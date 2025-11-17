बोले काशी : खेल छात्रावास बने और दूसरी सुविधाएं भी बढ़ें

संक्षेप: काशी की वॉलीबॉल प्रतिभाएं अब नेशनल चैंपियनशिप की मेजबानी करने को तैयार हैं। लेकिन सिगरा स्टेडियम में खिलाड़ी सिंथेटिक कोर्ट की जगह पत्थरों पर खेल रहे हैं। फिटनेस के लिए जिम बंद है, अभ्यास के बाद बैठने को एक कुर्सी भी नहीं है।

वाराणसी। जब तक खिलाड़ियों को सुरक्षित ट्रेनिंग का माहौल, खुला जिम और उचित मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी तब तक सपने पूरे कैसे होंगे? जिला वालीबॉल संघ के बैनर तले वॉलीबॉल खिलाड़ियों व संघ के पदाधिकारियों ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कहा कि वाराणसी में खेलों का हब बन रहे सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉलीबॉल ग्राउंड पत्थर का बना है। इसके कारण खिलाड़ियों को चोटों का खतरा बना रहता है। वॉलीबॉल ऐसा खेल है, जिसमें खिलाड़ियों को कूदने, ड्राइव लगाने और तेज मूवमेंट की आवश्यकता होती है। पत्थर का कोर्ट बिल्कुल अनुपयुक्त है। संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह व सचिव सर्वेश पाण्डेय ने बताया कि आधुनिक खेल मानकों के अनुसार वॉलीबॉल ग्राउंड सिंथेटिक होना चाहिए। इससे खिलाड़ियों को कूदने और गिरने पर चोटों को कम किया जा सकता है। नेशनल खिलाड़ी रिया सिंह, अनुराग राय, आनंद सिंह व उर्वेशी सिंह ने कहा कि सिगरा स्टेडियम को करोड़ों की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है, लेकिन वालीबॉल खिलाड़ियों को पत्थरों पर खेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोर्ट पर बैठने की सुविधा नहीं

खिलाड़ी उत्कर्ष राय, वेदांत सिंह और अरविंद यादव के मुताबिक जब टीम अभ्यास करती है या कोई मैच होता है, तब अन्य खिलाड़ियों और कोचों को जमीन पर बैठना पड़ता है या खड़ा रहना पड़ता है। अभ्यास के बीच में या खेल के दौरान आराम करने के लिए कुर्सी भी नहीं है। संघ उपाध्यक्ष अतुल पाण्डेय ने कहा कि वॉलीबॉल कोर्ट के किनारे जल्द से जल्द खिलाड़ियों और सहायक स्टाफ के लिए स्थायी सीटिंग चेयर/बेंच की व्यवस्था की जाए। खिलाड़ी रजन कुमार, कृष्णा गुप्ता ने बताया कि सिगरा स्टेडियम के कोर्ट पर खिलाड़ियों के लिए न तो स्थायी बेंच है और न ही अभ्यास के दौरान इस्तेमाल के लिए पोर्टेबल कुर्सियां।

फिटनेस ट्रेनिंग ठप

खिलाड़ी ओम उपाध्याय, पंकज मिश्रा ने ध्यान दिलाया कि स्टेडियम में अत्याधुनिक जिम की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहां जिम बंद है। इसका फिटनेस और परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। हर्ष मिश्रा और आदित्य जायसवाल बोले, सिगरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरणों से लैस जिम बनाने की बात कही गई थी। मगर यह सुविधा खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध नहीं है। वैभव त्रिपाठी, अर्पित सिंह ने बताया कि हमें बाहर निजी जिम में भारी फीस देनी पड़ रही है। संघ के कोषाध्यक्ष भारतेन्दु पाण्डेय ने बताया कि जिम की सुविधा न मिलने से खिलाड़ियों को अपनी प्रशिक्षण योजना बदलनी पड़ रही है। कई गरीब और मध्यमवर्गीय खिलाड़ियों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ है।

मानक के अनुरूप की जाए लाइटिंग

खिलाड़ी हर्षित पाण्डेय, अंशु मौर्या ने बताया कि कोर्ट में लगाई गईं लाइटों की ऊंचाई इतनी कम है कि वे सीधे खिलाड़ियों की आंखों को प्रभावित कर रही हैं। इससे अभ्यास करना मुश्किल हो गया है। रेफरी अंजनी पाण्डेय, संघ सचिव प्रदीप दूबे ने कहा कि वॉलीबॉल ऐसा खेल है, जिसमें गेंद मारने या ब्लॉक करने के लिए खिलाड़ियों को लगातार ऊपर की ओर देखना पड़ता है। कम ऊंचाई पर लगी तेज रोशनी वाली फ्लड लाइट्स के कारण जब खिलाड़ी गेंद को देखते हुए ऊपर निगाह उठाते हैं, रोशनी सीधे उनकी आंखों में पड़ती है। खिलाड़ी आयुष विश्वकर्मा, सुधीर कुमार ने कहा कि सर्विस करते या स्पाइक लगाते समय आंखें चौंधिया जाती हैं, कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा जाता है। यह हमारे प्रदर्शन को खराब कर रहा है, आंखों के लिए भी खतरनाक है। खिलाड़ी समर बिंद, अनिकेत, सृष्टि, रोशनी ने बताया कि खेल के मैदानों, विशेष रूप से वॉलीबॉल कोर्ट के लिए लाइटें हमेशा पर्याप्त ऊंचाई पर लगाई जाती हैं।

स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति नहीं

खिलाड़ी दिपांशी सिंह, खुशी चौरसिया ने कहा कि स्टेडियम में किसी भी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है। इसके कारण अभ्यास के दौरान या प्रतिस्पर्धा में चोटिल होने वाले खिलाड़ियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। वॉलीबॉल जैसे तीव्र गति वाले खेल के अभ्यास के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव, लिगामेंट चोट या मामूली इंजरी आम बात है। चोटों के तत्काल और सही उपचार के लिए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की मौजूदगी आवश्यक होती है। खिलाड़ी आनंदी मौर्या, शिवम मिश्रा ने कहा कि जब छोटी-मोटी चोट लगती है तब प्राथमिक उपचार के बाद आगे के इलाज के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं होता है। हमें निजी खर्च पर शहर की क्लीनिकों में जाना पड़ता है। सही समय पर फिजियोथेरेपी न मिलने से कई बार छोटी चोटें बड़ी समस्या बन जाती हैं, करियर प्रभावित हो जाता है। संघ संयुक्त सचिव नवीन राय और हरिओम राय, स्टेडियम कोच पूजा यादव ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट केवल चोट का इलाज ही नहीं करते है, बल्कि खिलाड़ियों को चोट से उबरने और मैदान पर लौटने में भी मदद करते हैं।

जीवनरक्षक सुविधाएं नदारद

खिलाड़ी शिवांगी, खुशबू, पल्लवी ठाकुर ने कहा कि स्टेडियम में आपातकालीन मेडिकल सुविधा या प्राथमिक उपचार केंद्र नहीं है। वॉलीबॉल और एथलेटिक्स खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। कोच रॉबिन सिंह ने कहा कि खेल के दौरान चोटों के तुरंत उपचार के लिए आइस थेरेपी यानी आइस फीज की तत्काल उपलब्धता अनिवार्य है। इससे सूजन और क्षति कम की जा सकती है। सुनील राय, आनंद सिंह ने कहा कि जब कोर्ट पर कोई खिलाड़ी गिरता है या उसे मोच आती है, तो हमें बाहर से बर्फ का इंतजाम करना पड़ता है या इलाज के लिए तुरंत बाहर भागना पड़ता है। खिलाड़ी सारा, अभिमान, अभिराज ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक मेडिकल रूम जिसमें पूर्णकालिक डॉक्टर या स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और आइस फ्रिज की सुविध होनी चाहिए।

अतिरिक्त खेल उपकरण की मांग

खिलाड़ी हर्षित, सौरभ ने कहा कि पर्याप्त आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण उपकरण मिलने से प्रदर्शन कई गुना बेहतर हो सकता है। श्रेष्ठ सोनकर, हिमांशु कुमार ने कहा कि अतिरिक्त उपकरण नहीं मिलने से वे अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते है। बेहतर उपकरण खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करते हैं। सईद अहमद खान और कोच रॉबिन सिंह ने कहा कि आधुनिक खेल प्रशिक्षण में हाई-क्वालिटी के उपकरण खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निवेश हैं। उचित प्रशिक्षण गियर, मार्किंग कोन्स, वेट ट्रेनिंग और समय-समय पर बदले जाने वाले उपकरण से बेहतर तकनीक सीखने को मिलती है।

प्रतिभाओं के लिए छत नहीं

खिलाड़ी कार्तिक उपाध्याय, आदित्य पाल व उत्पन्न सिंह ने कहा कि वाराणसी में स्पोर्ट्स हॉस्टल की संख्या बेहद कम है। इस कारण दूर-दराज के जिलों, यहां तक कि वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को रहने और ट्रेनिंग करने में असुविधा होती है। इस कमी के कारण कई युवा खिलाड़ियों को अपने सपने को बीच में ही छोड़ना पड़ रहा है। खिलाड़ी अंश मौर्या, घनश्याम चौबे ने कहा कि खिलाड़ियों को रोजाना लंबी दूरी तय करके ट्रेनिंग के लिए आना पड़ता है। इससे समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होते हैं। सुबह-शाम के अभ्यास के बीच पर्याप्त आराम जरूरी है। खिलाड़ी हिमांशु, अथर्व वर्मा, प्रियांशु मिश्रा ने कहा कि जो खिलाड़ी 20-30 किलोमीटर दूर से आते हैं, वे ट्रेनर की देखरेख में 24 घंटे नहीं रह पाते। उन्हें खाने और आराम की उचित व्यवस्था नहीं मिलती है। छात्रावास की कमी का फिटनेस और खेल के प्रदर्शन सीधा पर पड़ता है।

ऐतिहासिक उपलब्धि

उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ के महासचिव सुनील तिवारी ने बताया कि संपूर्णानंद सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में जनवरी में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। यह स्थानीय कोचों और जिला वॉलीबॉल संघ के पदाधिकारियों के वर्षों के अथक प्रयास और लगन का सुखद परिणाम है। राष्ट्रीय स्तर की यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता वाराणसी में खेल के माहौल को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। संघ के पदाधिकारियों और कोचों ने लगातार प्रयास किया कि सिगरा स्टेडियम, जो अब आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहा है, उसे राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिले। अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, सचिव सर्वेश पाण्डेय ने कहा कि सीनियर नेशनल चैंपियनशिप से स्थानीय खिलाड़ियों, कोचों और खेल प्रेमियों में उत्साह है। अतुल पाण्डेय, भारतेन्दु पाण्डेय, पूजा यादव, अंजनी पाण्डेय ने कहा कि इस बड़ी सफलता के बाद, स्थानीय खेल जगत ने अब भविष्य के लिए एक और महत्वाकांक्षी मांग उठाई है। कोचों और संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सिगरा स्टेडियम में अब सीनियर चैंपियनशिप के साथ-साथ जूनियर, सब-जूनियर और विभिन्न आयु वर्गों की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी नियमित रूप से आयोजन होना चाहिए। कोच रॉबिन सिंह, सर्वेश मिश्रा व प्रदीप दूबे ने कहा कि सीनियर चैंपियनशिप मिलना हमारे लिए बड़ी जीत है। जब युवा खिलाड़ी अपने होम ग्राउंड पर राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, तो उनका आत्मविश्वास और अनुभव बढ़ता है। इन छोटे आयु वर्गों की प्रतियोगिताओं के आयोजन से वाराणसी और पूर्वांचल की प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलेगा। यह स्थानीय स्तर पर वॉलीबॉल के बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण को भी बेहतर बनाने के लिए प्रशासन को प्रेरित करेगा। नवीन राय, हरिओम राय, सुनील राय, आनंद सिंह, सईद अहमद खान ने कहा कि वाराणसी का वॉलीबॉल ‘समुदाय’ अब उम्मीद कर रहा है कि अथक प्रयासों से जैसे सीनियर नेशनल चैंपियनशिप मिली है, उसी तरह राज्य और राष्ट्रीय संघ युवा खिलाड़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सिगरा स्टेडियम को नियमित राष्ट्रीय प्रतियोगिता केंद्र के रूप में मान्यता देंगे।

हमारी बात सुनें

1. प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सिगरा स्टेडियम खेलों का हब बनता जा रहा है। इसकी मदद से युवा खिलाड़ी आगे बढ़ सकेंगे।

-अभिमन्यु सिंह

2. स्टेडियम का लक्ष्य खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देना है। इससे प्रतिभाएं निखर कर सामने आएंगी।

- सर्वेश पाण्डेय

3. सीनियर स्तर की नेशनल प्रतियोगिताएं भविष्य के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए बहुत जरूरी हैं।

- रॉबिन सिंह

4. वॉलीबॉल टीम गेम है। कई खिलाड़ी कोर्ट के बाहर रिजर्व में रहते हैं। कोच लगातार निर्देश देते हैं।

- पूजा यादव

5. वॉलीबॉल ग्राउंड हमेशा सिंथेटिक होना चाहिए। इससे खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा कम होगा।

- अतुल पांडेय

6. वॉलीबॉल कोर्ट पर तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए सीटिंग चेयर नहीं है। इसका इंतजाम होना चाहिए।

- रिया सिंह

7. स्टेडियम में खेलों के दौरान एक चिकित्सक की उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए। एक मेडिकल रूम भी बने।

- वैभव तिवारी

8. हॉस्टल की कमी से सबसे अधिक परेशानी मध्यमवर्गीय खिलाड़ियों को होती है। इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

- आनंद सिंह

9. सिगरा स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए फुल-टाइम फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति करनी चाहिए।

- खुशी चौरसिया

10. जब अभ्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के उपकरण नहीं मिलेंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे?

- आनंदी मौर्या

11. बिना फिटनेस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में पिछड़ सकते हैं।

- घनश्याम चौबे

12. फ्लडलाइट्स को मानक की ऊंचाई पर स्थापित किया जाए। इससे खिलाड़ियों की आंखे नहीं चौंधियाएंगी और अभ्यास में भी सुविधा मिलेगी।

- आयुष्मान

सुझाव व शिकायतें

सुझाव

1. कोर्ट की सतह को अंतर्राष्ट्रीय मानक के सिंथेटिक या उच्च-गुणवत्ता वाले कुशन युक्त पदार्थ से बदला जाए। खिलाड़ियों को सुविधा होगी।

2. खेलों के घंटों के दौरान एक पूर्णकालिक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और मेडिकल अटेंडेंट आइस फीज की सुविधा सहित नियुक्ति की जानी चाहिए।

3. कोर्ट के पास खिलाड़ियों और कोचों के लिए पर्याप्त सीटिंग चेयर या बेंच लगाई जाएं। फ्लडलाइट्स को मानक ऊंचाई पर पुनः स्थापित किया जाए।

4. जिम को तुरंत चालू किया जाए और अभ्यास तथा प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त गुणवत्ता वाले वॉलीबॉल व अन्य उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएं।

5. स्पोर्ट्स छात्रावास की क्षमता बढ़ाई जाए। नेशनल सीनियर के साथ-साथ जूनियर/ सब-जूनियर नेशनल वॉलीबॉल स्पर्धा का भी आयोजन सुनिश्चित किया जाए।

शिकायत

1. पत्थर का वॉलीबॉल कोर्ट खिलाड़ियों के घुटनों, कुहनियों, एकंल के लिए घातक है। सिंथेटिक या रबरयुक्त सतह के अभाव में चोटें लग रही हैं।

2. अभ्यास के दौरान चोट लगने पर तत्काल प्राथमिक उपचार, पुनर्वास के लिए स्टेडियम में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और स्थायी चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं।

3. अभ्यास के दौरान कोचों और खिलाड़ियों के लिए सीटिंग चेयर नहीं है। फ्लडलाइट्स काफी नीचे लगी हैं। गेंद को देखना मुश्किल हो जाता है।

4. फिटनेस और कंडीशनिंग के लिए बना आधुनिक जिम बंद पड़ा है। अभ्यास में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण अतिरिक्त उपलब्ध नहीं हुए हैं।

5. वाराणसी में खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त खेल छात्रावास की सुविधा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का नियमित आयोजन भी कम होता है।

एक नजर में

-01 हजार वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं बनारस में

-300 खिलाड़ी सिगरा स्टेडियम से जुड़ी हैं

-40 महिला खिलाड़ी रोज अभ्यास करती हैं स्टेडियम में