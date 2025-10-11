नाला खुदाई के दौरान हादसा: देखते ही देखते ढह गया पक्का मकान, अंदर फंसी थीं 3 महिलाएं और आठ बच्चे

गोरखपुर जिले में नाला खुदाई के दौरान हादसा हो गया। बालापार-टिकरिया फोरलेन निर्माण के लिए नाले की खुदाई चल रही है। जगदीशपुर उत्तरी में शनिवार शाम करीब 5.30 बजे नाला खुदाई चल रही थी, इसी बीच मकान का अगला हिस्सा गिर गया।

यूपी के गोरखपुर जिले में नाला खुदाई के दौरान हादसा हो गया। बालापार-टिकरिया फोरलेन निर्माण के लिए नाले की खुदाई चल रही है। जगदीशपुर उत्तरी में शनिवार शाम करीब 5.30 बजे नाला खुदाई चल रही थी, इसी बीच मकान का अगला हिस्सा गिर गया। मकान में तीन महिलाएं और आठ बच्चे मौजूद थे। मकान गिरता देख आसपास के लोग शोर मचाने लगे और गांव के लोगों ने जैसे-तैसे अंदर फंसी महिलाओं और बच्चों को पीछे के रास्ते से बाहर निकाला। उधर, मकान गिरता देखकर पोकलैंड ड्राइवर और मौके पर मौजूद मजदूर भाग निकले।

सरहरी चौकी क्षेत्र के ग्राम सभा मंगलपुर के टोला जगदीशपुर उत्तरी के रहने वाले राम गोपाल गुप्ता के मकान का अगला हिस्सा शनिवार को नाला खुदाई के दौरान भरभरा कर गिर गया। पिछले हिस्से में भी दरार आ गई। बगल में उनके भाई अशोक गुप्ता के मकान और छत में भी दरार आ गई है। लोक निर्माण विभाग की ओर से यहां पोकलैंड से नाले की खुदाई की जा रही थी। गांव के लोगों का कहना है कि सुरक्षा की चिंता किए बिना आठ फुट गहरी खुदाई की गई, लेकिन शीट पायलिंग और गर्डर नहीं लगाए गए। यहीं कारण है कि मकान गिर गया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने अंदर फंसे बच्चों और महिलाओं को बाहर निकाला।

पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप, अधिकारियों ने नहीं दिए जवाब रागगोपाल गुप्ता के पुत्र रवि ने आरोप लगाया कि शनिवार सुबह 8 बजे मकान से 10 मीटर दूर पोकलैंड से खुदाई हो रही थी तो कंपन से मकान हिल रहा था। उन्होंने जेई और ऑपरेटर से कहा कि जेसीबी से खुदाई करा दीजिए तो ज्यादा कंपन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उनका आरोप है कि जब मकान के सामने खुदाई शुरू हुई तो उन्होंने मकान से तीन फुट जगह छोड़वा दी था और कहा था कि खुद मजदूर लगाकर खुदाई करा देंगे, इससे मकान बच जाएगा। इस दौरान शाम पांच बजे के कबीर वह खेत पर चले गए तो इंजीनियर ने खुदाई शुरू करा दी और मकान गिर गया। मकान गिरने के बाद रवि और काम कराने वालों के बीच मोबाइल पर बातचीत में कहासुनी भी हुई।