बोले काशी: कूड़ा-उफनता सीवर, लगातार दे रहा ‘फीवर’

संक्षेप: छोटी कोइरान मोहल्ला विकास की किरणें देखने को तरस रहा है। यह इलाका मुख्य सड़क से लगभग छह फीट नीचे है। इस नाते जलनिकासी ठप है। टूटी सड़कें, दूषित जलापूर्ति और सीवर का उफान हजारों परिवारों को बीमारियों की ओर धकेल रहा है।

वाराणसी। यह कहानी लोहता के ऐसे इलाके की है, जो बनारस में विकास के दावों को मुंह चिढ़ाता है। यहां के निवासियों का कहना है कि वे किसी पिछड़े गांव से भी दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर हैं। बाशिंदों ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में बताया कि मोहल्ले का मुख्य प्रवेश द्वार क्षतिग्रस्त है। यहां से गुजरना किसी जोखिम से कम नहीं है। मोहल्ले की सभी गलियां मरम्मत के अभाव में टूटी पड़ी हैं। गड्ढे बन गए हैं। गड्ढों के कारण अक्सर दोपहिया वाहन चालक गिर जाते हैं, चोटें आती हैं। बरसात में यह समस्या विकराल रूप ले लेती है। चंद्रश्वर मौर्या, अनिल मौर्या ने कहा कि जलजमाव के कारण मोहल्ले में कीचड़ और गंदगी का अंबार है। संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। कई बार नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से गली मरम्मत और जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की गुहार लगाई गई। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को भी मोहल्ले की समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई राहत नहीं मिल पाई है। मनोज मौर्या ने कहा कि मुख्य सड़क से मोहल्ला नीचे होने के कारण पानी बाहर निकालना लगभग असंभव हो गया है। सीवर लाइन चोक हो चुकी हैं। गंदा पानी घरों में प्रवेश कर रहा है। अनिरुद्ध कुमार मौर्या ने कहा कि कीचड़ भरी सड़कों पर दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं।

गंदगी और दुर्गंध से त्रस्त

निवासियों का कहना है कि जगतपुर नहर मोहल्ले के लिए आपदा बन गई है। यह जानलेवा नाले का रूप ले चुकी है। मनोज कुमार मौर्या ने कहा कि यह नाला न केवल गंदगी और बदबू का केंद्र है, बल्कि दुर्घटनाओं का कारण भी बन रहा है। नाले में अक्सर छुट्टा पशु गिर कर मर जाते हैं। जानवरों को निकालने का कोई रास्ता नहीं होता है। मृत जानवरों की दुर्गंध से पूरा इलाका परेशान रहता है। रंजीत कुमार ने कहा कि यह नाला घरों से सटा हुआ है। घरों की दीवारों में सीलन आ गई है। नींव कमजोर हो रही है।

स्ट्रीट लाइटें नहीं, लटक रहे तार

शक्ति मौर्या ने कहा कि मोहल्ले में न पर्याप्त स्ट्रीट लाइटें हैं और न बिजली के तारों को सुरक्षित रखने की कोई पुख्ता व्यवस्था। शाम होते ही मोहल्ले में अंधेरा छा जाता है। अंधेरे के कारण लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती हैं। आपराधिक गतिविधियों का खतरा भी बढ़ जाता है। सनी सिंह ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि मोहल्ले में कई स्थानों पर बिजली के तार बांस और बल्ली के अस्थाई सहारे पर टिके हैं। राजीव मौर्या ने कहा कि पर्याप्त बिजली के खंभे न लगाए जाने से मुख्य लाइन के तार और घरेलू कनेक्शन के तार घरों की छतों और बालकनी से सटकर लटक रहे हैं। हवा या बारिश में तार आपस में टकराते हैं। इससे शॉर्ट सर्किट और करंट फैलने का खतरा बना रहता है।

पाइप लाइन में लीकेज

निवासियों के मुताबिक नलों के पानी में गंदगी और बदबू महसूस होती है। जर्जर और पुरानी पाइप लाइन में लीकेज के कारण जलजमाव का गंदा पानी या सीवर की गंदगी पाइप लाइन में जा रही है। रवि, द्वारिका प्रसाद ने बताया कि पानी उबालकर या फिल्टर करके इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मनीष कुमार ने कहा कि मोहल्ले में एक भी हैंडपंप नहीं है।

नहीं कराई जा रही फॉगिंग

कमलेश ने कहा कि मोहल्ले में चारों तरफ गंदगी, जलजमाव और दूषित पेयजल की आपूर्ति के कारण निवासी बीमार पड़ रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि लगभग हर परिवार में कोई न कोई सदस्य बीमार है। राजेश कुमार ने कहा कि लोगों को निजी अस्पतालों में महंगा इलाज करवाना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही है। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नगर निगम द्वारा फॉगिंग नहीं कराई जाती है।

कूड़ा उठान ठप, गंदगी फैली

मुनारी, कुमारी देवी ने कहा कि मोहल्ले में कूड़ा उठान और डोर-टू-डोर कलेक्शन की सुविधा ठप है। इसके कारण पूरा इलाका गंदगी और कूड़े के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। नगर निगम की कूड़ा संग्रहण गाड़ी मोहल्ले के अंदरूनी हिस्सों तक नहीं पहुंचती हैं। लोग कूड़े को सड़कों पर या खाली स्थानों पर फेंकने को मजबूर हैं। कहा कि पूरे मोहल्ले में सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है। सप्ताह में मात्र एक दिन ही झाड़ू लगाई जाती है। पारसनाथ मौर्या ने कहा कि सफाईकर्मी आते ही नहीं हैं। कूड़े की गाड़ी मोहल्ले के बाहर खड़ी होकर चली जाती है। हम कूड़ा कहां ले जाएं? मजबूरी में खाली जगहों पर फेंक रहे हैं।

सुरक्षा स्वयं की जिम्मेदारी

विक्की केसरी, रामबाबू मौर्या ने कहा कि मोहल्ले में पुलिस गश्त बंद है। इसके कारण लोगों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ रही है। रात के समय मोहल्ले में पुलिस गश्त नहीं होती है। सुरक्षा के लिए रातभर जागना पड़ता है। मकसुसन, शिवकुमार ने कहा कि रात को लोग समूह बनाकर निकलते हैं क्योंकि पुलिस की मौजूदगी नहीं होती है। डर है कि अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो पुलिस के पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने इस मोहल्ले को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है।

हमारी भी सुनें

1. छोटी कोइरान मोहल्ले के रास्ते पर गड्ढे बन गए हैं, बारिश में पानी भर जाता है।

- चंद्रेश्वर मौर्या

2. लोहता मुख्य मार्ग की ऊंचाई मोहल्ले के जल को बाहर निकलने से रोकती है। कोई समाधान नहीं है।

- अनिल मौर्या

3. यह मोहल्ला मुख्य सड़क से करीब छह फीट नीचे है। पानी निकासी पूरी तरह ठप है।

- शक्ति मौर्या

4. मेनरोड ऊपर होने के कारण जलनिकासी की समस्या झेल रहे हैं। इसका समाधान नहीं हो रहा है।

- मनोज मौर्या

5. प्रवेश मार्ग और आंतरिक सड़कों की जर्जर स्थिति के कारण गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

- अनिरुद्ध मौर्या

6. बिजली के तार छतों तक लटक रहे हैं। बच्चे छत पर जाते हैं तो डर लगता है कि कोई हादसा न हो जाए।

- रंजीत कुमार

7. निवासियों ने खाली प्लाट को डंपिंग ग्राउंड बना लिया है। उनमें कूड़े के ढेर लग गए हैं।

- मनोज कुमार मौर्या

8. हम अस्पतालों के चक्कर लगाते-लगाते थक गए हैं। मोहल्ले में बीमारियों ने डेरा डाल दिया है।

- राजीव मौर्या

9. खुला नाला बीमारियों का घर बन चुका है। यहां मच्छरों और कीटाणुओं का प्रकोप चरम पर है।

- सनी सिंह

10. लोग त्वचा रोग, टाइफाइड और डेंगू-मलेरिया से जूझ रहे हैं। गंदा पानी सेहत को प्रभावित कर रहा है।

- द्वारिका प्रसाद

11. मोहल्ले में आपूर्ति का पानी दूषित है। उसे पीना तो दूर इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया है।

- मुनारी देवी

12. डोर-टू-डोर कूड़ा उठान ठप है। कर्मचारी कूड़ा लेने नहीं आते। कूड़ा खाली प्लाटों में जमा होता है।

- कुमारी देवी

सुझाव और शिकायतें

सुझाव

1. स्थायी पंपिंग स्टेशन की स्थापना की जाए जो जलजमाव दूर कर सके। चोक सीवर लाइन की युद्धस्तर पर सफाई हो।

2. प्रवेश मार्ग सहित मोहल्ले की सभी गलियों का तत्काल निर्माण कराया जाए। जगह-जगह गड्ढे भरे जाएं।

3. नियमित फॉगिंग हो। जलापूर्ति लाइन बदली जाए और मोहल्ले में हैंडपंप लगाए जाएं। पोखरी की सफाई और संरक्षण जरूरी है।

4. मोहल्ले में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था हो। बिजली विभाग पर्याप्त खंभे लगाकर झूलते तारों को सुरक्षित करे।

5. नियमित डोर-टू-डोर कूड़ा उठान के साथ दैनिक सफाई कराई जाए। पुलिस गश्त हो ताकि सुरक्षा और सुकून बहाल हो सके।

शिकायतें

1. मोहल्ला मुख्य सड़क से नीचे होने के नाते जलनिकासी ठप है। सीवर लाइन चोक है। गंदा पानी भरा रहता है।

2. मोहल्ले का प्रवेश मार्ग और गलियां क्षतिग्रस्त हैं। गड्ढों के कारण आवाजाही में दिक्कत होती है। अक्सर लोग चोटिल होते हैं।

3. दूषित जलापूर्ति, खुला नाला और कूड़े के ढेर से बीमारियां बढ़ रही हैं। फॉगिंग नहीं होती।

4. मोहल्ले में स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। खंभों के अभाव में बिजली के तार बांस-बल्ली के सहारे और घरों की छतों से झूल रहे हैं।

5. कूड़ा गाड़ी नहीं आती। डोर-टू-डोर कूड़ा उठान ठप है। पुलिस गश्त न होने से लोगों को स्वयं सुरक्षा करनी पड़ रही है।

बोले जिम्मेदार

विकास के प्रस्ताव की अनदेखी

छोटी कोइरान के सर्वांगीण विकास का प्रस्ताव सदन में लिखित तौर पर दिया गया था लेकिन उसकी अनदेखी कर दी गई। जलकल के जेई इतने वर्षों में एक दिन भी क्षेत्र में नहीं आए हैं। नगर निगम लोहता क्षेत्र की जनता के हितों की अनदेखी कर रहा है।