Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आगरा एक्सप्रेस वे पर टायर फटने से हादसा; बस बनी आग का गोला, कूदकर यात्रियों ने बचाई जान

May 04, 2026 11:55 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, फतेहाबाद (आगरा)
share

पुलिस के मुताबिक मन्नत ट्रेवल्स कंपनी की बस कुल 23 सवारियां थी।बस लखनऊ से गुरुग्राम जा रही थी जैसे ही सोमवार सुबह तड़के करीब 4 बजे के करीब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस का टायर फटने से आग लग गई। जिसके बाद यात्रियों ने कूदकर जान बचाई।

आगरा एक्सप्रेस वे पर टायर फटने से हादसा; बस बनी आग का गोला, कूदकर यात्रियों ने बचाई जान

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सोमवार सुबह तड़के लखनऊ से गुरुग्राम जा रही बस का टायर फटने से बस में लगी भीषण आग सवारियो ने कूद कर बचाई जान बचाई। वहीं इस हादसे बस जलकर खाक। पुलिस के मुताबिक मन्नत ट्रेवल्स कंपनी की बस चालक हरेंद्र वीर सिंह पुत्र गोविंद सिंह निवासी गांव नगला इमली तहसील खेरागढ़ चल रहा था बस में कुल 23 सवारियां थी।बस लखनऊ से गुरुग्राम जा रही थी जैसे ही बस सोमवार सुबह तड़के 4:00 बजे के करीब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 15.600 पर पहुंची तो बस के टायर में आग लग गई।

तभी जानकारी होने पर बस चालक ने बस को पीली पट्टी किनारे खड़ी कर दिया तथा सवारियों को सुरक्षित नीचे उतार दिया और कुछ सवारियों सामान भी निकाल लिया। तभी बस में आग लग गई। जानकारी पर यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और पानी की बोतलों से आग बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन तब तक बस में भीषण आग लग चुकी थी। जानकारी पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक बस पूरी जल गई। जिससे कुछ सवारी का सामान भी बस के अंदर ही जल गया।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App

यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी प्रथम राधा मोहन द्विवेदी ने बताया कि बस का टायर फटने से बस में आग लग गई थी सवारियों को चालक ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। कुछ सवारियों का सामान बस में जल गया है। सभी सवारियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।