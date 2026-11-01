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तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा; जेल से बाहर आते ही आजम की गिरफ्तारी पर भड़के अब्दुल्ला

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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अब्दुल्ला ने एक शेर के माध्यम से हमला बोला। कहा-‘किसी को हुआ न उनके कद का अंदाजा, वो आसमा है फिर भी सर झुकाएं चलते हैं।’ उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलतफहमी में हैं, जो संविदा का विधायक यह सोचता है कि जैसे उपचुनाव जीता था, 2027 में भी जीतेगा तो यह ख्वाब पूरा नहीं होगा।

Former MLA Abdullah Azam addressing the people after coming out of jail
जेल से बाहर आने के बाद लोगों को संबोधित करते पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम

रामपुर, संवाददाता। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद शनिवार की देर शाम आजम खान को ईडी ने जेल से बाहर निकलते ही कस्टडी में लेकर गाड़ी में बैठा लिया। समर्थकों के हंगामे और अफसरों से बहस के बाद ईडी की टीम आजम को अपने साथ लेकर चली गई। उधर, अब्दुल्ला आजम अपने घर पहुंचे, जहां समर्थकों ने स्वागत किया। अब्दुल्ला आजम खान ने जेल से बाहर आने के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि आजम था..आजम है और आजम ही रहेगा।

इसके बाद अब्दुल्ला ने एक शेर के माध्यम से हमला बोला। कहा-‘किसी को हुआ न उनके कद का अंदाजा, वो आसमा है फिर भी सर झुकाएं चलते हैं।’ उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग गलतफहमी में हैं, जो संविदा का विधायक यह सोचता है कि जैसे उपचुनाव जीता था, 2027 में भी जीतेगा तो यह ख्वाब पूरा नहीं होगा। कहा कि तुम जैसों को हराने के लिए आजम खान तो बहुत बड़ी चीज, एक नागरिक ही काफी है। कहा कि कुछ देर की आज खामोशी है, संविदा वालों तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा।

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अब्दुल्ला आजम एक गाड़ी पर खड़े होकर भीड़ को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और फूलों की बारिश की। भीड़ की तरफ से मो. आजम खान और अब्दुल्ला आजम के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। समर्थकों को ढांढस बंधाते हुए अब्दुल्ला आजम ने कहा कि हम अपनी कानूनी लड़ाई पूरी मजबूती और हिम्मत से लड़ेंगे। हमने पहले भी लड़ाई जीती है और आगे भी जीतेंगे। जनता से अपने जुड़ाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनका और क्षेत्र के लोगों का रिश्ता जिंदगी और मौत का है। वे हमेशा अपने लोगों के बीच रहेंगे और सुख-दुख में साथ खड़े रहेंगे।

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हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे

अब्दुल्ला आजम खान ने अपने परिवार पर हो रही कानूनी कार्रवाई पर दुख जताया और कहा कि उन्हें ऐसे मामलों में सजा दी जा रही है, जिनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पिता आजम खान को ऐसी चीजों (जैसे टीवी और फ्रिज चोरी) के मामलों में सजा दिलाई गई है, जो कभी हुईं ही नहीं। अब्दुल्ला ने अपनी जन्मतिथि और दस्तावेजों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पास अस्पताल के रिकॉर्ड, वीडियो साक्ष्य और मां की मेटरनिटी लीव जैसे सबूत होने के बावजूद उन्हें सिर्फ इसलिए सजा भुगतनी पड़ रही है क्योंकि उनका नाम अब्दुल्ला है।

पीएमएलए कोर्ट में आज आजम को पेश करेगी ईडी

जेल से रिहा होते ही कस्टडी में लिए गए सपा नेता आजम खान को रविवार को ईडी गाजियाबाद की पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले उनसे पूछताछ की जाएगी। मालूम हो कि आजम खां के जौहर ट्रस्ट के खिलाफ 2019 में हुई शिकायत पर ईडी ने केस दर्ज किया था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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