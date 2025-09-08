Abbas reached High Court to get his MLA seat back filed petition after his sentence was stayed विधायकी वापस पाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अब्बास, सजा पर रोक लगने के बाद दाखिल की याचिका, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsAbbas reached High Court to get his MLA seat back filed petition after his sentence was stayed

विधायकी वापस पाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अब्बास, सजा पर रोक लगने के बाद दाखिल की याचिका

हेट स्पीच मामले में दो साल कैद की सजा पर रोक लगने के बाद मऊ सदर से विधायक रहे अब्बास अंसारी ने विधायकी बहाल की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। 

Dinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाताMon, 8 Sep 2025 08:17 PM
share Share
Follow Us on
विधायकी वापस पाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अब्बास, सजा पर रोक लगने के बाद दाखिल की याचिका

हेट स्पीच मामले में दो साल कैद की सजा पर रोक लगने के बाद मऊ सदर से विधायक रहे अब्बास अंसारी ने विधायकी बहाल की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब्बास ने याचिका में राज्य सरकार, विधान सभा सचिवालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, निर्वाचन और मऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2022 में मऊ से निर्वाचित अब्बास अंसारी की सदस्यता हेट स्पीच मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट से दो साल कारावास की सजा मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने निरस्त कर उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी। मऊ में उप चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट भी भेज दी गई। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अब्बास की विधायकी बहाल हो सकेगी।

हाईकोर्ट ने निलंबित कर रखी है सजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट मऊ के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा था कि महज भाषण से प्रथमदृष्टया यह साबित नहीं होता कि सार्वजनिक सद्भाव या विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया जा सकता है। कोर्ट ने इन तथ्यों के आधार पर माना कि दोषसिद्धि से अब्बास अंसारी को अपरिवर्तनीय नुकसान हुआ है। साथ ही मतदाताओं का अधिकार प्रभावित हुआ है, जिन्होंने उसे अपने प्रतिनिधित्व के लिए चुना है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा को अपील के निस्तारण तक निलंबित कर दिया।

तीन मार्च 2022 को दर्ज हुआ था मुकदमा

हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में मऊ शहर कोतवाली में दर्ज एफआईआर में सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि तीन मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभाषपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने जनसभा में मऊ के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व सबक सिखाने की धमकी मंच से दी थी।

Allahabad High Court Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |