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टीम इंडिया की जर्सी में लखनऊ पहुंचे अभिजीत दीपके; पेपर लीक पर CJP का इको गार्डन में प्रोटेस्ट

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपके गुरुवार देर रात लखनऊ पहुंचे। इको गार्डन में पार्टी के प्रदर्शन को प्रशासन ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की अनुमति दे दी है। दीपके ने कहा कि उनका उद्देश्य लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाना है।

टीम इंडिया की जर्सी में लखनऊ पहुंचे अभिजीत दीपके; पेपर लीक पर CJP का इको गार्डन में प्रोटेस्ट

कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपके गुरुवार देर रात पुणे से लखनऊ पहुंचे। इस दौरान वे टीम इंडिया की टी-शर्ट पहने नजर आए। इको गार्डन में आज होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को प्रशासन की अनुमति मिल गई है। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की परमिशन दी गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभिजीत दीपके गुरुवार देर रात इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E-338 से चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। उनका विमान रात करीब 2:40 बजे लखनऊ पहुंचा। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों और मुद्दों को सरकार तथा प्रशासन के सामने रखना है। हम दिल्ली और पुणे की तरह ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। हम कहीं से कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। बस लोकतंत्र में अपनी बात रख रहे हैं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है।

दिल्ली-पुणे जैसा लखनऊ में प्रदर्शन

दीपके ने कहा कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर और 12 जून को पुणे में हमने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। लखनऊ में भी हम ऐसे ही करेंगे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वह अपनी इनोवा क्रिस्टा कार से निर्धारित गंतव्य के लिए रवाना हो गए। उनके लखनऊ आगमन को देखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी सतर्क नजर आईं। वहीं आज सुबह से ही इको गार्डन में युवाओं का पहुंचना शुरू हो गया है। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है। लाठियां, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेल्मेट के साथ जवान मुस्तैद हैं। इको गार्डन में सुबह पहुंचे युवकों ने वीडियो जारी किए। जिसमें कहा गया कि यहां आप लोग आएं और किसी भी तरह से किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। कोई भी अपना राजनीतिक एजेंडा न सेट करे। यहां जिस मुद्दे के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, केवल उसी की बात होगी।

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अभिजीत दीपके ने बनाई कॉकरोच जनता पार्टी

आपको बता दें कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की शुरुआत एक न्यायिक टिप्पणी के बाद हुई, जिसने सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया। 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे सूर्यकांत ने कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई कार्यकर्ता बनकर व्यवस्था पर हमला करते हैं। इस टिप्पणी के अगले दिन, 16 मई को अमेरिका में रह रहे अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की और सोशल मीडिया पर इसके आधिकारिक अकाउंट बनाए। इसके बाद पार्टी ने ऑनलाइन अभियान शुरू किए और युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का दावा किया।

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सोशल मीडिया पर छाई कॉकरोच जनता पार्टी

22 मई को CJP ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक ऑनलाइन याचिका शुरू की। पार्टी का दावा है कि इस याचिका को 8 लाख से अधिक लोगों का समर्थन मिला।सोशल मीडिया पर भी CJP की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता चर्चा का विषय बनी हुई है। पार्टी के अनुसार, गठन के महज 26 दिनों में उसके इंस्टाग्राम पर 2.27 करोड़ फॉलोअर्स हो गए, जबकि एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर 2.75 लाख फॉलोअर्स जुड़े हैं।

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