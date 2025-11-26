अयोध्या में हादसा: शादी समारोह से वापस लौट रहे चाचा-भतीजा कार ने मारी टक्कर, दोनों की मौत

संक्षेप: अयोध्या में बुधवार को हादसा हो गया। प्रयागराज हाइवे पर बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में शादी समारोह से वापस लौट रहे दो बाइक सवारों को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों की गिरकर मौत हो गई।

यूपी के अयोध्या में बुधवार को हादसा हो गया। प्रयागराज हाइवे पर बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में शादी समारोह से वापस लौट रहे दो बाइक सवारों को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों बाइक से सड़क पर ही गिर गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक आपस में चाचा भतीजा थे। जिला अस्पताल प्रशासन के मेमो पर नगर कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया है।

बताया गया कि मंगलवार की रात सुल्तानपुर जिले के पुलिस लाइन के निकट स्थित निरालानगर शिवपुरी मोहल्ला निवासी एक युवक की फैजाबाद शहर के कौशलपुरी कालोनी में बारात आई थी। इस वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए मोहल्ला निवासी राजा (30 वर्ष) पुत्र राम कृपाल और इनका भतीजा अमन कुमार (30 वर्ष) पुत्र सुनील कुमार भी आए थे। जयमाल की रस्म संपन्न होने के बाद दोनों बाइक से वापस अपने घर सुल्तानपुर जा रहे थे। इसी दौरान लगभग सवा 11 बजे प्रयागराज हाइवे पर बीकापुर कोतवाली से आगे सुनसान इलाके में एक कार से बाइक की टक्कर हो गई।