फरार मॉडल श्रद्धा लखनऊ आई, वकील से मिली; आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते पश्चिमी UP की ओर चली गई
शिवा हत्याकांड में फरार इनामी मॉडल श्रद्धा लखनऊ आई। बताया जा रहा है कि वह अपने किसी अधिवक्ता से भी मिली। एक एजेंसी को उसने साक्षात्कार दिया। इसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते पश्चिमी UP की ओर चली गई।
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। कारोबारी शिवा हत्याकांड में फरार 50 इनामी मॉडल श्रद्धा रविवार को लखनऊ आई। बताया जा रहा है कि वह अपने किसी अधिवक्ता से भी मिली। चार से पांच घंटे लखनऊ रुकी। एक एजेंसी को उसने साक्षात्कार दिया। फिर शाम को वह वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते पश्चिमी यूपी की ओर चली गई। इसके बाद भी पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी। इसी के बाद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई।
कारोबारी शिवा हत्याकांड में 11 दिन बाद भी हत्यारोपी श्रद्धा उसकी बहन और ड्राइवर की गिरफ्तारी न होने पर डीसीपी मध्य और इंस्पेक्टर हजरतगंज के बाद अब एसीपी रजनीश वर्मा को भी हटा दिया गया। श्रद्धा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हत्यारोपी की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस की कार्यप्रणाली सवाल खड़े हो रहे हैं।
बताया जा रहा है कि शिवा की मौत के बाद वह नौ अक्टूबर को वह लखनऊ से चौक के रास्ते करीब 100 किमी का सफर तय करके सीतापुर पहुंची। इसके बाद 140 किमी का दूर रुरईडीहा पहुंची गई। वहां कार पार्किंग में लगाकर नेपाल के बांके, सुर्खेत पहुंच गई। वहां छुपते छुपाते वह फिर वापस लखनऊ आई यहां चार से पांच घंटे रुकी और फिर आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते आगरा और पश्चिमी यूपी निकल गई। श्रद्धा 13 से 1500 किमी घूमी पर गिरफ्तार नहीं हुई। गिरफ्तारी के लिए लगी 10 से ज्यादा पुलिस टीमों उसके करीब नहीं पहुंच सकी। फरारी के 11 दिनों में उसने पांच वीडियो भी वायरल किए। रविवार को इस मामले में डीसीपी मध्य विक्रांत वीर को हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। वहीं, इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह को लाइन हाजिर किया गया था।
इन्हें मिली नई जिम्मेदारी :
-डीसीपी ट्रैफिक रहे अर्पित विजयवर्गीय को मध्य जोन का नया पुलिस उपायुक्त बनाया गया है।
-हजरतगंज सर्किल का नया एसीपी अभिषेक कुमार पांडेय को बनाया गया है। रजनीश वर्मा को एसीपी क्राइम की जिम्मेदारी दी गई है।
यह है मामला :
लखनऊ में बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट के चौथे तल से संदिग्ध हालात में गिरकर नौ अक्तूबर रात चिकन कारोबारी व कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। शिवा अलीगंज कपूथला में रहते थे। शिवा की मां रंजना ने मॉडल श्रद्धा पर बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने, सिगरेट से चलाने, माफिया और कई नामचीन लोगों से धमकी दिलाने का आरोप लगाया था। शिवा एक साल से मॉडल श्रद्धा दुबे के साथ लिवइन में रह रहे थे। पीड़ित मां ने श्रद्धा उसकी बहन रश्मि समेत चार के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद से श्रद्धा उसकी बहन समेत अन्य आरोपी फरार हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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