विधायकी वापस पाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अब्बास, सजा पर रोक लगने के बाद दाखिल की याचिका

हेट स्पीच मामले में दो साल कैद की सजा पर रोक लगने के बाद मऊ सदर से विधायक रहे अब्बास अंसारी ने विधायकी बहाल की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब्बास ने याचिका में राज्य सरकार, विधान सभा सचिवालय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, निर्वाचन और मऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2022 में मऊ से निर्वाचित अब्बास अंसारी की सदस्यता हेट स्पीच मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट से दो साल कारावास की सजा मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने निरस्त कर उनकी सीट रिक्त घोषित कर दी। मऊ में उप चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को रिपोर्ट भी भेज दी गई। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अब्बास की विधायकी बहाल हो सकेगी।

हाईकोर्ट ने निलंबित कर रखी है सजा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट मऊ के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा था कि महज भाषण से प्रथमदृष्टया यह साबित नहीं होता कि सार्वजनिक सद्भाव या विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया जा सकता है। कोर्ट ने इन तथ्यों के आधार पर माना कि दोषसिद्धि से अब्बास अंसारी को अपरिवर्तनीय नुकसान हुआ है। साथ ही मतदाताओं का अधिकार प्रभावित हुआ है, जिन्होंने उसे अपने प्रतिनिधित्व के लिए चुना है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा को अपील के निस्तारण तक निलंबित कर दिया।