हिंदू युवती को फंसाकर अबान ने अश्लील वीडियो किया वायरल, पुलिस ने एनकाउंटर में किया गिरफ्तार

यूपी के हमीरपुर में एक हिंदू नाबालिग लड़ी को फंसाकर उसका अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी अबान को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। देवगांव रोड पर पुलिस ने अबान को घेर लिया। इसके बाद अबान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अबान के पैर में गोली मारकर उसे लंगड़ा कर दिया और फिर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। गोली आरोपी के दाहिने पैर के लगी है। घायल को पुलिस पीएचसी सुमेरपुर लेकर आई है।

पुलिस के अनुसार घटना भरुआ सुमेरपुर क्षेत्र की है। अबान खान नाम के व्यक्ति ने हिंदू युवती को फंसाकर उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। इसके बाद लोगों में नाराजगी फैली तो आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई। पुलिस को देवगांव रोड पर अबान खान के होने की सूचना मिली तो उसे घेर लिया गया। दोनों ओर से फारिंग हुई। जिसमें अभियुक्त अबान खान के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के द्वारा उपयोग में लाया गया मोबाइल फोन के सम्बन्ध में पूछताछ के दौरान उसने बताया कि मोबाइल फोन देवगांव रोड के पास जंगल में छिपा रखा है। मोबाइल फोन की बरामदगी के दौरान अभियुक्त ने पहले से ही छिपाकर रखे तमंचा व कारतूस मौके से ही झाड़ियों से निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त अबान खान के दाहिने पैर के घुटने के नीचे गोली लगी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को मौके पर ही अवैध तमंचा एवं कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया तथा उसे उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में अनूप कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक सहित अन्य पुलिस बल शामिल रहा।