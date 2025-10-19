अलीगढ़ में हादसा: सिलेंडर फटने से फ्लैट में लगी आग, ब्लास्ट से दीवारें चटकीं, टाइल्स तक उखड़ीं

संक्षेप: दिवाली के एक दिन पहले अलीगढ़ के एक फ्लैट में सिलेंडर फट गया। जिससे छठी मंजिल पर आग लग गई। सिलेंडर फटने से हुए ब्लास्ट के कारण दीवारें तक चटक गईं।

दिवाली की पूर्व संध्या पर अलीगढ़ में हादसा हो गया। जेल रोड स्थित वैष्णो मैनर अपार्टमेंट के एक फ्लैट के बाथरूम में आग लग गई। जिससे वहां रखा सिलेंडर फट गया। ब्लास्ट से फ्लैट की दीवार चिटक गईं और दरवाजा व बाथरूम की टाइल्स उखड़ गईं। एसी व अन्य सामान तहस-नहस हो गया। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। दमकल की दो गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। उधर, पानी की सुविधा न होने के चलते फ्लैट निवासियों ने आक्रोश भी जताया। यह घटना वैष्णो मैनर अपार्टमेंट के डायमंड टावर के छठे फ्लोर पर स्थित फ्लैट नंबर 604 में हुई। यह फ्लैट प्रयागराज में राजस्व विभाग में रजिस्ट्रार अजय कृष्ण यादव का है। उन्होंने बताया कि बाथरूम बंद था। उसके एक्जास्ट में अचानक आग लग गई। उसी के पीछे लकड़ी की रैकनुमा मेज रखी थी, जिसके नीचे सिलेंडर रखे हुए थे।

मेज भी आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद फ्लैट में धुआं भर गया। अजय फ्लैट के दूसरी तरफ बालकनी में टहल रहे थे। धुएं को देखकर पहुंचे। वे कुछ समझ पाते, इससे पहले ही गैस से भरा हुए सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। अफरा-तफरी के बीच आसपास के फ्लैटों के लोग मौके पर पहुंचे। लेकिन, पानी की सुविधा न होने के चलते लोग आक्रोशित हो गए। इसी बीच पुलिस व दमकल को सूचना दी गई। कुछ ही देर में दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। सीएफओ मुकेश कुमार, एफएसओ संजीव कुमार सिंह भी पहुंच गए। इसके बाद 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन, तब तक कमरे में रखा सामान जलकर राख हो गया।

शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग प्रथम दृष्टया सामने आया है कि एक्जास्ट में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। जब दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे तो ब्लास्ट के बाद आग ने भीषण रूप ले लिया था। कर्मियों ने अंदर घुसकर आग को बुझाया।

ब्लास्ट की आ‌वाज सुनकर दहला अपार्टमेंट पटाखों की आवाज के बीच तेज धमाके के साथ हुए ब्लास्ट से अपार्टमेंट में रह रहे लोग दहल गए। इसे सुनते ही लोग बाहर की ओर दौड़े। कोई कुछ समझ नहीं पाया। बाद में पता चला कि एक सिलेंडर फटा है। हालांकि घटनास्थल के पास किचन में अन्य सिलेंडर भी रखे थे, जिन्हें लोगों ने सूझबूझ के साथ बाहर निकाल लिया।

पास में नुमाइश मैदान में है पटाखों का बाजार घटनास्थल के कुछ मीटर दूर ही नुमाइश मैदान में पटाखों का बाजार लगा हुआ है। इसके चलते सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल सक्रिय हो गई। एक गाड़ी बन्नादेवी फायर स्टेशन व दूसरी पुलिस लाइन से मौके पर भेजी गई। सिविल लाइन थाना पुलिस भी आ गई, जिसके बाद हालातों को संभाला गया।