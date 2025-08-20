abbas ansari gets relief from high court sentence stayed mla post will be restored there will be no by election in mau अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत, सजा पर रोक, बहाल होगी विधायकी; मऊ में नहीं होगा उपचुनाव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsabbas ansari gets relief from high court sentence stayed mla post will be restored there will be no by election in mau

हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को मिली सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सजा के खिलाफ निचली अदालत में लंबित अपील नियमानुसार निस्तारित करने का यह आदेश दिया है। सजा होने के चलते एक जून 2025 को अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता चली गई थी।

Ajay Singh विधि संवाददाता, प्रयागराजWed, 20 Aug 2025 02:40 PM
बाहुबली मुख्तार अंसारी (दिवंगत) के बेटे अब्बास अंसारी को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को मिली सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सजा के खिलाफ निचली अदालत में लंबित अपील नियमानुसार निस्तारित करने का यह आदेश दिया है। अब्बास की पुनरीक्षण याचिका पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र और अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और एजीए संजय सिंह को सुनकर दिया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो सकती है और मऊ सदर सीट जहां से अब्बास अंसारी विधायक थे वहां अब उपचुनाव नहीं होगा। बता दें कि सजा होने के चलते एक जून 2025 को अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता चली गई थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी थीं।

गौरतलब है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एमएलए रहे अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य सरकार के अधिकारियों को परिणामों की धमकी दी थी। इस मामले में ट्रायल के बाद मऊ की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को आईपीसी की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 189 (सार्वजनिक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी) के तहत अपराध के लिए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई थी।

इसके अलावा धारा 506 में एक वर्ष और धारा 171-एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तिगत पहचान) के तहत अपराध के लिए छह महीने कैद की सजा सुनाई थी। स्पेशल कोर्ट ने सभी सजाएं एकसाथ चलाए जाने को कहा था। इसके अलावा दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

भाषण के दौरान मंच पर मौजूद अब्बास अंसारी के चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी जो को भी मामले में दोषी ठहराया गया और छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी की अपील मऊ की स्पेशल अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित है। इसके साथ अंसारी ने सजा को स्थगित करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया था जिसे गत पांच जुलाई को खारिज कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने यह पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर सजा के आदेश पर रोक लगा दी है।

