई शादी के बाद उसकी पत्नी का सुहाग उजड़ गया। किसी के परिवार का मुखिया चला गया। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें