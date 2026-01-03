प्रयागराज जंक्शन पर टला हादसा: चलती ट्रेन से चढ़ते समय फिसला यात्री, आरपीएफ दारोगा ने बचाई जान

संक्षेप: प्रयागराज में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत शुक्रवार को प्रयागराज जंक्शन पर एक बड़ा हादसा टल गया। प्लेटफॉर्म संख्या दो पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया।

प्रयागराज में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत शुक्रवार को प्रयागराज जंक्शन पर एक बड़ा हादसा टल गया। प्लेटफॉर्म संख्या दो पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया, जिसे मौके पर मौजूद आरपीएफ उपनिरीक्षक ने साहस दिखाते हुए सुरक्षित बाहर खींच लिया। यह घटना शनिवार सुबह करीब 08:24 बजे की है। आरपीएफ ने बताया कि कानपुर जनपद के ग्राम टिकरा पैगम्बरपुर निवासी 25 वर्षीय विकेश पुत्र रामचंद्र गाड़ी संख्या 63237 में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गैप में चला गया। स्थिति गंभीर होती देख प्लेटफॉर्म पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट प्रयागराज के उपनिरीक्षक कार्तिक मिश्रा ने बिना देर किए तत्परता दिखाई और गिरते समय युवक को बाहर की ओर खींच लिया।

उपनिरीक्षक की इस त्वरित कार्रवाई से युवक की जान बच गई। घटना के बाद स्टेशन पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन आरपीएफ की तत्परता से स्थिति सामान्य हो गई। बताया गया कि पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हो गई है। युवक को प्राथमिक जांच के बाद सुरक्षित बताया गया। वहीं, यात्री के परिजनों ने आरपीएफ स्टाफ के साहसिक और सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। रेलवे प्रशासन ने भी उपनिरीक्षक कार्तिक मिश्रा की सूझबूझ और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की है।