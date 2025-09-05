5 दिन में माफी मांगो, मंत्री ओपी राजभर को ABVP का लीगल नोटिस, आवास पर छात्र कर चुके हैं बवाल

यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लाठीचार्ज के बाद ABVP के कार्यकर्ताओं पर दिए बयान में उन्हें लीगल नोटिस दी गई है। ABVP के इस नोटिस पांच दिन में माफी मांगने को कहा गया है।

यूपी के बाराबंकी स्थित श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज प्रकरण के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर 'गुंडा' कहने के बाद, उनके आवास बवाल हुआ और अब उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। राजभर को यह कानूनी नोटिस एबीवीपी कार्यकर्ता आदर्श तिवारी ने अपने वकील सिद्धार्थ शंकर दुबे के माध्यम से भेजा है। राजभर को दिए नोटिस में कहा गया है कि अगर अगले 5 दिनों के भीतर इस बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

दरअसल, बाराबंकी की श्रीरामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी की मान्यता को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था। इसमें एबीवीपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था। मामला तूल पकड़ने के बाद जिला प्रशासन से लेकर सीएम योगी तक ऐक्शन में आए। पुलिस के अफसर और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हुई। इस बीच ओपी राजभर ने कथित तौर पर 'गुंडा' कहा दिया। इस बयान के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास के बाहर उनका पुतला फूंका। मंत्री आवास पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प और धक्का-मुक्की भी हुई। कई छात्र इतने क्रोधित थे कि वह मंत्री के आवास परिसर में कूद गए। पुलिस उन्हें बाहर खींचने लगी, तभी कार्यकर्ताओं ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस से हाथापाई भी की।