बोली काशी : नशेड़ियों-चोरों और जाम से घटा रुआब, गायब है वर्दी का दबाव

संक्षेप: पंचक्रोशी बाजार की बदहाली व्यापारियों और आमजन के लिए असहनीय होती जा रही है। बाजार न केवल अतिक्रमण और 5000 बाइकों के जाम से जूझ रहा है, बल्कि हेरोइन की खुलेआम बिक्री और लगातार चोरियों से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

पंचक्रोशी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, सदस्यों ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कई समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। कहा कि दुकानों के सामने और आसपास ठेले, ई-रिक्शा, ऑटो और स्ट्रीट वेंडर का अवैध कब्जा है। उनके चलते ग्राहकों और आम लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। अतिक्रमण रोजगार और ग्राहकों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन गया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीनिवास मौर्या बोले, इस प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर स्थिति सबसे अधिक खराब है। जहां ग्राहक अपनी गाड़ियां खड़ी करके दुकानों तक पहुंचना चाहते हैं, वहां ई-रिक्शा और ऑटो खड़े रहते हैं। इससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। सड़क किनारे लगे ठेले और स्ट्रीट वेंडर फुटपाथ एवं सड़क का बड़ा हिस्सा घेर लेते हैं। राहगीरों को मेन सड़क पर चलना पड़ता है, जो दुर्घटनाओं को न्योता देता है। जाम और अव्यवस्था के कारण ग्राहक दुकान तक आने में कतराते हैं। कहा कि स्ट्रीट वेंडरों के वेंडिंग जोन बने, सार्वजनिक परिवहन के लिए उचित पार्किंग स्थल चिह्नित किए जाएं तो यहां बहुत राहत होगी।

नशाखोरी से बढ़ी अराजकता

व्यापार मंडल महामंत्री भूपेन्द्र अग्रहरि ने कहा कि बाजार के बीचोबीच स्थित शराब की दुकान अराजकता का अड्डा बन गई है। इस दुकान के पास नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। शाम ढलते ही नशेड़ी खुलेआम शराब पीते हैं। मना करने पर मारपीट और गालीगलौज पर उतर आते हैं। मयंक यादव ने कहा कि दुकान के पास अक्सर झगड़े होते हैं। लालजी प्रजापति ने कहा कि इस समस्या का सबसे गंभीर शिकार महिलाएं और युवतियां हैं। नशेड़ियों की अभद्र टिप्पणियों के कारण उनका इधर से गुजरना मुश्किल हो गया है।

हेरोइन बिक्री से व्यापारी त्रस्त

पंचक्रोशी व्यापार मंडल और स्थानीय नागरिकों के मुताबिक इन दिनों हेरोइन की खुलेआम बिक्री ने बाजार के माहौल को गंदा कर दिया है। स्थानीय पुलिस सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रही है। उपाध्यक्ष आनंद जायसवाल ने कहा कि बाजार के कुछ चिह्नित कोनों और गलियों में तस्करों ने अड्डा बना रखा है। इससे व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस बारे में कई बार स्थानीय पुलिस से शिकायतें की गई हैं, लेकिन हर बार शिकायत अनसुनी कर दी जाती है।

‘बाइक मंडी’ से भीषण जाम

व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष रामनारायण ने ध्यान दिलाया कि सब्जी और दूध मंडी के आसपास का इलाका सुबह और शाम के समय 5000 से अधिक बाइकों से ‘ठप’ हो जाता है। भीषण जाम की स्थिति रहती है। पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। सब्जी और दूध खरीदने के लिए दूर-दराज के छोटे व्यापारी अपनी मोटरसाइकिलों को मंडी के बाहर बेतरतीब तरीके से खड़ा कर देते हैं। मंडी के पास पार्किंग स्थल का न होना इस समस्या को जटिल बना रहा है। शुभम मौर्या ने बताया कि सुबह 6 बजे से 10 बजे और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक मंडी के आसपास की सड़कें लगभग जाम रहती हैं। मीडिया प्रभारी दीपक सेठ ने कहा कि ग्राहक दूर गाड़ी खड़ी करके आने से कतराते हैं। उन्होंने नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस से इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने पर जोर दिया।

ग्राहक और व्यापारी परेशान

व्यापारियों के मुताबिक पूरे बाजार में सुलभ शौचालय नहीं है। एकमात्र सामुदायिक शौचालय मुख्य बाजार से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। चन्द्रशेखर सेठ ने कहा कि बुजुर्गों, महिलाओं और ग्राहकों को परेशानी होती है। स्वच्छता अभियान के प्रयासों पर भी सवाल उठ रहे हैं। श्यामलाल गुप्ता ने कहा कि स्थानीय दुकानदारों और बाजार में काम करने वाले कर्मचारियों को बार-बार दुकान बंद करके दूर जाना पड़ता है। इस बुनियादी सुविधा के लिए लंबे समय से प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है। मुख्य बाजार के निकट नया शौचालय बनाने के लिए जगह चिह्नित होनी चाहिए।

पेयजल की सुविधा नहीं

दिनेश मौर्या के मुताबिक पंचक्रोशी बाजार में पीने के पानी की सार्वजनिक सुविधा नहीं है। स्थानीय व्यापारियों और दूर-दराज के ग्राहकों को बोतल बंद पानी खरीदना पड़ता है। अनिल मौर्या ने कहा कि सुबह से शाम तक, जो व्यापारी दुकानों पर बैठते हैं और जो ग्राहक खरीदारी के लिए आते हैं, उन्हें पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। बोतलबंद पानी खरीदने से आर्थिक बोझ पड़ता है।

सुंदरीकरण की दौड़ में पिछड़ा

श्रवण मौर्या, उपाध्यक्ष आशीष जायसवाल बोले, शहर के प्रमुख चौराहों को कलाकृतियों, आकर्षक मूर्तियों और लैंडस्केपिंग से संवारा जा रहा है जबकि पंचक्रोशी चौराहा सुंदरीकरण की दौड़ में पिछड़ गया है। रामनारायण ने कहा कि यह चौराहा पंचक्रोशी परिक्रमा मार्ग से भी जुड़ा है। इसकी उपेक्षा तीर्थयात्रियों और पर्यटकों में शहर की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करती है। इस चौराहे पर आकर्षक लाइटिंग हो, सुंदर मूर्तियां लगें और यातायात व्यवस्थित किया जाए।

बेखौफ हैं चोर-उचक्के

पंचक्रोशी बाजार के व्यापारियों ने ध्यान दिलाया कि बाजार में लगातार हो रही चोरियों ने हमारी नींद उड़ा दी है। पंचम सेठ ने कहा कि बाजार के अलग-अलग हिस्सों में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। हर चोरी में हजारों से लेकर लाखों रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ा है। लालू सेठ, देवेन्द्र सेठ ने बताया कि चोरी के बाद पुलिस केवल औपचारिकताएं पूरी करती है। चोरों को पकड़ने और चोरी रोकने के लिए ठोस रणनीति नहीं बनाती है। उन्होने जोर दिया कि रात्रि के समय पुलिस की वाहनों से गश्त के बजाय, बाजार के संकरे इलाकों में पैदल गश्त बढ़ाई जाए। इससे बहुत राहत मिलेगी।

हमारी व्यथा सुनें

1. अतिक्रमण के कारण ग्राहकों और स्थानीय लोगों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। समाधान नहीं हो रहा।

- श्रीनिवास मौर्या

2. ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस की उदासीनता हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

- दीपक सेठ

3. बाजार में न कहीं सार्वजनिक हैंडपंप है और न ही वाटर कूलर लगा है। बहुत दिक्कत होती है।

- भूपेन्द्र अग्रहरि

4. पंचक्रोशी चौराहे की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यह व्यवस्था का भी संकट खड़ा कर रहा है।

- रामनारायण

5. बाजार में अव्यवस्थित पार्किंग का खामियाजा स्थानीय व्यवसायियों और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

- आनंद जायसवाल

6. नशेड़ियों की अभद्र टिप्पणियों और हरकतों से बचने के लिए महिलाएं बीच से ही रास्ता बदल लेती हैं।

-दीपक सेठ

7. रात में बाजार पूरी तरह से बंद हो जाता है, तब पुलिस की नियमित उपस्थिति होनी चाहिए। इससे सुरक्षा को बल मिलेगा।

-श्यामलाल गुप्ता

8. ठेले, ऑटो और ई-रिक्शा के जमावड़े से यह चौराहा हमेशा जाम रहता है। सुगम आवागमन मुश्किल हो जाता है।

- लालजी प्रजापति

9. नशेड़ी न केवल अभद्र टिप्पणियां करते हैं बल्कि गाली-गलौज और मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। उन पर नियंत्रण जरूरी है।

- दिनेश मौर्या

10. सार्वजनिक पेयजल का इंतजाम न होने से लोगों को असुविधा होती है। यह स्वास्थ्य के लिए जोखिम भी है।

- श्रवण मौर्या

11. शौचालय न होने से कई बार लोग मजबूरी में खुले में शौच के लिए मजबूर होते हैं। इसके उपाय होने चाहिए।

-शुभम मौर्या

12. बाजार में नशेड़ियों के जमावड़े से ग्राहकों ने आना कम कर दिया है। गुप्त रूप से ड्रग्स नेटवर्क फैल रहा है।

- मयंक यादव

सुझाव व शिकायतें

सुझाव

1. नो-वेंडिंग जोन लागू किया जाए। मंडी के पास पार्किंग स्थल बनाया जाए। अवैध पार्किंग पर तत्काल चालान हो।

2. ड्रग्स तस्करों पर तत्काल कार्रवाई हो। शराब की दुकान के पास सादे कपड़ों में पुलिस गश्त हो ताकि नशेड़ी अभद्रता से बाज आएं।

3. मुख्य बाजार में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाए। बाजार के दो प्रमुख स्थानों पर वाटर कूलर लगें।

4. रात में गश्त बढ़ाई जाए। बीट सिस्टम को सक्रिय कर पुलिस की जवाबदेही तय की जाए। चोरी की घटनाओं पर लगाम लगे।

5. वीडीए पंचक्रोशी चौराहे को अपनी सुंदरीकरण योजना में शामिल करे। आकर्षक लाइटिंग, लैंडस्केपिंग और स्थानीय संस्कृति को दर्शाती कलाकृतियां लगाई जाएं।

शिकायतें

1. ठेले, ऑटो, ई-रिक्शा और स्ट्रीट वेंडरों ने दुकानों के सामने अतिक्रमण किया है। 5000 से अधिक बाइकों की पार्किंग से जाम रहता है।

2. बाजार में खुलेआम हेरोइन की बिक्री होती है। शराब की दुकान पर नशेड़ी अभद्र टिप्पणी करते हैं। महिलाएं त्रस्त हैं।

3. मुख्य बाजार के आसपास सामुदायिक शौचालय नहीं है। ग्राहक और व्यापारी परेशान होते हैं। बाजार में पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है।

4. बाजार में लगातार चोरियां हो रही हैं। व्यापारियों का लाखों का नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोग भी असुरक्षित महसूस करते हैं।

5. अन्य चौराहों की तरह पंचक्रोशी चौराहे का सुंदरीकरण नहीं हुआ। यह चौराहा अतिक्रमण और गंदगी का केंद्र बना हुआ है।

प्रस्तुति : आंचल सिंह/अभिनव पांडेय

फोटो : प्रमोद कुमार गुप्ता

बोले जिम्मेदार

सदन में उठाऊंगा मुद्दे

पंचक्रोशी चौराहे पर अवैध ऑटो स्टैंड, अवैध दूध मंडी और पार्किंग के अभाव से चौराहे पर रोज भारी जाम लग जाता है। अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं। इनके साथ ही शौचालय और पेयजल व्यवस्था का मुद्दा सदन में उठाऊंगा एवं संबंधित अधिकारियों से शिकायत करूंगा।

-राजेंद्र मौर्या, पार्षद-अकथा वार्ड

एक नजर में

-45 वर्ष पुराना है पंचक्रोशी व्यापार मंडल

-23 वर्ष पहले व्यापार मंडल की पुन: स्थापना हुई

-661 व्यापारी पंजीकृत हैं व्यापार मंडल में

-15 सौ के आसपास दुकानें हैं पंचक्रोशी बाजार में