अयोध्या में हादसा: शादी समारोह से वापस लौट रहे चाचा-भतीजा कार ने मारी टक्कर, दोनों की मौत
अयोध्या में बुधवार को हादसा हो गया। प्रयागराज हाइवे पर बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में शादी समारोह से वापस लौट रहे दो बाइक सवारों को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों की गिरकर मौत हो गई।
यूपी के अयोध्या में बुधवार को हादसा हो गया। प्रयागराज हाइवे पर बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में शादी समारोह से वापस लौट रहे दो बाइक सवारों को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों बाइक से सड़क पर ही गिर गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक आपस में चाचा भतीजा थे। जिला अस्पताल प्रशासन के मेमो पर नगर कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया है।
बताया गया कि मंगलवार की रात सुल्तानपुर जिले के पुलिस लाइन के निकट स्थित निरालानगर शिवपुरी मोहल्ला निवासी एक युवक की फैजाबाद शहर के कौशलपुरी कालोनी में बारात आई थी। इस वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए मोहल्ला निवासी राजा (30 वर्ष) पुत्र राम कृपाल और इनका भतीजा अमन कुमार (30 वर्ष) पुत्र सुनील कुमार भी आए थे। जयमाल की रस्म संपन्न होने के बाद दोनों बाइक से वापस अपने घर सुल्तानपुर जा रहे थे। इसी दौरान लगभग सवा 11 बजे प्रयागराज हाइवे पर बीकापुर कोतवाली से आगे सुनसान इलाके में एक कार से बाइक की टक्कर हो गई।
हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी पर दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर पहुंचाया गया,जहां डाक्टर ने दोनों का प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रात साढ़े 12 बजे जिला अस्पताल लाए जाने के बाद परीक्षण में डाक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। नगर कोतवाल अश्विनी कुमार पांडेय ने बताया कि दोनों को उन्हीं के परिवार का सुमित कुमार लेकर आया था। जिला अस्पताल प्रशासन के मेमो पर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।