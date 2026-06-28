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लैंडिंग के दौरान हादसा: इंजन बंद होने से पहले ही एयरक्राफ्ट से उतरीं ट्रेनी पायलट, पंखे से कटी पीठ

Dinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाता
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कानपुर कैंट स्थित गर्ग एविएशन की ट्रेनी पायलट रिया बत्रा शुक्रवार को नाइट लैंडिंग के बाद हादसे का शिकार हो गईं। एयरक्राफ्ट ने सुरक्षित रनवे पर नाइट लैंडिंग तो कर ली पर ट्रेनी पायलट इंजन बंद होने के पहले ही केबिन खोलकर उतर गईं।

लैंडिंग के दौरान हादसा: इंजन बंद होने से पहले ही एयरक्राफ्ट से उतरीं ट्रेनी पायलट, पंखे से कटी पीठ

Kanpur News: यूपी के कानपुर में गर्ग एविएशन की ट्रेनी पायलट रिया बत्रा रनवे पर हादसे की शिकार हो गईं। शुक्रवार की देर शाम को ट्रेनी पायलट रिया बत्रा ने एयरक्राफ्ट की रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग करा दी, लेकिन एक गलती कर गईं। इंजन बंद होने से पहले ही ट्रेनी पायलट केबिन खोलकर नीचे उतर आईं। उस समय एयरक्राफ्ट का पंखा चालू था, जिसके कारण वह चपेट में आ गईं और उनकी पीठ कट गई। ट्रेनी पायलट की पीठ में पंखा लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें सर्वोदयनगर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर, मामले को डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं। प्रशिक्षक को जांच होने तक हटा दिया गया है।

डीजीसीए के अनुसार गर्ग एविएशन के फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (एफटीओ) का ट्विन इंजन टीईसीएनएएम- पी2006टी (वीटी एनबीवी) विमान शुक्रवार रात को प्रशिक्षण उड़ान पर था। विमान में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट रिया सवार थीं। कैंट स्थित गर्ग एविएशन के रनवे पर विमान सुरक्षित उतरा। इसके बाद ट्रेनी पायलट विमान का इंजन बंद होने के पहले ही उतर गईं और चलते हुए प्रोपेलर की चपेट में आकर घायल हो गईं। गर्ग एविएशन के ग्रुप कैप्टन एवं संरक्षाधिकारी राजीव भल्ला ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ट्रेन पायलट को मामूली चोट आई थी। टांके लगाने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एयरक्राफ्ट ने सुरक्षित लैंडिंग की थी। ट्रेनी पायलट रिया ने उतरते समय लापरवाही बरती। घरवाले उन्हें अपने साथ दिल्ली लेकर चले गए हैं। दिल्ली की रहने वाली रिया बत्रा यहां एक साल से ट्रेनिंग ले रही हैं।

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जांच रिपोर्ट के बाद ही एयरक्राफ्ट भरेगा उड़ान

एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरों ने बताया कि डीजीसीए ने जांच पूरी होने तक संबंधित विमान की उड़ान पर रोक लगा दी है, ताकि इस बात का भी पता चल सके कि कहीं इंजन बंद होने के बाद वह दोबारा चालू तो नहीं हुआ।

पांच सदस्यीय टीम ने एयरक्राफ्ट की जांच पूरी की

गर्ग एविएशन से जुड़े अफसरों ने बताया कि यह घटना भी विमान हादसे की श्रेणी में ली गई है। इस कारण डीजीसीए की पांच सदस्यीय कमेटी ने कानपुर आकर एयरक्राफ्ट की जांच और इंस्ट्रक्टर से पूछताछ की। एयरक्राफ्ट में किसी तरह की खामी नहीं पाई है पर डीजीसीए से क्लीयरेंस के बाद ही एयरक्राफ्ट उड़ान भरेगा। अभी तक जांच में सिर्फ लापरवाही सामने आई है।

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गर्ग का ट्रेनी विमान हो चुका है दुर्घटनाग्रस्त

कई साल पहले गर्ग एविएशन का ट्रेनी विमान तकनीकी खराबी की वजह से रेलबाजार स्थित सरकार रोड के बगल में खाली प्लाट में गिर गया था। गनीमत रही थी कि पायलट की सूझबूझ की वजह से जनहानि नहीं हुई थी। तब भी डीजीसीए ने जांच की थी और सुरक्षा मानकों के पालन के निर्देश दिए थे।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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