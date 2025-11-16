Hindustan Hindi News
बोले काशी : सूखा फव्वारा बना शोपीस, अतिक्रमण दे रहा टीस

बोले काशी : सूखा फव्वारा बना शोपीस, अतिक्रमण दे रहा टीस

संक्षेप: भरलाई क्षेत्र इन दिनों बुनियादी नागरिक सुविधाओं की कमी झेल रहा है। दुर्गा विहार, विवेकपुरम और त्रिलोक नगर में पानी का पाइप न बिछने से हजारों लोग पानी के लिए निजी संसाधनों पर निर्भर हैं। कहीं पाइप बिछाने के बाद टूटी सड़क और गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। 

Sun, 16 Nov 2025 07:43 PMSandeep Kumar Shukla हिन्दुस्तान
तरना वार्ड के भरलाई क्षेत्र में विकसित कई कॉलोनियों के लोग शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। यहां की समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ‘हिन्दुस्तान’ के साथ बातचीत के दौरान कई कॉलोनियों के नागरिक जुट आए और अपनी समस्याएं बताईं। बताया कि भरलाई की राम-जानकी पोखरी कभी आस्था का केंद्र थी, लेकिन आज उसके अस्तित्व पर संकट खड़ा है। हिमांशु चतुर्वेदी, रवि प्रकाश सिंह ने कहा कि पोखरी के किनारे और भीतर कूड़े का अंबार है। इसका पानी प्रदूषित हो गया है। पोखरी जलकुंभी और जंगली घासों से पट गई है। इसका सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो चुका है। पोखरी का जीर्णोद्धार सफाई का ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का भी मुद्दा है। अगर जल्द इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह ऐतिहासिक पोखरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लोगों को छठ पूजा व अन्य धार्मिक अनुष्ठान के लिए पास के गणेशपुर जाना पड़ता है। बताया कि रामजानकी मंदिर पर स्थानीय लोगों को पूजा-पाठ करने की अनुमति नहीं है। मंदिर में हर समय ताला बंद रहता है।

फव्वारा में सूख गई लागत

सीएल शर्मा, मनीष मिश्रा ने कहा कि गुरु नानक चौराहे पर लगाया गया फौव्वारा सालों से बंद पड़ा है। लाखों रुपये खर्च करके चौराहे को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से स्थापित यह फौव्वारा आज ‘सूखा शोपीस’ बनकर रह गया है। रमाशंकर मिश्रा ने कहा कि यह फौव्वारा शहर के उस हिस्से में स्थित है, जहां दिन भर वाहनों और पैदल चलने वालों का तांता लगा रहता है। फौव्वारा में लगे पाइप, नोजल और अन्य उपकरण जंग खा रहे हैं। फौव्वारा के पूल में पानी की जगह गंदगी, धूल और प्लॉस्टिक का कचरा जमा है। इसकी मरम्मत या रखरखाव के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। प्रशासन ने लाखों रुपये खर्च करके इसे लगाया था, लेकिन अब इसे यूं ही छोड़ दिया गया है। नगर निगम को इस समस्या पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

एक कूड़ेदान पर निर्भर बाजार

भरलाई के व्यस्त कमला बाजार में केवल एक कूड़ेदान है। स्थानीय दुकानदारों और लोगों का कहना है कि कूड़ेदान जल्द ही भर जाता है। कूड़ा आसपास बिखर जाता है, दुर्गंध भी उठने लगती है। मनोज कुमार ने कहा कि क्षमता से अधिक कूड़ा जमा होने के कारण, आस-पास आवारा पशु कूड़े को बिखेर देते हैं। अंश श्रीवास्तव ने कहा कि तीव्र दुर्गंध से लोगों को परेशानी होती है। कहा कि बाजार में कम से कम चार बड़े कूड़ेदान अलग-अलग कोनों पर रखे जाएं। इससे एक स्थान पर कूड़े का अत्यधिक जमाव और बिखराव नहीं होगा। सफाईकर्मी भी अधिक कुशलता से काम कर पाएंगे।

पानी की पाइप लाइन नहीं पहुंची

रवि प्रकाश सिंह, सुनील कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि क्षेत्र की तीन कॉलोनिया- दुर्गा विहार, विवेक पुरम और त्रिलोक नगर की आबादी लगभग 10 हजार है। ढाई हजार के आसपास मकान हैं। सभी जलापूर्ति की सुविधा से वंचित हैं। वे दैनिक उपयोग के पानी के लिए निजी संसाधनों पर निर्भर हैं। विजय भूषण सिंह, ओमकार सिंह ने कहा कि इन कॉलोनियों में जलापूर्ति की मुख्य पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है। निवासियों को सबमर्सिबल पंप लगवाने पड़े हैं। पानी की बोतलें खरीदनी पड़ती हैं। धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, नवरंग सिंह बोले, देखना है कि प्रशासन इन उपेक्षित कॉलोनियों की सुध कब लेता है।

कॉलोनी में ही सफर हुआ दुश्वार

गोलू सिंह, रवि प्रजापति ने कहा कि भरलाई मोहल्ले की मुख्य और अंदरूनी सड़कें काफी समय से खराब और टूटी-फूटी स्थिति में हैं। इसके कारण लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं, जो बारिश के दिनों में पानी से भर जाते हैं। रात के समय ये गड्ढे दिखाई नहीं देते और दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। नागेश मिश्रा, अर्जुन शाह ने कहा कि जलापूर्ति की नई पाइपलाइन बिछाने के बाद खोदे गए गड्ढों को वैसे ही छोड़ देने से स्थिति बदतर हो गई है। अंशु यादव, अभिषेक मिश्रा और धरनीधर दूबे ने कहा कि सड़कों की खराब स्थिति के कारण दोपहिया और चार पहिया वाहनों को क्षति पहुंच रही है। इससे मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि जलकल विभाग ने पाइपलाइन बिछाने का काम तो कर दिया, लेकिन सड़कों की मरम्मत और पूर्ववत करने की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस अंतर-विभागीय समन्वय की कमी के कारण आम जनता पिस रही है। निवासियों ने मांग की है कि सबसे पहले पाइप लाइन बिछाने के बाद छोड़े गए गड्ढों को भरा जाए। मोहल्ले की खराब सड़कों की गुणवत्तापूर्वक मरम्मत की जाए।

अतिक्रमण से सिकुड़ी सड़क

हृदय नारायण दूबे ने बताया कि भरलाई की दुर्गा विहार, विवेकपुरम, और त्रिलोक नगर को शहर के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य सड़क इन दिनों गंभीर अतिक्रमण का शिकार है। कागज में 50 फीट चौड़ी सड़क, अवैध कब्जों और निर्माण के कारण अब सिमट कर महज 20 से 25 फीट ही रह गई है। इससे हजारों लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। रवि प्रकाश सिंह ने कहा कि संकरी सड़क पर दो दिशाओं के वाहनों के एक साथ गुजरने में बहुत दिक्कत होती है।

हमारी बात सुनें

1. पोखरी की गहराई बढ़ाने और उसकी सफाई से क्षेत्र के भूमिगत जलस्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

- हिमांशु चतुर्वेदी

2. गुरु नानक चौराहे पर फव्वारे का बंद रहना शहरी विकास की लचर व्यवस्था को दर्शाता है। इसे दुरुस्त किया जाए।

- सीएल शर्मा

3. कमला बाजार में एक कूड़ेदान है। इसमें पूरे बाजार का कूड़ा फेंका जाता है। वह ओवरफ्लो हो जाता है। दुर्गंध उठती है।

- मनीष मिश्रा

4. रामजानकी पोखरी का सुंदरीकरण होने से यह स्थल क्षेत्र के लिए पर्यटन और आकर्षण का केंद्र बन सकता है।

- अभिषेक मिश्रा

5. खराब सड़क से बुजुर्गों और स्कूल जाने वाले बच्चों को अधिक परेशानी हो रही है। उनके हमेशा गिरने का खतरा रहता है।

- मनोज कुमार

6. चौराहे पर लगे फव्वारे की तत्काल मरम्मत कराकर उसे चालू किया जाए। इससे चौराहे की सुंदरता निखरेगी।

-रमाशंकर मिश्रा

7. नगर निगम अतिरिक्त कूड़ेदान उपलब्ध कराए, ताकि कमला मार्केट को गंदगी मुक्त बनाया जा सके। दुर्गंध भी नहीं फैलेगी।

- अंश श्रीवास्तव

8. हमें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। संबंधित विभाग हमारी शिकायतों को लगातार अनदेखा कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

- नागेश मिश्रा

9. हम नगर निगम को टैक्स देते हैं मगर हमें पानी जैसी आवश्यकता के लिए निजी संसाधन पर निर्भर रहना पड़ता है।

- अर्जुन शाह

10. एक विभाग आता है, सड़क खोदता है और काम करा के चला जाता है। दूसरा विभाग इसे ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं उठाता है।

- रवि प्रजापति

सुझाव और शिकायतें

सुझाव

1. नगर निगम दुर्गा विहार, विवेक पुरम, त्रिलोक नगर में प्राथमिकता के आधार पर पानी की पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू कराए।

2. सड़क के सभी गड्ढों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से भरा जाए। सड़क के नवीनीकरण से आवागमन सुगम और सुरक्षित होगा।

3. प्रशासन राम-जानकी पोखरी का शीघ्र सुंदरीकरण कराए। तभी यह विरासत बचाई जा सकती है।

4. गुरुनानक चौराहे के फव्वारे को चालू कराया जाए। उसके नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी तय की जाए।

5. कमला मार्केट के विभिन्न हिस्सों में कम से कम चार बड़े कूड़ेदान रखे जाएं। इससे कूड़े का उचित निस्तारण हो सकेगा।

शिकायतें

1. दुर्गा विहार, विवेक पुरम, त्रिलोक नगर में जलापूर्ति की पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है। लोग पानी के लिए निजी संसाधनों पर निर्भर हैं।

2. मोहल्ले में पाइप लाइन बिछाने के बाद गड्ढों को वैसे ही छोड़ दिया गया है। इससे आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। दुर्घटना का भी खतरा रहता है।

3. राम-जानकी पोखरी कूड़े,जलकुंभी से पट गई है। इससे आस्था और जल संरक्षण दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

4. गुरुनानक चौराहे पर लाखों रुपये की लागत से लगाया गया फव्वारा शोपीस बन चुका है। नगर निगम ध्यान दे।

5. बाजार में केवल एक कूड़ेदान है, जो जल्द भर जाता है। परिणामस्वरूप कूड़ा बिखरता है। बाजार में गंदगी और दुर्गंध फैलती है।

बोले जिम्मेदार

शिकायतों की सुनवाई नहीं हो रही

पानी की पाइप लाइन से कनेक्शन का काम बीच में बंद हो जाने से सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। जल निगम की नगर निगम से शिकायत की गई है। राम जानकी पोखरी के जीर्णोद्धार के लिए कई बार पत्रक दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। नगर आयुक्त से भी शिकायत की गई है। गुरुनानक चौराहे पर एनएचएआई ने फव्वारा लगाया था। 2018 में नगर निगम को सौंपने के बाद से वह नहीं चला। इसकी भी शिकायत अनसुनी है।

-रोहित मिश्रा, पार्षद- तरना वार्ड

