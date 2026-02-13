Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

बिस्तर पर केंचुल छोड़कर लापता ‘नागिन’ का इंस्टाग्राम पर युवक के साथ दिखा VIDEO, क्या बोली?

Feb 13, 2026 06:29 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

युवती के ‘नागिन’ बनने की अफवाह से सुर्खियों में आया मामला आखिरकार लव मैरिज का निकला। बिस्तर पर सांप की केंचुल, सिंदूर और गहने छोड़कर गायब हुई युवती ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर दो वीडियो जारी किए।

बिस्तर पर केंचुल छोड़कर लापता ‘नागिन’ का इंस्टाग्राम पर युवक के साथ दिखा VIDEO, क्या बोली?

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में पिछले कई दिनों से चल रहा 'नागिन' का रहस्य आखिरकार सुलझ गया है। जिसे ग्रामीण और परिजन दैवीय शक्ति या नागिन बनने का चमत्कार मान रहे थे, वह दरअसल एक प्रेमी जोड़े की सोची-समझी योजना निकली। 8 फरवरी की रात घर से गायब हुई युवती ने अब इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर अपनी शादी का खुलासा किया है, जिसके बाद इलाके में फैला अंधविश्वास का माहौल एक झटके में खत्म हो गया।

क्या था पूरा मामला और 'केंचुल' का रहस्य?

बीती 8 फरवरी की रात अजीतमल क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय रीना संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। जब परिजन उसके कमरे में पहुँचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रीना के बिस्तर पर एक काले स्वेटर के बीच से करीब 5 फीट लंबी सांप की केंचुल निकली हुई थी। बिस्तर पर सिंदूर, गले का काला धागा और टूटी हुई चूड़ियां भी करीने से सजाकर रखी गई थीं।

ये भी पढ़ें:फेसबुक फ्रेंड से तीन बच्चों की मां को हुआ प्यार, प्रेमी से कराई पति की हत्या

देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई युवती नहीं बल्कि कोई विशालकाय सांप वहां से रेंगकर निकला हो। देखते ही देखते गांव में यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि युवती 'नागिन' बन गई है और केंचुल छोड़कर कहीं चली गई है। अंधविश्वास का आलम यह था कि लोग इसे चमत्कार मानकर चर्चा करने लगे।

इश्क के लिए रची गई 'फिल्मी पटकथा'

युवती के पिता ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने पहले ही दिन से इसे प्रेम प्रसंग का मामला मानकर जांच शुरू कर दी थी। गुरुवार को जब इंस्टाग्राम पर युवती के दो वीडियो सामने आए, तो पूरी सच्चाई जगजाहिर हो गई। युवती ने गांव के ही युवक श्याम जी के साथ शादी कर ली है।

ये भी पढ़ें:रील बनाने के लिए बच्चे का ‘अपहरण’, फिरौती के लिए किशोरों की कॉल से मचा हड़कंप

वीडियो में रीना ने स्वीकार किया कि उसने अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ जीवन बिताने का फैसला किया है। उसने केंचुल और सुहाग का सामान इसलिए रखा था ताकि घरवाले किसी और दिशा में उलझे रहें और उसे भागने का पर्याप्त समय मिल सके। रीना ने वीडियो में साफ कहा, "हमने अपनी मर्जी से शादी की है, हमें और पति के घरवालों को परेशान न किया जाए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मेरे घरवाले जिम्मेदार होंगे।"

शादी तय होने से थी नाराज

जांच में पता चला कि रीना का लंबे समय से श्याम जी के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन घरवाले उसकी शादी कहीं और तय कर रहे थे। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए रीना ने किसी मंझे हुए पटकथा लेखक की तरह 'केंचुल' वाला आइडिया इस्तेमाल किया ताकि लोग उसे मरा हुआ या चमत्कारिक रूप से गायब मान लें।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में लव जिहाद; प्यार का झांसा देकर लड़कियों को फंसाया, धर्मांतरण का खेल खुला

पुलिस का रुख

अजीतमल पुलिस का कहना है कि इंस्टाग्राम वीडियो उनके संज्ञान में है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत जब तक युवती के बयान दर्ज नहीं हो जाते, तब तक जांच जारी रहेगी। पुलिस अब युवती और उसके पति को बरामद कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। इस घटना ने साबित कर दिया कि कभी-कभी हकीकत कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
Up News Etawah Auraiya News Snake News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
Hindi NewsUP Newsabsconding 'Nagin', who left her skin on the bed, returned, released a video with a young man said done a love marriage
;;
;