अब्दुल्ला आजम को मिली बड़ी राहत, आप प्रदेश प्रवक्ता के साथ मारपीट मामले में हुए दोषमुक्त

आप प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला के साथ मारपीट के आरोप में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और फसाहत अली खां शानू को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रामपुरFri, 12 Sep 2025 04:43 PM
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला के साथ मारपीट के आरोप में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और तत्कालीन आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू (वर्तमान में भाजपा नेता) को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया है।

आप नेता फैसल लाला ने वर्ष 2019 में गंज कोतवाली में अब्दुल्ला आजम और फसाहत अली खां शानू के खिलाफ मारपीट, धमकाने और अभद्रता के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। जिसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। शुक्रवार को पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और तत्कालीन आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साक्ष्य के अभाव में दोनों को दोष मुक्त कर दिया।

अब्दुल्लाह आजम ने आजम खां से जेल में की मुलाकात

इससे पहले सीतापुर जिला जेल में निरुद्ध सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से गुरुवार दोपहर बाद उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम ने मुलाकात की। करीब दो घंटे की मुलाकात के बाद बाहर निकले अब्दुल्लाह आजम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा “हमें न्यायालय एवं अल्लाह पर पूरा भरोसा है। जल्दी ही आजम खान के ऊपर लगे सारे इल्जाम बेबुनियाद साबित होंगे।”

बुधवार को हाईकोर्ट से डूंगरपुर मामले में जमानत मिलने के बाद आजम खान से उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम का मिलना बहुत महत्वपूर्ण था। अब एक मामला हाईकोर्ट में लंबित है जिसकी सुनवाई अगली तारीख हो पर होगी। उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि जेल में उनकी तबीयत खराब चल रही है। आंख के ऑपरेशन के बाद से वह अभी अपनी आंख दोबारा अस्पताल में नहीं दिखला पाये हैं।

