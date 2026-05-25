अब्बास अंसारी अचानक सपा दफ्तर पहुंचे, जिलाध्यक्ष से डेढ़ घंटे बंद कमरे में की बातचीत

सपा कार्यालय से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए MLA अब्बास अंसारी ने उनके आवास पर आधी रात को हुई छापेमारी की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह मामला पुलिस प्रशासन और कोर्ट के बीच का है। साथ ही कहा कि नोटिस मिलने पर उसका जवाब दिया जाएगा।

UP News : सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी सोमवार दोपहर अचानक समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान करीब डेढ़ घंटे तक बंद कमरे में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि बैठक में मतदाता सूची समेत विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। सपा के जिलाध्यक्ष दूधनाथ यादव ने बताया कि सोमवार को सेक्टर प्रभारियों के साथ मतदाता सूची समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। इसी दौरान सदर विधायक अब्बास अंसारी भी वहां पहुंच गए। बैठक में राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। विशेष रूप से वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई।

अब्बास ने छापेमारी से किया इनकार वहीं, सपा कार्यालय से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विधायक अब्बास अंसारी ने उनके आवास पर आधी रात को हुई छापेमारी की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह मामला पुलिस प्रशासन और कोर्ट के बीच का है। साथ ही कहा कि नोटिस मिलने पर उसका जवाब दिया जाएगा।

कोर्ट के आदेश का किया जा रहा परीक्षण : एएसपी अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि गाजीपुर पुलिस ने विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें एक सप्ताह में तीन दिन गाजीपुर में रुकना है। साथ ही, कोर्ट के निर्देशानुसार जब भी अब्बास अंसारी मऊ में प्रवेश करेंगे, इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देनी होगी। एएसपी ने बताया कि कोर्ट के आदेश का परीक्षण किया जा रहा है और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

गाजीपुर में बिना इजाजत रहने पर नोटिस इस बीच पुलिस ने निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी गाजीपुर में रुकने पर मऊ विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस दिया है। पुलिस ने उन्हें 48 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने तीन दिन तक गाजीपुर में रहने की अब्बास को अनुमति दी है।