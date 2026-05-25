अब्बास अंसारी अचानक सपा दफ्तर पहुंचे, जिलाध्यक्ष से डेढ़ घंटे बंद कमरे में की बातचीत
सपा कार्यालय से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए MLA अब्बास अंसारी ने उनके आवास पर आधी रात को हुई छापेमारी की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह मामला पुलिस प्रशासन और कोर्ट के बीच का है। साथ ही कहा कि नोटिस मिलने पर उसका जवाब दिया जाएगा।
UP News : सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी सोमवार दोपहर अचानक समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान करीब डेढ़ घंटे तक बंद कमरे में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि बैठक में मतदाता सूची समेत विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। सपा के जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव ने बताया कि सोमवार को सेक्टर प्रभारियों के साथ मतदाता सूची समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। इसी दौरान सदर विधायक अब्बास अंसारी भी वहां पहुंच गए। बैठक में राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। विशेष रूप से वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई।
अब्बास ने छापेमारी से किया इनकार
वहीं, सपा कार्यालय से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विधायक अब्बास अंसारी ने उनके आवास पर आधी रात को हुई छापेमारी की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह मामला पुलिस प्रशासन और कोर्ट के बीच का है। साथ ही कहा कि नोटिस मिलने पर उसका जवाब दिया जाएगा।
कोर्ट के आदेश का किया जा रहा परीक्षण : एएसपी
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि गाजीपुर पुलिस ने विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें एक सप्ताह में तीन दिन गाजीपुर में रुकना है। साथ ही, कोर्ट के निर्देशानुसार जब भी अब्बास अंसारी मऊ में प्रवेश करेंगे, इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देनी होगी। एएसपी ने बताया कि कोर्ट के आदेश का परीक्षण किया जा रहा है और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
गाजीपुर में बिना इजाजत रहने पर नोटिस
इस बीच पुलिस ने निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी गाजीपुर में रुकने पर मऊ विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस दिया है। पुलिस ने उन्हें 48 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने तीन दिन तक गाजीपुर में रहने की अब्बास को अनुमति दी है।
जानकारी के अनुसार मुहम्मदाबाद क्षेत्राधिकारी सुधाकर पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम रविवार देर रात करीब साढ़े 11 बजे अब्बास अंसारी के यूसुफपुर बाजार स्थित पैतृक आवास पर पहुंची थी। विधायक अब्बास पर मौजूद थे। क्षेत्राधिकारी सुधाकर पांडेय ने विधायक अब्बास से मुलाकात कर कोर्ट की अनुमति के अनुसार निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी गाजीपुर में रुकने को लेकर पूछताछ की। साथ ही पुराना गनर बदलने को लेकर भी जानकारी ली। सीओ ने नोटिस देते हुए सभी प्रश्नों का जवाब 48 घंटे में देने को कहा। वहीं विधायक अब्बास अंसारी ने सीओ से कहा कि यह मामला पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि मऊ के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को जानकारी देने के बाद ही वह यहां रह रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें