ac and cylinder explode burning mother and two sons alive major tragedy in up due to fireplace fire
एसी, सिलेंडर फटे, मां और भाई संग जिंदा जला कानूनगो; यूपी में अंगीठी की आग से बड़ा हादसा

एसी, सिलेंडर फटे, मां और भाई संग जिंदा जला कानूनगो; यूपी में अंगीठी की आग से बड़ा हादसा

संक्षेप:

मकान में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जल रही थी, इसी अंगीठी से मकान में आग लग गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग से रसोई में रखे दो सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गए। घर में लगे एसी का कंप्रेशर भी फट गया, आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। पड़ोसियों ने बचाने की काफी कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली।

Dec 29, 2025 09:09 pm IST
Ajay Singh संवाददाता, मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के वसुंधरा रेजिडेंसी के एक मकान में सोमवार देर शाम अंगीठी से आग लगने के बाद दो गैस सिलेंडर और एसी कंप्रेशर फटने से बड़ा हादसा हो गया। आग में फंसे कानूनगो उसकी बुजुर्ग मां और भाई जिंदा जल गए। तीनों को बचाने के प्रयास में पड़ोसी युवक गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के समय कानूनगो की पत्नी अपनी दो बेटियों के साथ कुत्ते को टहलाने गई थी।

शामली के बड़ा बाजार के रहने वाले 50 वर्षीय अमित गौड़ देवबंद तहसील में कानूनगो थे। वह पत्नी रिचा और दो बेटियों आराध्या व अक्षिता के साथ नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में स्थित वसुंधरा रेजीडेंसी में पिछले दो महीने से किराए के मकान में रह रहे थे। उनकी तबियत खराब होने के कारण उनकी मां 68 वर्षीय सुशीला और 45 वर्षीय छोटे भाई नितिन यहीं आ गए थे। सोमवार की शाम मकान की पहली मंजिल पर अमित अपनी मां और भाई के साथ मौजूद थे।

बताया जा रहा है कि मकान में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जल रही थी, इसी अंगीठी से मकान में आग लग गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग से रसोई में रखे दो सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गए। घर में लगे एसी का कंप्रेशर भी फट गया, इससे आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। पड़ोसियों ने उन्हें बचाना का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली और तीनों आग में जिंदा जल गए। इस दौरान एक पड़ोसी भी झुलस गया।

सूचना पर सीएफओ खुद फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे। काफी प्रयास के बाद आग बुझने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। तीन लोगों के जिंदा जलने की सूचना पर डीएम उमेश मिश्रा व एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
