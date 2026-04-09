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स्पा मसाज सेंटर हो रहा था घिनौना काम, पुलिस को आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवती, कई हिरासत में

Apr 09, 2026 10:49 pm ISTDinesh Rathour देवरिया, हिन्दुस्तान संवाद
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देवरिया में स्पा मसाज सेंटर की आड़ में घिनौना काम हो रहा था। देह व्यापार की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा तो अंदर से कई युवतियों संग युवक आपत्तिजनक हालत में मिले।

स्पा मसाज सेंटर हो रहा था घिनौना काम, पुलिस को आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवती, कई हिरासत में

Deoria News: यूपी के देवरिया में स्पा मसाज सेंटर की आड़ में घिनौना काम हो रहा था। देह व्यापार की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा तो अंदर से कई युवतियों संग युवक आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने एक दर्जन युवक और युवतियों को पकड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया। पुलिस को शिकायत मिली थी कि शहर के साथ ही आसपास के उप नगरों में विभिन्न स्थानों पर स्पा मसाज सेंटर संचालित हो रहे हैं। इनमें से कुछ सेंटरों पर युवतियां काम करती हैं, जहां युवक पहुंचते हैं।

स्पा मसाज सेंटर की आड़ में गलत धंधा होता है। इस गतिविधि से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। पुलिस अधिकारियों ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया। गुरुवार को सीओ सिटी संजय रेड्डी के नेतृत्व में कोतवाल के साथ ही पुलिस की अन्य टीमों ने पुरवा चौराहा स्थित एक स्पा मसाज सेंटर पर छापा मारा। यहां से तीन युवतियां व युवक संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़े गए। रुद्रपुर मोड़ के पास स्थित स्पा मसाज सेंटर पर भी छापेमारी की गई, जहां से संदिग्ध परिस्थिति में पांच युवतियों व युवकों को हिरासत में लिया गया। सेंटरों से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया।

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स्पा मसाज सेंटर पर पुलिस का छापा

सलेमपुर उपनगर में स्पा मसाज सेंटर में सीओ मनोज कुमार ने कोतवाली पुलिस के साथ जमुआ वार्ड नंबर दो स्थित स्पा मसाज सेंटर पर छापा मारा। कमरे से दो जोड़ों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। इसमें एक मैनेजर स्टाफ भी शामिल है। स्पा मसाज सेंटर पर अचानक छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि स्पा मसाज सेंटर पर छापेमारी की गई है, जहां से कुछ जोड़ों को पकड़ा भी गया है। देवरिया सीओ संजय कुमार रेड्डी ने बताया, शहर के कुछ स्पा मसाज सेंटरों की शिकायत मिलने पर छापेमारी की गई। कुछ युवक व युवतियों को हिरासत में लिया गया है। आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है।

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स्पा सेंटरों पर पुलिस का छापा, दो सेंटरों पर ताला

दो दिन पहले रामपुर में पुलिस ने स्पा सेंटर में छापा मारा था। पुलिस ने स्पा सेंटर की तलाशी ली और वहां मौजूद स्टाफ से पूछताछ की गई। बाद में युवतियों को बाहर निकलवाकर ताला लगवाया गया। इसके बाद पुलिस ने एक अन्य स्पा सेंटर पर भी छापा मारा गई तो वह मौके पर बंद मिला। सिविल लाइंस थाना प्रभारी ओंकार सिंह ने बताया कि चेकिंग की गई थी कि कहीं पहले बंद कराए स्पा सेंटर चल तो नहीं रहे है। मौके पर जानकारी की गई। हालांकि,कोई भी स्पा सेंटर संचालित नहीं पाया गया। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को शहर के कई स्पा सेंटरों पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई थी। उस दौरान कई केंद्रों को बंद कराया गया था और सख्त कार्रवाई की गई थी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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