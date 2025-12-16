बोले काशी: चोरी और ठेके से सांसत , कर रहे पहरेदारी

संक्षेप: अरिहंत नगर कॉलोनी फेज-2 के निवासी ‘सांसत’ में जी रहे हैं। एक ओर चोरी की बढ़ती घटनाओं ने निवासियों की रातों की नींद छीन ली है, तो दूसरी ओर शराब के ठेके के कारण महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है।

वाराणसी। सारनाथ स्थित अरिहंत नगर कॉलोनी फेज-2 में बुनियादी सुविधाएं दुर्दंशाग्रस्त हैं। निवासियों ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कहा कि पिछले एक सप्ताह के भीतर कॉलोनी में चोरी की चार बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, चोर सक्रिय हो जाते हैं और घरों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। संतोष तिवारी, विजय कुमार, त्रिभुवन राम ने कहा कि चोर बंद और सुनसान घरों को निशाना बना रहे हैं। कॉलोनी में पुलिस गश्त बिल्कुल नहीं होती है। चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की निष्क्रियता से निराश होकर कॉलोनी के लोगों ने अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा ली है। युवा और बुजुर्ग मिलकर रात में बारी-बारी से पहरा दे रहे हैं। टॉर्च लेकर सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, ताकि चोरों को पकड़ा जा सके या उन्हें भागने पर मजबूर किया जा सके। हालांकि, यह अस्थायी समाधान है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है। रामसूरत राम, जया यादव ने कहा कि शराब का ठेका ऐसी जगह पर है जिसके नजदीक एक प्राथमिक विद्यालय समेत तीन से चार अन्य शैक्षणिक संस्थान हैं। नियमों के अनुसार, स्कूलों के पास शराब की बिक्री प्रतिबंधित होती है, लेकिन यहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विजय लक्ष्मी, पुष्पा वर्मा ने कहा कि ठेके के आसपास और कॉलोनी के सार्वजनिक स्थलों पर दिन-रात नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। इस कारण कॉलोनी का माहौल दूषित हो रहा है। नशेड़ियों के शोरगुल और अभद्र व्यवहार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। सुनीता पाण्डेय, आदित्य वर्मा ने कहा कि नशेड़ी अक्सर रास्ते से गुजर रही महिलाओं पर फब्तियां कसते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि महिलाओं का अकेले घर से निकलना दूभर हो गया है। कई बार तो नशेड़ी स्थानीय लोगों से झगड़ा और मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारी वाहनों से टूट रही सड़क

निवासियों का कहना है कि शहर की मुख्य सड़क पर रात के समय प्रतिबंध लगने के कारण सभी भारी वाहन चालक शॉर्टकट के रूप में अरिहंत नगर की संकरी गलियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। सुधीर श्रीवास्तव, राम कुंवर ने कहा कि शाम ढलते ही दर्जनों भारी वाहन चालक कॉलोनी के रास्तों को ट्रांजिट रूट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इन बड़े वाहनों के कारण कॉलोनी में हर समय दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। लोगों का टहलना भी जोखिम भरा हो गया है। वाहनों की तेज रफ्तार और हॉर्न के शोर ने रात की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। अशोक कुमार यादव, अनमोल चौहान ने कहा कि सड़कें हल्के वाहनों और स्थानीय आवागमन के लिए बनाई गई थीं। भारी वाहनों के कारण वे जगह-जगह टूट गई हैं। छुट्टा पशु भी अक्सर सड़कों पर बैठ रहते हैं। बहुत परेशानी होती है।

मार्ग पर जमा सीवर का पानी

रामाश्रय यादव, अनुराग सिंह ने कहा कि कॉलोनी में सीवर पाइप लाइन न होने से घरों से निकलने वाला घरेलू अपशिष्ट जल गलियों और सड़कों पर जमा होकर जलजमाव की स्थिति पैदा कर रहा है। हर तरफ बदबू और कीचड़ है। मोनू कुमार, अमित सिंह ने बताया कि सबसे बुरी स्थिति बारिश के दिनों में होती है, जब यह गंदा पानी ओवरफ्लो होकर घरों के दरवाजों तक पहुंच जाता है। हम कई सालों से इस समस्या को झेल रहे हैं। यह पानी बीमारियों का घर है। नगर निगम से कई बार शिकायत की गईं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

न पाइप लाइन बिछी, न हैंडपंप लगा

शिवांश कुमार, महेश सिंह ने कहा कि कॉलोनी में न जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाई गई है और न हैंडपंप लगाया गया है। पीने और घरेलू उपयोग के पानी का इंतजाम निजी खर्च पर करना पड़ता है। ज्यादातर परिवारों ने निजी सबमर्सिबल पंप लगवाए हैं। जिनके पास सबमर्सिबल पंप नहीं हैं, उन्हें महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ता है। यह बड़ा आर्थिक बोझ बन गया है। अमित सिंह, शिव कुमारी ने कहा कि अरिहंत नगर को विकसित कॉलोनी माना जाता है, लेकिन यहां पानी जैसी मूलभूत सुविधा का न होना नगर निगम और जल बोर्ड के विकास के दावों की पोल खोलता है। कहा कि सभी तरह के कर चुकाने पड़ते हैं, लेकिन एक भी सुविधा नहीं मिल रही है।

स्ट्रीट लाइट का अभाव

डॉ. नंदलाल शुक्ला, अभिलाषा ने कहा कि कॉलोनी की गलियों और मुख्य रास्तों पर रात में अंधेरा पसर जाता है। इससे न केवल सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, बल्कि बिजली जर्जर खंभे भी हादसे को न्योता दे रहे हैं। कॉलोनी में स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। लोगों ने किसी तरह से प्रकाश की व्यवस्था की है, लेकिन वह अपर्याप्त है। शैल कुमारी, अंजू दीक्षित ने कहा कि स्ट्रीट लाइट न होने से कॉलोनी चोरों के लिए स्वर्ग बन गई है। अंधेरा हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है। कॉलोनी में लगे बिजली के कई खंभे भी टूट चुके हैं।

नियमित सफाई नहीं होती

जया यादव, सुनीता सिंह ने कहा कि कॉलोनी में नियमित सफाई नहीं होती है। प्राथमिक विद्यालय के पास कूड़े का ढेर लगा है। सफाई और फॉगिंग के अभाव ने कॉलोनी में बीमारियों के फैलने का खतरा है। रीना मौर्या, मनीषा देवी ने कहा कि यह कूड़े का ढेर छुट्टा पशुओं के जमावड़े का स्थल बन चुका है। इससे गंदगी फैलती है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। फॉगिंग नहीं कराई जाती है। सुनीता देवी, निशा यादव ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय के पास बने कूड़े के ढेर को तत्काल हटाया जाए। कूड़ा निस्तारण के लिए वैकल्पिक और सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की जाए। संकठा प्रसाद दीक्षित ने कहा कि जलजनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए पूरी कॉलोनी में नियमित रूप से फॉगिंग कराई जाए।

हमारी बात सुनें

1. कॉलोनी के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर पुलिस पिकेट बने। इससे आपात स्थिति में पुलिस की मदद मिलेगी।

- विजय कुमार

2. शराब ठेका हटाया जाए। महिलाओं और बच्चियों का सम्मान खतरे में है। शिक्षण संस्थान के आसपास होना भी नहीं चाहिए।

- त्रिभुवन राम

3. रात में नींद नहीं आती। हर आहट पर चौकन्ने हो जाते हैं। हम अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं।

- जया यादव

4. जलजमाव से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। जमा पानी मच्छरों और अन्य कीटों का स्थल बन गया है।

- सुनीता देवी

5. रात में पुलिसकर्मी वाहन के बजाय पैदल गश्त करें। इससे संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

- सुधीर श्रीवास्तव

6. हर समय ठेके के पास नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। डर रहता है कि ये लोग किसी से झड़प न कर लें।

-अंजू दीक्षित

7. चोरी होने का कारण पुलिस सक्रियता की कमी है। जब तक नियमित गश्त नहीं होगी, तब तक चोरों पर लगाम मुश्किल है।

- राम कुंवर

8. कॉलोनी में पानी की पाइप लाइन बिछने तक हैंडपंप लगने चाहिए। इससे बहुत राहत हो जाएगी।

- अशोक कुमार यादव

9. रोजाना आवाजाही करने वाली महिलाओं के लिए माहौल खतरनाक है। शाम के बाद नशेड़ियों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं।

- सुनीता पाण्डेय

10. सड़कों और गलियों में झाड़ू नहीं लगती है। सफाई कर्मी महीनों कॉलोनी का रुख नहीं करते हैं।

- अनमोल चौहान

11. भारी वाहनों के आवागमन से अंदर की सड़कों की हालत दयनीय हो गई है। निवासियों ने अपने खर्च से मरम्मत कराई थी।

- संतोष तिवारी

12. सीवर लाइन के अभाव में जलजमाव होने से बीमारियां फैल रही है। कॉलोनी में फॉगिंग न के बराबर होती है।

- अमित सिंह

सुझाव और शिकायतें

सुझाव

1. कॉलोनी में तत्काल पुलिस पिकेट लगाई जाए। रात में फुट पेट्रोलिंग हो। प्राथमिक विद्यालय के पास से शराब के ठेके को हटाया जाए।

2. यहां जल्द से जल्द सीवर और जलापूर्ति पाइप लाइन बिछाई जाए। पाइप लाइन बिछने तक हैंडपंप लगाए जाए।

3. कॉलोनी की सड़क से भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगे। सड़क का शीघ्र पुनर्निर्माण कराया जाए। छुट्टा पशुओं को भी हटाया जाए।

4. स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएं। बिजली के खंभों को तत्काल बदला जाए ताकि बिजली के तार गिरने का खतरा न रहे।

5. कॉलोनी में दैनिक झाड़ू लगाने की व्यवस्था हो। प्राथमिक विद्यालय के पास से कूड़े का ढेर हटा कर उचित स्थान पर डंपिंग की व्यवस्था हो।

शिकायतें

1. कॉलोनी में एक हफ्ते में चोरी की चार घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस गश्त नहीं होती। ठेके के कारण नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है।

2. मुख्य मार्ग बंद होने से रात में भारी वाहन कॉलोनी की सड़कों से गुजरते हैं। इससे सड़कें टूट गई हैं। दुर्घटनाओं का खतरा रहता है।

3. कॉलोनी में जलापूर्ति पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है। हैंडपंप नहीं है। घरों का गंदा पानी सड़कों पर जमा रहता है।

4. कॉलोनी में नियमित सफाई नहीं होती। प्राथमिक विद्यालय के पास कूड़े का ढेर है। फागिंग न होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है।

5. कॉलोनी में स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। रात में अंधेरा रहता है। चोरी और आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। खंभे जर्जर हो चुके हैं।

---

बोले जिम्मेदार

कॉलोनी में बढ़ा दी है गश्त

अरिहंत नगर कॉलोनी फेज –2 में हुई चोरी की सात घटनाओं में पांच का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। सादे वेश में भी पुलिस कर रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि शहर से बाहर जाने की सूचना थाने पर दे दे। संदिग्ध व्यक्ति की भी तत्काल पुलिस को सूचना दें।

- शिवानंद सिसौदिया, थानाध्यक्ष सारनाथ

बजट आने पर होगा सीवर-पानी का काम

सिंहपुर की अरिहंत नगर कालोनी के लिए सीवर और जल निकासी लाइन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल निगम ने सर्वे कर लिया है। बजट आने के बाद काम कराया जाएगा। पेयजल पाइप लाइन बिछाई जा रही है। एक किसान ने काम रोक दिया है। उससे बातचीत हो रही है। जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट जगह जगह लगाई गई है।