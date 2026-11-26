दरअसल ओवैसी ने गठबंधन का ऐलान करते वक्त ही यह साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा चंद्रशेखर आजादी ही होंगे। इसी में एक बात और जोड़ते हुए आजाद ने कहा, यूपी में अब्दुल डिप्टी सीएम बनेगा।

लखनऊ की महारैली में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में 'अब्दुल' डिप्टी सीएम बनेगा। (फाइल फोटो)

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी पारा अब बढ़ने लगा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में अपने गठबंधन सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की 'बहुजन स्वराज संकल्प महारैली' की। इस रैली में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के मुखिया चंद्रशेखर आजाद बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में 'अब्दुल' डिप्टी सीएम बनेगा।

दरअसल ओवैसी ने गठबंधन का ऐलान करते वक्त ही यह साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा चंद्रशेखर आजादी ही होंगे। इसी एक बात और जोड़ते हुए आजाद ने कहा,"यूपी में अब्दुल डिप्टी सीएम बनेगा। अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि मेरे बराबर में बैठेगा।"

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि एक डिप्टी दूसरे वर्ग से भी एक डिप्टी सीएम बनाएंगे।

इसके अलावा आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यह भी ऐलान किया कि सरकार बनने के बाद उनकी पार्टी महिलाओं को 25 हजार रुपए महीना देगी। उन्होंने कहा कि न्याय बुलडोजर से नहीं, बल्कि संविधान से होगा।

देश में नफरत फैलाने के लिए दो ही व्यक्ति जिम्मेदार: ओवैसी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन पर और चंद्रशेखर आजाद पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन वे ऐसे अत्याचार के सामने चुप रहने के बजाय मरना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि वे बदलाव लाने के लिए आगे आए हैं।

ओवैसी ने कहा, “अगर उत्तर प्रदेश में गरीबों, शोषितों और पिछड़े लोगों की सरकार बननी है, जो किसी एक जाति की नहीं बल्कि जनता की सरकार हो, तो उसका मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद होगा।”

उन्होंने आगे कहा कि देश और उत्तर प्रदेश में जहर और नफरत बढ़ने के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं- नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ।

यूपी में बाबा के दिन गिने-चुने रह गए हैं: असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की 'बहुजन स्वराज संकल्प महारैली' को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने SIR को संविधान को कमजोर करने का एक और तरीका बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के गठन के बाद अब बाबा के दिन गिने-चुने रह गए हैं।

ओवैसी ने कहा, “जनवरी या फरवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि हमारे एक करोड़ से ज्यादा हिंदू भाई-बहनों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें यह कैसे पता चला तो उन्होंने कहा कि AI से पता चला है। यानी मुख्यमंत्री वैज्ञानिक बन गए हैं। उन्होंने आखिर यह कैसे पता लगाया? हमें वोट डालने से पहले इन सभी बातों पर विचार करना होगा।”