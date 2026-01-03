Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsAccident averted at Prayagraj Junction Passenger slips while boarding moving train RPF sub-inspector saves his life
प्रयागराज जंक्शन पर टला हादसा: चलती ट्रेन से चढ़ते समय फिसला यात्री, आरपीएफ दारोगा ने बचाई जान

प्रयागराज जंक्शन पर टला हादसा: चलती ट्रेन से चढ़ते समय फिसला यात्री, आरपीएफ दारोगा ने बचाई जान

संक्षेप:

प्रयागराज में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत शुक्रवार को प्रयागराज जंक्शन पर एक बड़ा हादसा टल गया। प्लेटफॉर्म संख्या दो पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया।

Jan 03, 2026 02:53 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता
प्रयागराज में रेलवे सुरक्षा बल की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत शुक्रवार को प्रयागराज जंक्शन पर एक बड़ा हादसा टल गया। प्लेटफॉर्म संख्या दो पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया, जिसे मौके पर मौजूद आरपीएफ उपनिरीक्षक ने साहस दिखाते हुए सुरक्षित बाहर खींच लिया। यह घटना शनिवार सुबह करीब 08:24 बजे की है। आरपीएफ ने बताया कि कानपुर जनपद के ग्राम टिकरा पैगम्बरपुर निवासी 25 वर्षीय विकेश पुत्र रामचंद्र गाड़ी संख्या 63237 में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गैप में चला गया। स्थिति गंभीर होती देख प्लेटफॉर्म पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट प्रयागराज के उपनिरीक्षक कार्तिक मिश्रा ने बिना देर किए तत्परता दिखाई और गिरते समय युवक को बाहर की ओर खींच लिया।

उपनिरीक्षक की इस त्वरित कार्रवाई से युवक की जान बच गई। घटना के बाद स्टेशन पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन आरपीएफ की तत्परता से स्थिति सामान्य हो गई। बताया गया कि पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हो गई है। युवक को प्राथमिक जांच के बाद सुरक्षित बताया गया। वहीं, यात्री के परिजनों ने आरपीएफ स्टाफ के साहसिक और सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। रेलवे प्रशासन ने भी उपनिरीक्षक कार्तिक मिश्रा की सूझबूझ और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की है।

बिजनौर में चलती ट्रेन में चढ़ते समय अधेड़ व्यक्ति का पैर फिसलने से मौत

वहीं एक महीने पहले बिजनौर में भी इसी तरह का हादसा हो गया था। चांदपुर थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र के गांव अकबरपुर तिगरी निवासी एक अधेड़ व्यक्ति का ट्रेन पर चढ़ते समय उसकी मौत हो गई थी। हीमपुर दीपा क्षेत्र के गांव अकबरपुर तिगरी निवासी जिशान (55) पुत्र इमामुद्दीन बुधवार को नगर रेलवे स्टेशन से लगभग सुबह 11 बजे नजीबाबाद से गजरौला पैसेंजर ट्रेन संख्या 54382 में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसी समय उसका पैर फिसल गया और वह चलती ट्रेन के नीचे गिर गया। लोगो की भीड़ लग गई। एम्बुलेंस की मदद से जीशान को गंभीर हालत में सीएचसी स्याऊ ले जाया गया।जहां चिकित्सक ने जीशान को मृत घोषित कर दिया गया था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
