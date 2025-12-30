बोले काशी- सुविधाएं शून्य- लाखों के टैक्स बिल, प्रदूषित जलापूर्ति से भी बढ़ी मुश्किल

संक्षेप: कॉलोनी में न शुद्ध पेयजल की आपूर्ति न नए नलकूप को चालू कराने की किसी को फिक्र। सालभर से खुदी पड़ी सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। गड्ढों से भरी सड़क स्ट्रीट लाइटों के अभाव में रात के समय खतरनाक हो जाती है।

कॉलोनी में न शुद्ध पेयजल की आपूर्ति न नए नलकूप को चालू कराने की किसी को फिक्र। सालभर से खुदी पड़ी सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। गड्ढों से भरी सड़क स्ट्रीट लाइटों के अभाव में रात के समय खतरनाक हो जाती है। अंधेरे में नशेड़ी और अराजकतत्व भी देररात तक सक्रिय रहते हैं। उनके चलते महिलाओं और लड़कियों का शाम के बाद घरों से निकलना लगभग बंद हो गया है। इन दुश्वारियों के बीच नगर निगम के भारी भरकम टैक्स की नोटिसों से बाशिंदों की नींद उड़ी हुई है।

पांडेयपुर वार्ड की शिवनगर कॉलोनी प्रशासनिक उपेक्षा का जीवंत उदाहरण बन चुकी है। विकास के दावों के बीच यहां 500 मीटर सड़क महीनों से बदहाल स्थिति में है। पाइप लाइन के लिए खोदी गई सड़क की अब तक मरम्मत नहीं कराई जा सकी है। लगभग ढाई हजार की आबादी वाली कॉलोनी में लगा सरकारी ट्यूबवेल बंद है। ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में राजवीर सिंह ने कहा कि नलों से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। गलियों में मवेशी बांधे जा रहे हैं। इंद्रभान सिंह, सरस्वती देवी समेत कई लोगों ने नगर निगम से मिले टैक्स के नोटिसों की चर्चा की। बताया कि एक-एक लाख रुपये तक के बिलों में इस पर हाउस टैक्स के साथ जलकर और सीवर कर का पुराना बकाया भी जोड़ दिया गया है। अचानक मिले भारी-भरकम बिलों ने सौ से अधिक मकानों में रहने वाले नागरिकों की नींद उड़ा दी है। कॉलोनी में प्रदूषित जलापूर्ति, पार्क की बदहाली और खुले में रखे ट्रांसफार्मर से खतरों की ओर भी नागरिकों ने ध्यान दिलाया। मुक्ति देवी बोलीं कि प्रदूषित जलापूर्ति के चलते कॉलोनी के बच्चों और बुजुर्गों में पेट दर्द और संक्रमण की शिकायतें भी सामने आने लगी हैं। कोढ़ में खाज यह कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत लगभग साल भर पहले लगा नलकूप अब तक चालू नहीं हो सका है।

खोदी गई सड़क बनी मुसीबत

उमेश पटेल, जमुकता देवी की बात में गुस्सा दिखा। बोले, कॉलोनी की बदहाल सड़कें और अतिक्रमण प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। बताया कि कॉलोनी में नया ट्यूबवेल लगवाने के बाद विभाग अपनी जिम्मेदारी भूल गया। ट्यूबवेल की पाइप लाइन बिछाने के लिए करीब 500 मीटर लंबी सड़क को खोद दिया गया। पाइप बिछे लंबा समय बीत चुका है लेकिन गड्ढों को भरा नहीं गया। किशन जायसवाल ने बताया कि वर्तमान में सड़क बदहाल स्थिति में है। धूल और उभरे हुए पत्थरों के कारण बाइक सवार अक्सर चोटिल हो रहे हैं। पैदल चलने वालों के लिए इस मार्ग से गुजरना बड़ी चुनौती है। राजवीर सिंह ने कहा कि सड़क की बदहाली के साथ-साथ कॉलोनी की गलियों में अतिक्रमण ने समस्या को गंभीर बना दिया है। इंद्रभान सिंह ने बताया कि कुछ लोग गलियों में ही अपने मवेशी बांध रहे हैं। रास्ते संकरे हो गए हैं, जिससे आवाजाही में असुविधा होती है।

गृहकर में दूसरे टैक्स भी

सरस्वती देवी बोलीं कि कॉलोनी के सैकड़ों घरों में अचानक सीवर-पानी के हजारों और लाखों रुपये के टैक्स की नोटिस पहुंच गई है। इससे लोग बेहद परेशान हैं। बताया कि अब तक हमें हाउस टैक्स का भुगतान करना पड़ता था लेकिन इस बार के बिलों में कई सालों का बकाया बताते हुए सीवर और पानी का भी टैक्स जोड़ दिया गया है। सुगवंती देवी के मुताबिक कई घरों में यह बिल 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक पहुंच गया है। कॉलोनी में अधिकांश मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग हैं। उन्हें महीने का खर्च चलाना मुश्किल होता है। वे परेशान हैं कि हजारों और लाखों रुपये का टैक्स कैसे भरेंगे? बदामी देवी ने कहा कि भारी-भरकम टैक्स की जांच की जाए और इनमें सुधार किया जाए। मुक्ति ने कहा कि अचानक इतना भारी टैक्स भरना हमारे लिए मुश्किल है।

नशेड़ियों का जमावड़ा

कलावती देवी ने बताया कि कॉलोनी के प्रमुख स्थानों पर शाम होते ही नशेड़ियों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। नशे की हालत में असामाजिक तत्व आपस में गाली-गलौज और झगड़ा करते हैं। वहां से गुजरने वाले राहगीरों के साथ बदतमीजी भी की जाती है। अनिता देवी ने बताया, नशेड़ियों के कारण महिलाओं ने शाम को घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। महिलाओं और लड़कियों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। बताया कि कॉलोनी में लंबे समय से पुलिस गश्त नहीं हुई है। इस नाते ये अराजक तत्व बेखौफ हैं। शीला देवी बोलीं, हमारी कॉलोनी अब सुरक्षित नहीं रही।

पार्क बदहाल, बाशिंदे बेहाल

प्रवीण राय ने ध्यान दिलाया कि लोगों के सुकून और बच्चों के खेलकूद के लिए बना पार्क देखरेख के अभाव में बदहाल हो गया है। उसमें रखा बिजली का ट्रांसफॉर्मर बड़े हादसे को दावत दे रहा है। शांति देवी ने बताया, ट्रांसफॉर्मर के चारों ओर न तो जाली लगी है और न ही कोई सुरक्षा घेरा है। किरण बोलीं, शाम के समय बड़ी संख्या में बच्चे पार्क में खेलते हैं तो अनहोनी का डर बना रहता है। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। वहां उगी झाड़ियों और कचरा के चलते मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। गोविंद कुमार ने जोर दिया कि नगर निगम इस पार्क का सौंदर्यीकरण कराए। रोशनी की समुचित व्यवस्था हो, तो बाशिंदों को राहत होगी, विकास का नया प्रतिमान भी होगा।

पथ पर प्रकाश नहीं

रानी देवी ने कहा कि कॉलोनी की गलियों और मुख्य मार्गों पर लगी ज्यादातर स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। शाम होते ही पूरी कॉलोनी अंधेरे की चादर में लिपट जाती है। सरस्वती देवी ने बताया कि रखरखाव के अभाव में अब लाइटें जलती ही नहीं। दूसरे, कॉलोनी में पर्याप्त संख्या में लाइट नहीं लगाई गई है। रेनू देवी बोलीं कि रात के समय घर से बाहर निकलने में डर लगता है। सड़कों पर बने गड्ढे और आवारा पशु दिखाई न देने के कारण लोग चोटिल भी हो रहे हैं। परलोक नाथ ने ध्यान दिलाया कि घर के सामने लगा बिजली का टेढ़ा खंभा जल्द से जल्द हटाए जाए वरना कभी भी गंभीर घटना हो सकती है।

हमारी व्यथा सुनें

1. शिवनगर कॉलोनी में जलापूर्ति लाइन से दूषित पानी आ रहा है। लोगों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है।

- इंद्रकुमार पटेल

2. पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए लगा ट्यूबवेल बंद होने से लोगों के सामने पानी का संकट है।

- शांति देवी

3. शिवनगर में अव्यवस्था जीना मुहाल कर दिया है। सड़क पर खोदे गए गड्ढों को भरा नहीं गया है।

- रानी देवी

4. मवेशियों के कारण गलियों में गंदगी-गोबर के ढेर लगे रहते हैं। राहगीरों के घायल होने का डर रहता है।

- इंद्रभान सिंह

5. कॉलोनी में एक तरफ दूषित पानी और बंद ट्यूबवेल की मार है, तो टूटी सड़क और अतिक्रमण से आवागमन मुश्किल है।

- शीला देवी

6. निवासियों को नगर निगम ने हजारों और लाखों रुपये का बिल भेज दिया है। यह किसी आपदा से कम नहीं है।

- मुक्ती देवी

7. कॉलोनी नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का गढ़ बनती जा रही है। महिलाओं, बच्चों का घर से निकलना कठिन है।

- उमेश पटेल

8. कॉलोनी में बच्चों को खेलने और बुजुर्गों के टहलने के लिए बना पार्क बदहाल है। उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए।

- प्रवीण राय

9. अंधेरा होने के कारण कॉलोनी में असुरक्षा का माहौल है। अंधेरे में असामाजिक तत्व और नशेड़ी सक्रिय हो जाते हैं।

- रेनू देवी

10. हम सभी पर नगर निगम बिना पारदर्शी प्रक्रिया के भारी वित्तीय बोझ डाल रहा है। हम टैक्स भरने में असमर्थ हैं।

- सरस्वती देवी

11. कॉलोनी में पुलिस समय-समय पर गश्त लगाए तो नशेड़ियों का जमावड़ा लगना बंद हो जाएगा।

- गोविंद कुमार

12. घर में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है। अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। राहत देने वाला कोई नहीं है।

- मालती

सुझाव

1. जलकल तत्काल पानी की पाइप लाइन की सफाई कराए। नए ट्यूबवेल को चालू करना चाहिए ताकि लोगों को पेयजल संकट से राहत मिले।

2. पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई 500 मीटर सड़क की तत्काल मरम्मतहो। लोगों को आवाजाही में सुविधा होगी।

3. निवासियों को भेजे गए भारी-भरकम वाटर टैक्स की समीक्षा हो। किस्तों में भुगतान और पुराने बकाया पर छूट का प्रावधान होना चाहिए।

4. कॉलोनी के मुख्य स्थानों पर शाम 7 बजे के बाद पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए। इससे असामाजिक तत्वों में डर पैदा होगा।

5. पार्क में खुले में रखे ट्रांसफॉर्मर के चारों ओर लोहे की जाली लगाई जाए। खराब स्ट्रीट लाइटों को जल्द से जल्द ठीक कराने की जरूरत है।

शिकायतें

1. पाइपलाइन से मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा है। नया ट्यूबवेल महीनों से बंद पड़ा है। दूषित पानी पीने से बीमारियां बढ़ रही हैं।

2. कॉलोनी में पाइप लाइन के लिए सड़क खोदकर छोड़ दी गई है। धूल और उभरे पत्थरों के कारण बाइक चालक आए दिन चोटिल हो रहे हैं।

3. बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक हजारों और लाखों रुपये के वाटर टैक्स के नोटिस थमा दिए गए हैं। निवासियों से इतना टैक्स वसूलना अन्याय है।

4. कॉलोनी में शाम होते ही नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। महिलाओं और लड़कियों का घर से निकलना कठिन हो गया है।

5. पार्क बदहाल है। वहां खुला ट्रांसफॉर्मर बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। जगह-जगह लगी स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। कॉलोनी रात में अंधेरे में रहती है।

बोले जिम्मेदार

जल्द दूर होगी प्रदूषित जलापूर्ति की समस्या

शिव नगर कॉलोनी में प्रदूषित जलापूर्ति की शिकायत जलकल के माध्यम से जल्द दूर कराई जाएगी। कालोनी के पार्क में लगा मिनी ट्यूबवेल ट्रांसफार्मर चालू होते ही संचालित होगा। इसके साथ ही जलकल विभाग पार्क का सुंदरीकरण भी कराएगा। क्षेत्र की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।