Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAccident Ayodhya Uncle and nephew returning from wedding ceremony were hit by car both died
अयोध्या में हादसा: शादी समारोह से वापस लौट रहे चाचा-भतीजा कार ने मारी टक्कर, दोनों की मौत

अयोध्या में हादसा: शादी समारोह से वापस लौट रहे चाचा-भतीजा कार ने मारी टक्कर, दोनों की मौत

संक्षेप:

अयोध्या में बुधवार को हादसा हो गया। प्रयागराज हाइवे पर बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में शादी समारोह से वापस लौट रहे दो बाइक सवारों को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों की गिरकर मौत हो गई।

Wed, 26 Nov 2025 02:19 PMDinesh Rathour अयोध्या
share Share
Follow Us on

यूपी के अयोध्या में बुधवार को हादसा हो गया। प्रयागराज हाइवे पर बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में शादी समारोह से वापस लौट रहे दो बाइक सवारों को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों बाइक से सड़क पर ही गिर गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक आपस में चाचा भतीजा थे। जिला अस्पताल प्रशासन के मेमो पर नगर कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया गया कि मंगलवार की रात सुल्तानपुर जिले के पुलिस लाइन के निकट स्थित निरालानगर शिवपुरी मोहल्ला निवासी एक युवक की फैजाबाद शहर के कौशलपुरी कालोनी में बारात आई थी। इस वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए मोहल्ला निवासी राजा (30 वर्ष) पुत्र राम कृपाल और इनका भतीजा अमन कुमार (30 वर्ष) पुत्र सुनील कुमार भी आए थे। जयमाल की रस्म संपन्न होने के बाद दोनों बाइक से वापस अपने घर सुल्तानपुर जा रहे थे। इसी दौरान लगभग सवा 11 बजे प्रयागराज हाइवे पर बीकापुर कोतवाली से आगे सुनसान इलाके में एक कार से बाइक की टक्कर हो गई।

हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी पर दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर पहुंचाया गया,जहां डाक्टर ने दोनों का प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रात साढ़े 12 बजे जिला अस्पताल लाए जाने के बाद परीक्षण में डाक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। नगर कोतवाल अश्विनी कुमार पांडेय ने बताया कि दोनों को उन्हीं के परिवार का सुमित कुमार लेकर आया था। जिला अस्पताल प्रशासन के मेमो पर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Road Accident UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |