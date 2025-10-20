गोरखपुर से पानीपत के बीच एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक इकाइयों से कनेक्टिविटी होगी बेहतर

संक्षेप: गोरखपुर से शामली तक बनने वाला एक्सप्रेसवे अब अब हरियाण के पानीपत तक बढ़ा दिया गया है। यह सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, सीतापुर, मेरठ, अमरोहा और पीलीभीत से होकर बरेली और मुरादाबाद तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का अधिकांश हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा।

यूपी की योगी सरकार प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने में लगी है। खासकर एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी की नगरी गोरखपुर से शामली तक बनने वाले एक्सप्रेसवे का विस्तार अब हरियाणा के पानीपत तक किया जाएगा। अधिकारियों की मानें तो अब राज्य के पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर को हरियाणा के पानीपत से जोड़ने वाले लगभग 700 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। अधिकृत सूत्रों ने बताया कि पानीपत में कपड़ा, कृषि-आधारित, लकड़ी-फर्नीचर, कागज़ उद्योगों सहित 4000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं, वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में मज़दूर हरियाणा में काम करने जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित एक्सप्रेसवे द्वारा सुनश्चिति बेहतर कनेक्टिविटी दोनों राज्यों के बीच व्यापार के नए रास्ते खोलेगी। डीपीआर पर काम शुरू हो गया है।

एक्सप्रेसवे में चार-छह लेन होंगे, जिन्हें आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। नए एक्सप्रेसवे पर काम 2026 में शुरू होने की संभावना है। यह राज्य के कई ज़िलों, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा, जो अपने हस्तशल्पि, कपड़ा और कृषि-आधारित उत्पादों के लिए जाना जाता है और जिनके ज़िले एक ज़िला, एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत विशेषज्ञता रखते हैं।

उदाहरण देते हुए एनएचएआई के अधिकारी ने बताया कि सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल की बहुत मांग है और यहां तक कि इसका निर्यात भी किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक (तकनीकी) अंकित वर्मा ने कहा कि इस समय डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) पर काम चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अध्ययनों से पता चला है कि नियंत्रित सड़क प्रणालियों के तहत दुर्घटनाओं की संभावना काफी कम हो जाती है। वाहनों के बेवजह प्रवेश से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।

गौरतलब है कि अब तक का सबसे लंबा माना जा रहा यह एक्सप्रेसवे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, सीतापुर, मेरठ, अमरोहा और पीलीभीत से होकर बरेली और मुरादाबाद तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का अधिकांश हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा। शुरुआत में गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब इसे पानीपत तक बढ़ा दिया गया है।

एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार डीपीआर में एक्सप्रेसवे का संरेखण और अन्य आवश्यकताएं शामिल होंगी। राज्य सरकार भूमि अधग्रिहण में मदद करेगी। डीपीआर को अंतिम रूप दिए जाने के बाद राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कई बातों पर ध्यान देना होगा। इनमें पेड़ों की न्यूनतम कटाई, यात्रियों की संख्या और ज़रूरत पड़ने पर प्रमुख सड़कों एवं राजमार्गों को जोड़ना शामिल है।