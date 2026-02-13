बिस्तर पर केंचुल छोड़कर लापता ‘नागिन’ का इंस्टाग्राम पर युवक के साथ दिखा VIDEO, क्या बोली?

युवती के ‘नागिन’ बनने की अफवाह से सुर्खियों में आया मामला आखिरकार लव मैरिज का निकला। बिस्तर पर सांप की केंचुल, सिंदूर और गहने छोड़कर गायब हुई युवती ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर दो वीडियो जारी किए।

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पिछले कई दिनों से चल रहा 'नागिन' का रहस्य आखिरकार सुलझ गया है। जिसे ग्रामीण और परिजन दैवीय शक्ति या नागिन बनने का चमत्कार मान रहे थे, वह दरअसल एक प्रेमी जोड़े की सोची-समझी योजना निकली। 8 फरवरी की रात घर से गायब हुई युवती ने अब इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर अपनी शादी का खुलासा किया है, जिसके बाद इलाके में फैला अंधविश्वास का माहौल एक झटके में खत्म हो गया।

क्या था पूरा मामला और 'केंचुल' का रहस्य? बीती 8 फरवरी की रात अजीतमल क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय रीना संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। जब परिजन उसके कमरे में पहुँचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रीना के बिस्तर पर एक काले स्वेटर के बीच से करीब 5 फीट लंबी सांप की केंचुल निकली हुई थी। बिस्तर पर सिंदूर, गले का काला धागा और टूटी हुई चूड़ियां भी करीने से सजाकर रखी गई थीं।

देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई युवती नहीं बल्कि कोई विशालकाय सांप वहां से रेंगकर निकला हो। देखते ही देखते गांव में यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि युवती 'नागिन' बन गई है और केंचुल छोड़कर कहीं चली गई है। अंधविश्वास का आलम यह था कि लोग इसे चमत्कार मानकर चर्चा करने लगे।

इश्क के लिए रची गई 'फिल्मी पटकथा' युवती के पिता ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने पहले ही दिन से इसे प्रेम प्रसंग का मामला मानकर जांच शुरू कर दी थी। गुरुवार को जब इंस्टाग्राम पर युवती के दो वीडियो सामने आए, तो पूरी सच्चाई जगजाहिर हो गई। युवती ने गांव के ही युवक श्याम जी के साथ शादी कर ली है।

वीडियो में रीना ने स्वीकार किया कि उसने अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ जीवन बिताने का फैसला किया है। उसने केंचुल और सुहाग का सामान इसलिए रखा था ताकि घरवाले किसी और दिशा में उलझे रहें और उसे भागने का पर्याप्त समय मिल सके। रीना ने वीडियो में साफ कहा, "हमने अपनी मर्जी से शादी की है, हमें और पति के घरवालों को परेशान न किया जाए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मेरे घरवाले जिम्मेदार होंगे।"

शादी तय होने से थी नाराज जांच में पता चला कि रीना का लंबे समय से श्याम जी के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन घरवाले उसकी शादी कहीं और तय कर रहे थे। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए रीना ने किसी मंझे हुए पटकथा लेखक की तरह 'केंचुल' वाला आइडिया इस्तेमाल किया ताकि लोग उसे मरा हुआ या चमत्कारिक रूप से गायब मान लें।