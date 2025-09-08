आगरा में हादसा: मंदिर के चबूतरे पर चढ़े लोग, रेलिंग टूटते ही यमुना में गिरे, नदी में बहने की फैली अफवाह

आगरा में भीषण हादसा हो गया। कमला नगर के बल्केश्वर इलाके में यमुना नदी से सटे महालक्ष्मी मंदिर में सोमवार की शाम उफनाती यमुना को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ मंदिर के चबूतरे पर जमा हो गई।

यूपी के आगरा में भीषण हादसा हो गया। कमला नगर के बल्केश्वर इलाके में यमुना नदी से सटे महालक्ष्मी मंदिर में सोमवार की शाम उफनाती यमुना को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ मंदिर के चबूतरे पर जमा हो गई। भीड़ का भार बढ़ने के कारण अचानक चबूतरे का एक हिस्सा भरभराकर रैलिंग सहित यमुना में ढह गया। जिससे कई लोग मलबे के साथ नीचे गिरे। अफरा-तफरी मच गई। कई लोग बह गए हैं यह अफवाह फैल गई। कई थानों का फोर्स और जिलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। देर रात तक सर्च ऑपरेशन जारी था। हालांकि अभी तक किसी के साथ कोई अनहोनी की पुष्टि नहीं हुई है।

घटना शाम करीब साढ़े छह बजे की है। महालक्ष्मी मंदिर यमुना से सटा हुआ है। जीर्णोद्धार के दौरान आठ साल पहले मंदिर के पिछले हिस्से में बने चबूतरे को आगे तक बढ़ा दिया गया था। नीचे मजबूत पिलर लगाए गए थे। चबूतरे पर बैंच लगवा दी गई थीं। शाम के समय लोग यमुना को निहारने यहां आया करते थे। यमुना इन दिनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना में पानी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं।

यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा है। इसके बावजूद मंदिर में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। शाम साढ़े छह बजे आरती हो रही थी। करीब तीन दर्जन लोग चबूतरे पर मौजूद थे। मंदिर में रहने वाली गुड्डी देवी ने बताया कि तेज आवाज हुई। सभी बाहर की तरफ भागे। देखा कि चबूतरे पर मौजूद लोग भाग रहे हैं। पूछा क्या हुआ तो लोगों ने बताया कि चबूतरे का पिछला हिस्सा यमुना में गिर पड़ा है। कई लोग दब गए हैं। बह गए हैं। यह सुनते ही मंदिर में मौजूद लोगों के होश उड़ गए। पुलिस को सूचना दी गई।