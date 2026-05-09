यूपी: ईंट भट्ठे पर हादसा, गड्ढे में डूबकर 3 बच्चों की मौत; CM योगी ने दौड़ाए अफसर

एक बच्ची जैसे-तैसे गड्ढे से बाहर निकलकर रोते चिल्लाते काम कर रहे परिवारीजनों के पास गई और घटना की जानकारी दी। बच्ची की बात सुनकर भागते हुए मौके पर पहुंचे परिवारीजन तीनों बच्चों को गड्ढे से बाहर निकालकर सीएचसी कसया ले गए। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया।

UP News : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसया थाना क्षेत्र के ग्रामसभा मैनपुर के टोला दीनापट्टी स्थित एक ईंट भट्ठे पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां ईंट के लिए निकाली गई मिट्टी के गड्ढे में बारिश का पानी भरा था जिसमें शनिवार को चार मासूम बच्चे खेलते खेलते गिर गए। गड्ढे में गिरा एक बच्ची किसी तरह गड्ढे से बाहर निकल आई। उसने परिवारीजनों को साथियों के डूबने की सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिवारीजनों सभी बच्चों को बाहर निकाला। बच्चों को लेकर वे आनन-फानन में कसया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचे जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को मदद मुहैया कराने का आदेश दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह लगभग साढ़े सात बजे दीनापट्टी गांव स्थित पंकज ईट उद्योग भट्टे पर यह हादसा हुआ। यहां छत्तीसगढ़ के मजदूर परिवार मजदूरी कर जीवकोपार्जन करते हैं। घटना के समय सभी परिवारीजन भट्ठे पर काम कर रहे थे वहीं उनके बच्चे अभय (उम्र 3 वर्ष) पुत्र पंचु निवासी फरहदा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, अनन्या (उम्र 7 वर्ष) पुत्री लखन निवासी अकलतारा जिला जांजगीर चांपा बाना छत्तीसगढ़, अनुष्का (ढाई वर्ष) पुत्री सुखन निवासी फरहदा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ और एक अन्य बच्चा साथ में खेल रहे थे। खेलते-खेलते ये बच्चे ईंट बनाने के लिए निकाले गए मिट्टी से बने गड्ढे के पास पहुंच गए। गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ था। चारों बच्चे खेलते-खेलते पानी में गिर गए।

इसमें एक बच्ची जैसे-तैसे गड्ढे से बाहर निकलकर रोते चिल्लाते काम कर रहे परिवारीजनों के पास गई और बच्चों के डूबने के बारे में जानकारी दी। बच्ची की बात सुनकर भागते हुए मौके पर पहुंचे परिवारीजन तीनों बच्चों को गड्ढे से बाहर निकालकर सीएचसी कसया ले गए। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सीएचसी पहुंची स्थानीय पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में हल्का दरोगा वरुणेश उपाध्याय ने बताया कि भट्ठे पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चे खेल रहे थे और गड्ढे में गिर गए। इससे उनकी मौत गई। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना की विस्तृत जांच की जाएगी।