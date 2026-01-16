हिंदू युवती को फंसाकर अबान ने अश्लील वीडियो किया वायरल, पुलिस ने एनकाउंटर में किया गिरफ्तार

Hindustan Hindi News
हमीरपुर में एक हिंदू नाबालिग लड़ी को फंसाकर उसका अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी अबान को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। देवगांव रोड पर पुलिस ने अबान को घेर लिया। इसके बाद अबान ने फायरिंग शुरू कर दी। ज

Jan 16, 2026 02:40 pm ISTDinesh Rathour हमीरपुर
यूपी के हमीरपुर में एक हिंदू नाबालिग लड़ी को फंसाकर उसका अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी अबान को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। देवगांव रोड पर पुलिस ने अबान को घेर लिया। इसके बाद अबान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अबान के पैर में गोली मारकर उसे लंगड़ा कर दिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। गोली आरोपी के दाहिने पैर के लगी है। घायल को पुलिस पीएचसी सुमेरपुर लेकर आई है।

पुलिस के अनुसार घटना भरुआ सुमेरपुर क्षेत्र की है। अबान खान नाम के व्यक्ति ने हिंदू युवती को फंसाकर उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। इसके बाद लोगों में नाराजगी फैली तो आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई। पुलिस को देवगांव रोड पर अबान खान के होने की सूचना मिली तो उसे घेर लिया गया। दोनों ओर से फारिंग हुई। जिसमें अभियुक्त अबान खान के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के द्वारा उपयोग में लाया गया मोबाइल फोन के सम्बन्ध में पूछताछ के दौरान उसने बताया कि मोबाइल फोन देवगांव रोड के पास जंगल में छिपा रखा है। मोबाइल फोन की बरामदगी के दौरान अभियुक्त ने पहले से ही छिपाकर रखे तमंचा व कारतूस मौके से ही झाड़ियों से निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त अबान खान के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को मौके पर ही अवैध तमंचा एवं कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया तथा उसे उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में अनूप कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक सहित अन्य पुलिस बल शामिल रहा।

अश्लील वीडियो वायरल होने पर हिंदू संगठन ने किया था बवाल

हिंदू नाबालिग युवती का कस्बे के एक मुस्लिम युवक संग आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के अगले ही दिन क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। किशोरी के परिजनों संग कई हिंदूवादी संगठन और व्यापार मंडल के पदाधिकारी पहले उनके घर पहुंचे और फिर सड़कों पर उतर आए। नारेबाजी करते हुए कस्बे का बाजार बंद करा दिया। इससे बाजार में भी अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया था। नारेबाजी करते हुए भीड़ सीधा थाने पहुंची, जहां आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। इस दौरान भीड़ ने पुलिस के रवैये से नाराज होकर थाने के ठीक सामने कानपुर-सागर हाईवे पर जाम भी लगाया था। इतना ही नहीं गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर के बाहर खड़ी कार को पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया। दरवाजे और खिड़कियों पर भी पथराव किया, जिससे खिड़कियां और दरवाजों के शीशे भी चकनाचूर हो गए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Hamirpur News UP Police Video Viral अन्य..
