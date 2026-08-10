बच्ची से रेप के फरार आरोपी का तांडव, नाबालिग की मां को डंडों से पीटा; चलाई गोलियां
गांव की महिला ने अपनी बेटी से दुष्कर्म के मामले में शैलेंद्र समेत कई लोगों के खिलाफ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट के आदेश पर मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। परिजनों के अनुसार शैलेंद्र इस मुकदमे में फरार चल रहा था। सोमवार को उसने जमकर तांडव मचाया।
उत्तर प्रदेश के उरई में एक बच्ची से रेप के फरार आरोपी ने जमकर तांडव मचाया है। पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार आरोपी के पीड़िता की मां को डंडों से पीटने और लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करने के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में आरोपी पीड़िता की मां को जमीन पर गिराकर दोनों हाथों में डंडे लेकर पीटता नजर आ रहा है। तभी पीड़िता के पक्ष के लोग आ जाते हैं और वे आरोपी पर हमलावर हो जाते हैं।
साेशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक दूसरे वीडियो में आरोपी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करता नजर आ रहा है। वहीं लोग उसे रोक रहे हैं। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। घटना की जानकारी लगते ही सीओ मौके पर पहुंचे। मामले में पुलिस महिला और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
वायरल वीडियो आटा थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। पहला वीडियो 40 सेकेंड और दूसरा 46 सेकेंड का है। बताया जा रहा है कि गांव की महिला ने अपनी पुत्री से दुष्कर्म के मामले में शैलेंद्र समेत कई लोगों के खिलाफ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय के आदेश पर मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। परिजनों के अनुसार शैलेंद्र इस मुकदमे में फरार चल रहा था। सोमवार सुबह पीड़िता की मां मंदिर से लौट रही थी। इसी बीच पॉक्सो के आरोपी ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने महिला को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया।
शोर सुनकर दोनों पक्षों के परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने लगे। विवाद के दौरान शैलेंद्र ने अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक निकालकर फायरिंग कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। फायरिंग से मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही आटा थाना प्रभारी अभिलाष मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
इसके बाद सीओ कालपी राजकमल भी फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने महिला और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आटा थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। गोली हवा में चलने की बात सामने आई है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें